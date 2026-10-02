هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
mbappe(C)Getty Images
Yosua Arya
ترجمه

التركيز على الكلاسيكو .. مورينيو يتخذ قرارًا هامًا بخصوص إصابة مبابي

كيليان مبابي
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني

مبابي لا يشارك مع فرنسا بعد إصابته ضد تركيا

قد تتأخر عودة مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي إلى الملاعب، إذ يخطط جوزيه مورينيو لاتباع نهج حذر عقب إصابة اللاعب الأخيرة في الركبة.

ووفقًا للتقارير، فإن المدرب البرتغالي مستعد لإراحة مهاجمه النجم في المباريات المقبلة لضمان جاهزيته الكاملة لمواجهة الكلاسيكو الحاسمة أمام برشلونة.

  • مبابي يواجه تأخراً في العودة إلى مدريد

    قدّم مبابي بداية مذهلة حقًا مع انطلاقة الموسم الجديد، لكن زخمه الرائع المبكر توقف بسبب إصابة في الركبة جاءت في توقيت غير مناسب. وكان المهاجم الفرنسي في حالة تهديفية مدمّرة مع ريال مدريد في الليجا، إذ سارع إلى تسجيل حصيلة لافتة بلغت سبعة أهداف وصناعة هدفين.

    غير أن تقدمه توقف خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فقد تعرّض مبابي لمشكلة في الركبة بعد وقت قصير من تسجيله هدف الفوز الحاسم لفرنسا في فوز صعب بنتيجة 1-0 على تركيا.

    ونتيجة لذلك، اضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب الوطني قبل انتهائه. وسافر المهاجم على الفور عائدًا إلى العاصمة الإسبانية ليبدأ برنامجه التأهيلي إلى جانب الطاقم الطبي المتخصص في النادي.

  • MbappeGetty Images

    مورينيو يتبنى نهجًا حذرًا

    وقد منحت التقديرات الطبية الأولية قدراً من التفاؤل، إذ أشارت إلى أن مبابي سيغيب لفترة وجيزة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين فقط. وعلى الرغم من هذا التشخيص الإيجابي، فإن مدرب ريال مدريد مورينيو عازم بحسب ما ورد على توخي أقصى درجات الحذر فيما يتعلق بعملية تعافي نجمه.

    ووفقاً لصحيفة AS، فإن المدرب البرتغالي يدرس بجدية إراحة المهاجم في مباراة الدوري المقبلة أمام فياريال في العاشر من أكتوبر. ويمتلك مورينيو خبرة واسعة في التعامل مع اللاعبين البارزين، ويدرك أن التعجّل في العودة قد يتسبب في انتكاسة أكثر ضرراً بكثير. وبناءً على ذلك، لن يسمح الطاقم الطبي بمشاركته في المباريات الرسمية حتى يتعافى تماماً من أي آلام.

  • ينتقل التركيز إلى مواجهة برشلونة

    تتمحور الاستراتيجية الشاملة وراء هذا النهج الذي يتسم بالصبر الشديد بالكامل حول ضمان جاهزية مبابي بشكل تام لأهم مباراة في الموسم حتى الآن. فمن المقرر أن يستضيف ريال مدريد غريمه اللدود برشلونة في مواجهة الكلاسيكو الحاسمة يوم 25 أكتوبر.

    ومورينيو مصمم تمامًا على أن يكون سلاحه الهجومي الأول في كامل جاهزيته لهذه المواجهة الضخمة. ووفقًا للتقرير نفسه، يدرك الجهاز الفني أن إعادة المهاجم الكثير التهديف إلى التشكيلة الأساسية أمام منافسين أقل خطورة لن تجلب سوى فائدة ضئيلة جدًا على المدى الطويل. ولذلك، أصبح الحفاظ على سرعته المتفجرة وقدرته على إنهاء الهجمات من أجل الاختبار المحلي الأكبر هو الأولوية الوحيدة لكل المرتبطين بالنادي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    التعامل مع جدول مباريات متطلب

    وقبل أن يفكروا حتى في المواجهة الكبرى مع برشلونة، يتعين على ريال مدريد أن يتخطى بنجاح جدولًا مزدحمًا بشكل خاص. فإلى جانب الصدام المحلي الوشيك أمام فياريال، تنتظر كتيبة مورينيو سلسلة شاقة من المباريات تتضمن اختبارات حاسمة أمام روما وإشبيلية ولايبزيج في كل من المسابقة المحلية والأوروبية.

    ولا شك أن خوض المباريات دون يقين مطلق بشأن الموعد الدقيق لعودة هدافه سيضع عمق التشكيلة بأكمله على المحك. ومع ذلك، يبقى الحفاظ على سلامة مبابي البدنية الهدف الأسمى لريال مدريد.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فياريال crest
فياريال
فياريال