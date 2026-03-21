تفكر يوفنتوس في استراتيجية مختلفة تمامًا عن المواسم الماضية فيما يتعلق بسوق الانتقالات القادم. وتسمى هذه الاستراتيجية الجديدة (القديمة) «الانتقالات المجانية». بسبب الاختيار من جهة، والضرورة (الكبيرة) من جهة أخرى، لم يعد بإمكان النادي البيضاء-السوداء تحمل إنفاق مبالغ ضخمة على لاعبين لا يثبتون جدارتهم في النهاية. وأبرز مثالين على ذلك في فترات الانتقالات الأخيرة هما تيون كوبماينرز (61 مليون) ولويس أوبيندا (45 مليون).





بناءً على توجيهات مباشرة من الملاك، يجب تجنب مثل هذه الصفقات من الآن فصاعدًا. لن يتم الإنفاق إلا على الفرص الخاصة التي قد تظهر في السوق، والتي ترتبط بأبطال ذوي قيمة مؤكدة، مع استبعاد المراهنات. خلاف ذلك، سيتم اللجوء إلى اللاعبين الذين انتهتعقودهم، حيث يتم تخفيف مخاطر الفشل من خلال التعاقد المجاني وخبرة اللاعب الذي سيتم شراؤه.



