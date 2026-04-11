التفسير: لماذا احتسب مايكل أوليفر ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال ضد بورنموث بعد لمسة يد من رايان كريستي، مع تحديث من الدوري الإنجليزي الممتاز

وأصدر حساب "مركز المباريات" التابع للدوري الإنجليزي الممتاز لاحقًا بيانًا على منصة "إكس" يوضح أسباب تثبيت القرار بعد مراجعة الفيديو. ووفقًا لتفسير الدوري، لعب وضع ذراع كريستي دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار. ونظرًا لأن الذراع اعتُبرت في وضع غير طبيعي، قرر الحكام أن التلامس مع الكرة استوفى الحد الأدنى المطلوب لاعتبارها مخالفة لمس الكرة باليد.

وجاء في البيان: "تمت مراجعة قرار الحكم بركلة جزاء بسبب لمسة يد وتأكيده بواسطة تقنية الفيديو المساعد (VAR) – حيث اعتُبر أن ذراع كريستي كانت مرفوعة بعيدًا عن جسده".