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التصعيد الأكبر ضد إنفانتينو.. مطالبات بمبالغ تصل إلى ملياري دولار!
يتصاعد الضغط على إنفانتينو
بلغ التوتر بين الهيئات الحاكمة لكرة القدم مستوى غير مسبوق عقب انهيار مقترح إنفانتينو المثير للجدل بشأن الاستثمار الخاص. وفي تحدٍّ مباشر لقيادة رئيس الفيفا، وقّع رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) ألكسندر تشيفيرين ونظيره في الاتحاد الأمريكي الشمالي (كونكاكاف) فيكتور مونتاليياني على رسالة مشتركة تدعو إلى إعادة توزيع ضخمة للثروة.
ويتمحور المطلب حول الوضع المالي المتوقع للفيفا، حيث يشير الاتحادان إلى أن الهيئة العالمية تجلس حاليًا على جبل من السيولة النقدية يفوق بكثير احتياجاتها التشغيلية للسنوات المقبلة.
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اليويفا وكونكاكاف يطالبان بتعويضات قدرها 2.11 مليار دولار
ووفقًا للمراسلات، فإن "الفيفا في طريقه لإنهاء الفترة من 2023 إلى 2026 باحتياطيات تبلغ حوالي 6 مليارات دولار (4.5 مليار جنيه إسترليني)"، وهو مبلغ "أكبر بكثير مما هو مطلوب" حتى كأس العالم للرجال 2030.
وتذهب الرسالة إلى أن هذا "الإفراج غير المتكرر عن الاحتياطيات" ينبغي أن يُتاح لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا خلال دورة 2027-2030، وتحديدًا لاستخدامه "في الاستثمار في البنية التحتية وتطوير كرة القدم".
وستكلف هذه الخطوة الفيفا حوالي 2.11 مليار دولار، وهو رقم تعتقد الاتحادات القارية أنه في متناول المنظمة تمامًا بالنظر إلى مسارها المالي الحالي.
المطالبة بالشفافية والمراجعة المستقلة
لا يقتصر التمرّد على الإدارة الحالية على مسألة توزيع الأموال فحسب، إذ بلغت الدعوات إلى مزيد من الشفافية ذروتها. وتشير الرسالة المشتركة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) إلى ضرورة تكليف جهة بإجراء "مراجعة مستقلة" لأموال الفيفا، مع منحها "إمكانية الوصول الكامل إلى الأرقام والافتراضات الأساسية".
ويهدف هذا التحرك نحو فرض الرقابة إلى ضمان أن تعمل الهيئة العالمية بما يخدم المصالح الفضلى لأعضائها، بدلاً من ممارسة سيطرة أحادية على الثروة الهائلة التي تدرّها اللعبة. بل إن الاتحادين تواصلا مع نظرائهما في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة القيادة الحالية.
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قائمة متنامية من المظالم
كما يواجه إنفانتينو انتقادات من شخصيات بارزة أخرى داخل مجلس الفيفا. فقد أرسلت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديبي هيويت، التي تشغل أيضًا منصب نائبة رئيس الفيفا، مؤخرًا رسالة خاصة بها إلى إنفانتينو والأمين العام ماتياس درافستروم.
وطالبت هيويت بالإفراج فورًا عن جميع الوثائق المتعلقة بخطة الاتحاد الفاشلة وتقديمها إلى المجلس. علاوة على ذلك، طلبت تفسيرًا مكتوبًا بشأن قضية فولارين بالوجون الغريبة، وتحديدًا لماذا أُلغي إيقاف مهاجم الولايات المتحدة في كأس العالم.
ومع تحديد موعد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في 15 أكتوبر، تتصاعد الضغوط على الرئيس البالغ من العمر 56 عامًا. ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو للانتخابات للمرة الرابعة في مارس، لكن الموقف الموحد لليويفا والكونكاكاف يشير إلى أنه قد يواجه مقاومة أكبر من السنوات السابقة. ولدى المنافسين المحتملين مهلة حتى 18 نوفمبر للتقدم وتحدي قيادته. ومن خلال المطالبة بمبلغ 2.
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