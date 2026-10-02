التركيز على الكلاسيكو .. مورينيو يتخذ قرارًا هامًا بخصوص إصابة مبابي

قدّم مبابي بداية مذهلة حقًا مع انطلاقة الموسم الجديد، لكن زخمه الرائع المبكر توقف بسبب إصابة في الركبة جاءت في توقيت غير مناسب. وكان المهاجم الفرنسي في حالة تهديفية مدمّرة مع ريال مدريد في الليجا، إذ سارع إلى تسجيل حصيلة لافتة بلغت سبعة أهداف وصناعة هدفين.

غير أن تقدمه توقف خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فقد تعرّض مبابي لمشكلة في الركبة بعد وقت قصير من تسجيله هدف الفوز الحاسم لفرنسا في فوز صعب بنتيجة 1-0 على تركيا.

ونتيجة لذلك، اضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب الوطني قبل انتهائه. وسافر المهاجم على الفور عائدًا إلى العاصمة الإسبانية ليبدأ برنامجه التأهيلي إلى جانب الطاقم الطبي المتخصص في النادي.