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التشكيك في أنشيلوتي بدأ مبكرًا.. الظاهرة يؤكد: كارلو يستخدم رافينيا بشكل غير سليم ويا لها من قوة من المنتخب المغربي!
الخطأ التكتيكي الذي ارتكبه أنشيلوتي مع رافينيا
أبدى رونالدو، الذي لعب تحت قيادة أنشيلوتي في نادي ميلان، حيرته من تمركز بعض اللاعبين الأساسيين خلال المباراة الافتتاحية للبرازيل في كأس العالم. وفي حديثه لبرنامج «Resenha da Copa» على قناة ESPN Brasil قبل المواجهة مع هايتي، أشار «الظاهرة» إلى قلق محدد بشأن إشراك رافينيا في مركز غير مركزه، على الرغم من أدائه الرائع مع ناديه في مركز مختلف.
يعتقد الفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية أن إشراك رافينيا في مركز غير مركزه الأصلي يجعل البرازيل تفقد العرض الطبيعي والسرعة التي جعلت الجناح خطيرًا للغاية ينجح في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
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التوتر والقلق في مباراة المغرب التي انتهت بالتعادل
ورغم انتقاده لتشكيلة الفريق، أقر رونالدو بأن الأداء الفردي ربما تأثر بالضغط النفسي المصاحب لمباراة افتتاح كأس العالم. وأشار إلى أن حتى القادة المخضرمين مثل كاسيميرو بدا أنهم يعانون من صعوبة في التكيف مع إيقاع المباراة، مستشهداً بالأخطاء الفنية غير المعتادة التي ارتكبها الفريق كدليل على القلق الجماعي.
"ما زلت متفائلاً للغاية. أعتقد أن السبب كان ضغط المباراة الأولى، وقد لاحظت ذلك بالفعل، لأنه لم يكن من الطبيعي إضاعة هذا العدد الكبير من التمريرات، خاصة في الشوط الأول. كاسيميرو وضع نفسه في وضع يسمح له باستلام الكرة وظهره إلى الخلف، أتعلم؟ أعتقد أن التوتر أعاق المنتخب البرازيلي. وبعد ذلك، عندما شاهدت المقابلة مع أنشيلوتي واللاعبين، الذين اعترفوا بهذا التوتر، هدأت أنا أيضًا. هذا أمر طبيعي، أليس كذلك؟ كأس العالم، أليس كذلك؟ توتر كهذا لدى اللاعبين، خاصة الوافدين الجدد"، أضاف رونالدو.
قضية لويز هنريكي
استعدادًا للمباراة المقبلة ضد هايتي، أشار رونالدو إلى ضرورة إجراء تغيير في تشكيلة الجناح الأيمن لتوفير "الامتداد" الذي افتقر إليه الهجوم البرازيلي بشدة في مباراته الأولى. وخص نجم بوتافوجو لويز هنريكي بالذكر باعتباره اللاعب القادر على حل مشكلة الازدحام في وسط الملعب.
"لا أعرف ما إذا كان [أنشيلوتي] سيفعل ذلك، لكن في رأيي، سأفعل ما يلي: لعب لويس هنريكي بشكل جيد للغاية وفتح الملعب كثيرًا على الجانب الأيمن. لم يستطع [لوكاس] باكيتا فعل ذلك، ولا رافينيا، لفتح الملعب كما فعل فينيسيوس على الجانب الآخر. هذا يخفف الازدحام في وسط الملعب كثيرًا. وإذا كان لدى البرازيل مساحة أكبر، فهذا أفضل لنا في أي ظرف من الظروف. أعتقد أنه يمكنه إجراء هذا التغيير البسيط"، صرح المهاجم الأسطوري.
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احترام المغرب والثقة في كارلو
على الرغم من مطالباته بإجراء تعديلات تكتيكية، سارع رونالدو إلى الإشادة بالمغرب على أدائه المنضبط، وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة أنشيلوتي على إعادة المنتخب البرازيلي إلى المسار الصحيح.
"يجب أن نتحدث عن المغرب أيضًا، أليس كذلك؟ يا لها من مباراة مثيرة، يا لها من سرعة، يا لها من قوة... يا له من فريق منظم ومتقن. واجهنا خصمًا صعبًا. أعتقد أن [أنشيلوتي] ظاهرة فريدة، رجل يتمتع بخبرة كبيرة، ويعامل اللاعبين بشكل جيد، ويجيد الحوار. إلى جانب خبرته في كرة القدم. سيصحح بالتأكيد الأشياء التي رآها، والتي رأيناها خاطئة"، ختم رونالدو.