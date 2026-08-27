قبل مواجهة التعاون.. حقيقة تخلي كريستيانو رونالدو عن النصر لـ"حضور" قرعة دوري أبطال أوروبا

أُجريت مساء اليوم الخميس، قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وتوّج العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بـ"لقب" دوري أبطال أوروبا، في آخر موسمين؛ وتحديدًا عندما فاز على نادي إنتر الإيطالي 2024-2025، وفريق آرسنال الإنجليزي 2025-2026.