التقط جوليان ناجلسمان سماعة الهاتف: يُقال إن هناك اتفاقاً بين مدرب المنتخب الألماني ومهاجم فريق شتوتغارت دينيز أونداف

يبدو أن هذا القرار أصبح ضروريًا لأن مكانة أونداف في نظر ناجلسمان كانت موضع نقاش ساخن بين المشجعين والخبراء. ويعتبر المهاجم الذي يستخدم كلا القدمين، وبحصوله على 36 نقطة في 39 مباراة (23 هدفاً و13 تمريرة حاسمة)، أخطر مهاجم ألماني هذا الموسم. لكن ناجلسمان لا يرى في أونداف مرشحاً للتشكيلة الأساسية في كأس العالم في الوقت الحالي، بل ألمح مراراً وتكراراً إلى أن أونداف يجب أن يكتفي بدور البديل.

أونداف، الذي سجل هدف الفوز كبديل في مباراة غانا في شتوتغارت، أعرب بعد ذلك عن أمله في تغيير دوره بتسجيل المزيد من الأهداف في المرحلة الأخيرة من الموسم. رد ناجلسمان بأن هذا أمر غير مرجح وأن أونداف يضع نفسه تحت الضغط بمثل هذه التصريحات.

وانتقد اللاعب الدولي السابق شتيفان إيفنبرغ ذلك في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1 قائلاً: "لا يجوز أبداً أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعب من فريقك. لا يفعل المرء شيئاً كهذا. هذا ما يفعله المرء خلف أبواب مغلقة، وليس علناً".

ومع ذلك، لم تتضرر العلاقة بين الاثنين، حيث يقال إنها "سليمة وتتسم بقدر كبير من الصراحة".

وهذا يتوافق مع تصريح أونداف لقناة "سكاي" عقب خسارة فريقه شتوتغارت 0-2 أمام بوروسيا دورتموند في عطلة نهاية الأسبوع. حيث قال، رداً على سؤال حول ناجلسمان: "لا أريد الخوض في هذا الموضوع. الأمر انتهى، وكل شيء على ما يرام بيننا".



