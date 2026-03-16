"التعليم أولاً" - واين روني ينصح نجم أرسنال الصاعد ماكس داومان بالتركيز على دراسته رغم أدائه البطولي في الدوري الإنجليزي الممتاز
داومان يصبح أصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز
سجل داومان اسمه في سجلات التاريخ يوم السبت، ليصبح أصغر هداففي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر يناهز 16 عامًا و73 يومًا. وقد قام خريج أكاديمية «هيل إند» بانطلاقة فردية مذهلة ليحسم الفوز بنتيجة 2-0 على إيفرتون، لكن روني يؤكد أن المراهق يجب ألا ينجرف في التفاؤل.
المدرسة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لحامل الرقم القياسي
وفي حديثه خلال برنامج "The Wayne Rooney Show"، سلط المهاجم السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد الضوء على أهمية الحياة خارج كرة القدم. وقال روني: "لقد حصل على شهادة الثانوية العامة (GCSE) وأكمل تعليمه، وأنا متأكد من أن هذا أمر مهم له ولعائلته أيضًا". "يا لها من فرصة رائعة له أن يكون مع الفريق. قد يصبح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بينما لا يزال ينهي دراسته. إذا كانت الدراسة هي الأولوية، فلا أعتقد أننا سنراه كثيرًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لن يشارك بالقدر الذي قد يرغب فيه، لكن أمامه سنوات عديدة في المستقبل".
روني يشيد بنهج داومان الجريء
ورغم أن سجل الأهداف احتل العناوين الرئيسية، إلا أن روني أعجب أكثر بروح الشاب على أرض الملعب. فلم يُظهر لاعب منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا أي علامات للتوتر خلال المرحلة الحاسمة من السباق على اللقب، وهي سمة اشتهر بها روني نفسه عندما كان مراهقًا في جوديسون بارك وأولد ترافورد.
وقال روني: "يبدو، من المباريات التي شاهدتها، أنه لا يدع هذا الضغط يؤثر عليه. يحصل على الكرة، ويحتفظ بها، ويجذب المدافعين، ويذهب لمواجهتهم، لذا يبدو بالتأكيد أنه يتمتع بثقة كبيرة".
وأضاف روني أنه ينبغي السماح للنجم الشاب بالاستمتاع باللحظة: "أحيانًا يعتقد الناس أن الاستمتاع بالنجاح هو نوع من الغرور، وأعتقد أن هذا يحدث في الولايات المتحدة فقط. فهم يستمتعون به ويحتفلون به. لذا، عندما يظهر شاب مثله في سن السادسة عشرة، فمن الواضح أنه يتمتع بقدرات كبيرة، ولا يسعك إلا أن تأمل أن يتمكن من تحقيق تلك الإمكانات. دعه يستمتع بذلك ويعبر عن نفسه"."
ماذا ينتظر داومان في المستقبل؟
يأتي ظهور داومان في لحظة حاسمة في موسم يبدو أنه سيكون موسمًا لا يُنسى لأرسنال في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية. ويحتل النادي اللندني حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق مريح يبلغ تسع نقاط عن مانشستر سيتي، لكن المباريات الحاسمة تتوالى بوتيرة سريعة. سيستقبل فريق أرتيتا باير ليفركوزن في ملعب الإمارات في مباراة الإياب الحاسمة من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل المثير 1-1 في ألمانيا. وبعد انتهاء مبارياتهم الأوروبية بفترة وجيزة، سيتواجه الغانرز مع رجال بيب جوارديولا، وهذه المرة في صراع على لقب محلي في نهائي كأس كاراباو المرتقب.
