Goal.com
مباشر
Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League

ترجمه

التفسير: لماذا تم تأجيل مباراة ليفربول مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

أكد النادي أن مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض برايتون قد تم تأجيل انطلاقها لمدة 15 دقيقة، بعد أن تسبب حادث مروري على الطريق السريع A27 في اضطرابات كبيرة في حركة التنقل للمشجعين المتجهين إلى ملعب أمريكان إكسبريس يوم السبت. ويأمل «الريدز» في الاستفادة من خسارة مانشستر يونايتد لنقاطه مساء الجمعة أمام بورنموث، لكن سيتعين عليهم الانتظار قليلاً قبل بدء المباراة.

  • تم تأجيل المباراة لإتاحة مزيد من الوقت للجماهير

    أكد نادي برايتون هذا التأخير عبر منصة "إكس" قبل أقل من 40 دقيقة من موعد انطلاق المباراة المقرر أصلاً في الساعة 12:30 ظهراً. ونشر النادي تغريدة جاء فيها: "تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب حادث مروري على الطريق السريع A27"، ليتم تحديد موعد الانطلاق الجديد في الساعة 12:45 ظهراً.

    وكان لاعبو ليفربول وطاقمه قد وصلوا بالفعل إلى الملعب قبل المباراة، لذا كان التأخير مجرد إجراء احترازي لضمان وجود المشجعين في مقاعدهم قبل بدء المباراة. وتعد الطريق A27 الطريق الرئيسي المؤدي إلى الملعب والطريق الرئيسي للمشجعين القادمين من كلا الاتجاهين.

    • إعلان
  FBL-ENG-PR-FULHAM-LIVERPOOL

    تأجيل آخر لانطلاق مباراة ليفربول في عام 2026

    ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في اللحظة الأخيرة. في وقت سابق من هذا الموسم، تم تأجيل مباراة ليفربول مع فولهام في كرافن كوتيدج بعد حدوث حالة طبية طارئة داخل الملعب قبل وقت قصير من انطلاق المباراة في الساعة 3 عصراً. في تلك المناسبة، اضطر لاعبو الفريقين للعودة إلى الملعب لإجراء إحماء ثانٍ بعد أن كانوا قد عادوا بالفعل إلى غرفة الملابس، قبل أن تبدأ المباراة في النهاية بعد 15 دقيقة من الموعد المقرر أصلاً لانطلاقها. 

  • غياب صلاح عن التشكيلة

    يخوض ليفربول مباراة الساحل الجنوبي بدون نجمه محمد صلاح. ولم يسافر اللاعب المصري، الذي تعرض لانتقادات شديدة هذا الموسم عقب تراجع كبير في مستواه، مع الفريق إلى برايتون. وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في عام 2027، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أفضل سنواته قد ولت، حيث سجل 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أقل رصيد له مع ليفربول. وذهب القائد السابق غرايم سونيس إلى حد القول هذا الأسبوع إن ليفربول يجب أن يبيعه في نهاية الموسم، حيث يبدو أن الجناح يعاني بوضوح في محاولة استعادة مستواه من الموسم الماضي.

  Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    ليفربول يسعى إلى حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا

    إن خسارة مانشستر يونايتد لنقاط يوم الجمعة الماضي تعني أن ليفربول لديه فرصة لتقليص الفارق مع منافسه إلى ثلاث نقاط. يدخل الفريقان في صراع محتدم على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلى جانب أستون فيلا وتشيلسي، ومع عدم اليقين حول ما إذا كان المركز الخامس سيحصل على مقعد إضافي بين نخبة أوروبا الموسم المقبل، لن يرغب الريدز في المجازفة بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بأدائهم في الدوري. بعد التعادل مع توتنهام المهدد بالهبوط نهاية الأسبوع الماضي، تعد هذه المباراة حاسمة بالنسبة لرجال أرني سلوت.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول