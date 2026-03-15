لماذا غاب ليونيل ميسي عن آخر مباراة لفريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم
التغييرات في تشكيلة فريق هيرونز
لم يكن ميسي الاسم البارز الوحيد الغائب عن تشكيلة الفريق، حيث خاض إنتر ميامي مباراته الرابعة في موسم 2026 لدوري MLS. كما تم استبعاد رودريغو دي باول، أحد الركائز الأساسية في خطي وسط ميامي والأرجنتين، من التشكيلة الأساسية ومن مقاعد البدلاء. وفي غياب الفائز بكأس العالم، حصل لويس سواريز على أول مشاركة أساسية له هذا الموسم. قاد المهاجم الأوروغواياني المخضرم خط الهجوم، لكنه وجد صعوبة في الحصول على الفرص في غياب شريكه منذ فترة طويلة ميسي. وبهذا التعادل، يظل حامل لقب كأس MLS برصيد 7 نقاط من مبارياته الأربع الأولى، وهو بداية جيدة على الرغم من الإحباط الذي تسبب فيه التعادل يوم السبت.
يشرح الجهاز الفني القرار الجماعي
وأكد المدرب المساعد خافيير موراليس الأسباب الكامنة وراء هذا القرار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة. وقال موراليس للصحفيين: "هذه قرارات يتعين علينا اتخاذها كجهاز تدريبي". "لقد خضنا العديد من المباريات مؤخرًا — أيام الأربعاء والسبت — ولدينا مباراة مهمة جدًا على أرضنا قادمة، لذا رأى خافيير والجهاز التدريبي أن هذا هو القرار الأفضل. لقد كان قرارًا جماعيًا".
التعليق على طرد ماسكيرانو
وقد كُلف موراليس بمهام التعامل مع وسائل الإعلام بعد المباراة عقب النهاية الفوضوية التي شهدت طرد المدرب خافيير ماسكيرانو. فقد تلقى لاعب خط وسط برشلونة السابق بطاقتين صفراوين متتاليتين خلال الوقت المحتسب بدل الضائع. وألمح موراليس إلى أن الحكم ربما يكون قد بالغ في رد فعله تجاه حماس المدرب. وأوضح موراليس: "أعتقد أنه كان هناك سوء تفاهم، لأن ماسكيرانو كان يتحدث إلى أحد اللاعبين وكان خارج منطقة الجزاء قليلاً، لكن الحكم، في رأيي، كان حساساً للغاية". "عندما تلعب هذا النوع من المباريات، خارج أرضك مع وجود الكثير من اللاعبين الشباب في الملعب، فإنك تحتاج إلى توجيههم. كان خافيير متحمساً للغاية على خط التماس. للأسف، حصل على بطاقة حمراء".
التركيز يتحول إلى أولوية كأس الأبطال
على الرغم من خسارة النقاط في دوري MLS، لا يخفي إنتر ميامي رغبته في الفوز بكأس أبطال الكونكاكاف. توفر هذه البطولة طريقاً نحو الشهرة العالمية، وقد أشار ماسكيرانو سابقاً إلى أهمية هذا اللقب في تعزيز الإرث المتنامي للنادي. ومع ذلك، فإنه لا يزال حريصاً على ألا يؤدي السعي وراء لقب واحد إلى تشتيت الانتباه عن أهداف الموسم بشكل عام.
"نحن لسنا فريقًا يختار البطولات التي يشارك فيها؛ نحن ملزمون بالمنافسة في جميعها"، صرح المدرب في وقت سابق من هذا الأسبوع. "من الواضح أن دوري أبطال أوروبا هو البطولة الوحيدة التي يشارك فيها النادي عادةً والتي نفتقدها، وهذا يولد الكثير من الحماس لنا جميعًا. الآن، ما لا يمكننا السماح به هو أن يصبح هذا الأمر هوسًا. فالحماس شيء، والهوس شيء آخر."
