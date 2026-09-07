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arbeloa(C)Getty Images
علي رفعت

التمرد على أربيلوا بدأ مبكرًا.. ثلاثي فولهام برسائل غامضة بعد البداية الكارثية!

فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
ألفارو أربيلوا

يعيش نادي فولهام أزمة طاحنة بعد بداية كارثية للموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا حيث كشفت تقارير صحفية بريطانية عن بوادر تمرد واضحة داخل غرفة الملابس يقودها نجوم الفريق عبر تصرفات مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن رفضهم للوضع الحالي.

يمر النادي اللندني بأجواء مشحونة للغاية بعد مرور ثلاث جولات فقط من انطلاق منافسات الدوري الممتاز حيث تكبد فولهام خسارته الثالثة تواليًا وكانت الأخيرة أمام فريق كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هذا التراجع المخيف أثار موجة من الغضب الجماهيري العارم ضد المدرب الجديد وتجاوز الأمر المدرجات ليصل إلى لاعبي الفريق أنفسهم. 

وذكرت صحيفة "ذا صن" في تفاصيل خبرها أن الجماهير وجهت هتافات مسيئة للمدرب الإسباني بعد نهاية المباراة الأخيرة تعبيرًا عن غضبها من الوضع المتردي للفريق مشيرة استنادًا إلى مصادرها إلى أن الرصيد قد يبقى صفريًا حتى منتصف شهر أكتوبر القادم بالنظر إلى صعوبة المواجهات المقبلة. 

كما أوضحت الصحيفة أن هذه المعاناة تأتي في أعقاب رحيل المدرب السابق ماركو سيلفا بشكل مفاجئ لتدريب فريق بنفيكا مما ترك فراغًا كبيرًا وأفقد النادي حالة الاستقرار التي عاشها طوال السنوات الخمس الماضية حسب وصف التقرير.


  • اختفاء مفاجئ لصور النادي

    أكدت الصحيفة في تقريرها أن اللاعبين إيميل سميث رو وأليكس إيوبي أقدما على خطوة صادمة تعكس مدى الاستياء داخل صفوف الفريق اللندني حيث قاما بحذف كافة الصور المتعلقة بالنادي من حساباتهما الشخصية.

    وأضاف التقرير أن هذا التصرف يمثل دليلاً قاطعًا على انهيار الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد خاصة مع التخبط الواضح في إدارة المباريات. 


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  • رسالة غامضة من الصفقة القياسية

    أشارت التقارير ذاتها إلى أن التمرد لم يقتصر على الثنائي المذكور سلفًا بل امتد ليشمل الوافد الجديد الذي كلف خزائن النادي مبالغ طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

    اللاعب البرازيلي كيفين والذي يعتبر الصفقة القياسية للنادي نشر صورة غامضة عبر حسابه الرسمي بعد بقائه حبيسًا لدكة البدلاء في المباراة الأخيرة. 

    وأكد التقرير الصحفي أن الصورة تضمنت دلالات واضحة تحمل معنى لا أسمع ولا أتحدث ولا أرى وهي إشارة مبطنة تعكس حالة الانقسام والرفض لقرارات الجهاز الفني.


  • غضب علني وتهميش فني

    أبرزت الصحيفة البريطانية واقعة أخرى تؤكد حجم التوتر المحيط بالفريق بطلها الظهير الأيمن كيني تيتي الذي يعاني من تهميش واضح في ظل تفضيل المدرب للاعب آخر. 

     اللاعب رد بحدة على أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالبه بتفسير لغيابه المستمر مصرحًا: "تحدث إلى المدرب" في إشارة واضحة لغضبه العارم من استبعاده المتكرر. 


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