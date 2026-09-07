التمرد على أربيلوا بدأ مبكرًا.. ثلاثي فولهام برسائل غامضة بعد البداية الكارثية!

يمر النادي اللندني بأجواء مشحونة للغاية بعد مرور ثلاث جولات فقط من انطلاق منافسات الدوري الممتاز حيث تكبد فولهام خسارته الثالثة تواليًا وكانت الأخيرة أمام فريق كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هذا التراجع المخيف أثار موجة من الغضب الجماهيري العارم ضد المدرب الجديد وتجاوز الأمر المدرجات ليصل إلى لاعبي الفريق أنفسهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" في تفاصيل خبرها أن الجماهير وجهت هتافات مسيئة للمدرب الإسباني بعد نهاية المباراة الأخيرة تعبيرًا عن غضبها من الوضع المتردي للفريق مشيرة استنادًا إلى مصادرها إلى أن الرصيد قد يبقى صفريًا حتى منتصف شهر أكتوبر القادم بالنظر إلى صعوبة المواجهات المقبلة.

كما أوضحت الصحيفة أن هذه المعاناة تأتي في أعقاب رحيل المدرب السابق ماركو سيلفا بشكل مفاجئ لتدريب فريق بنفيكا مما ترك فراغًا كبيرًا وأفقد النادي حالة الاستقرار التي عاشها طوال السنوات الخمس الماضية حسب وصف التقرير.



