التفسير: لماذا تلقى مايكل ب. جوردان، الحائز على جائزة الأوسكار، رسالة تهنئة من نادي بورنموث بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل
ليلة تاريخية في هوليوود
حصل جوردان على جائزة الأوسكار الأولى في مسيرته ليلة الأحد، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره المزدوج في فيلم «Sinners». وفي مواجهة منافسة شديدة من بين مرشحين ضموا تيموثي شالاميت وليوناردو دي كابريو، أصبح جوردان سادس ممثل أسود يفوز بهذه الجائزة. بعد الحفل بوقت قصير، احتفل نادي بورنموث على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز، واصفاً إياه بـ"يوم فخر لعائلة تشيريز". ويأتي هذا الإعراب العلني عن المودة نتيجة للعلاقات التجارية المهمة التي تربط جوردان بالنادي، والتي بدأت في أواخر عام 2022 عندما انضم إلى مجموعة استحواذ رفيعة المستوى.
الامتنان على أكبر مسرح
صعد جوردان إلى المسرح وهو يغمره التأثر لتسلم التمثال، وافتتح كلمته برسالة إيمانية بسيطة قائلاً: "الله كريم". واستغل هذه المناسبة لتوجيه الشكر لعائلته، موجهًا كلماته بشكل خاص إلى والدته التي كانت حاضرة بين الجمهور. وفي الوقت نفسه، سارعت القنوات الرسمية لنادي بورنموث إلى إعادة تأكيد مكانته كجزء من الدائرة المقربة للنادي. وتعد مشاركة الممثل مع فريق "الكرز" جزءاً من حصة ملكية أقلية إلى جانب نادي "بلاك نايت" لكرة القدم المملوك للملياردير بيل فولي. وقد تم تجنيد جوردان خصيصاً لتعزيز جهود التسويق العالمية للنادي والمساعدة في "تدويل" علامة بورنموث التجارية.
شراكة فولي-جوردان
انضم جوردان ونولاه ساركر إلى اتحاد فولي بعد أن باع ماكسيم ديمين حصته البالغة 100 في المائة. ويساعد فولي، رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى زمام الأمور بنفسه، في الربط بين الرياضة النخبوية والترفيه العالمي، في حين تركز فلسفته التي تتمثل في «التقدم دائمًا، وعدم التراجع أبدًا» بالنسبة للنادي على تطوير اللاعبين وتجربة المشجعين.
الاستفادة من الشهرة العالمية
وبعد أن أصبح جوردان رسمياً حائزاً على جائزة الأوسكار، بلغت شعبيته ذروتها، مما قد يوفر لنادي بورنموث فرصة فريدة لتوسيع نطاقه التجاري في أمريكا الشمالية وخارجها. ويركز النادي حالياً على الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز على المدى الطويل وتحديث مرافقه، وهي مشاريع لا تزال مجموعة الملاك تكرس لها استثمارات كبيرة. وعلى أرض الملعب، ستخوض «الكرز» مباراتها التالية في 20 مارس، عندما تستضيف فريق مانشستر يونايتد الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
