التفسير: لماذا تلقى مايكل ب. جوردان، الحائز على جائزة الأوسكار، رسالة تهنئة من نادي بورنموث بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل

حصل جوردان على جائزة الأوسكار الأولى في مسيرته ليلة الأحد، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره المزدوج في فيلم «Sinners». وفي مواجهة منافسة شديدة من بين مرشحين ضموا تيموثي شالاميت وليوناردو دي كابريو، أصبح جوردان سادس ممثل أسود يفوز بهذه الجائزة. بعد الحفل بوقت قصير، احتفل نادي بورنموث على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز، واصفاً إياه بـ"يوم فخر لعائلة تشيريز". ويأتي هذا الإعراب العلني عن المودة نتيجة للعلاقات التجارية المهمة التي تربط جوردان بالنادي، والتي بدأت في أواخر عام 2022 عندما انضم إلى مجموعة استحواذ رفيعة المستوى.