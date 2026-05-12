قيّم الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة عمل الحكم الليتواني دوناتاس رومساس في ديربي الرياض بين النصر والهلال يوم أمس الثلاثاء، موضحًا حرمان العالمي من ضربة جزاء واضحة.
فرصة حرمته من حسم التتويج باللقب .. خبير تحكيمي يؤكد تعرض النصر للظلم في الديربي أمام الهلال
سيناريو درامي لديربي الرياض
الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).
المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.
هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.
فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.
لقطة ظُلم للنصر .. وإلغاء هدف الهلال صحيح
في البداية، أيّد محمد كمال ريشة موقف الحكم الليتواني بشأن عدم احتساب ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 16، رغم اصطدام الكرة في يد لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.
وأوضح ريشة أن يد نيفيش كانت في وضع طبيعي داخل الجسم، لذا لا يمكن احتساب ضربة جزاء في هذه الحالة.
على جانب آخر، في الدقيقة 21 تحديدًا من شوط الديربي الأول، أكد الخبير التحكيمي المصري أن النصر حُرم من ضربة جزاء صحيحة..
وقال ريشة في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "كينجسلي كومان، لاعب النصر، انطلق بالكرة ودخل منطقة المنافس، وحسان تمبكتي، لاعب الهلال، مدّ قدمه اليمنى من أجل التنافس على الكرة، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، وبدلًا من ذلك أعاق المهاجم، بأعلى الساق، فسقط المنافس نتيجة هذا الاحتكاك".
وأضاف: "كان يجب على حكام الفيديو استدعاء حكم الساحة لمشاهدة الحالة، كان من المفترض احتساب ركلة جزاء مستحقة للنصر، لا تنفي صحتها محاولة تمبكتي المتأخرة سحب قدمه بعد أن أوقع الضرر بالمنافس وأسقطه".
أما عن هدف الهلال الملغي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فقد أيد ريشة موقف الحكم بداعي التسلل، مستطردًا: "الكرة وصلت من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الهلال الذي صنع الهدف لكريم بنزيما، بينما كان واقعًا في مصيدة التسلل، من زميله سالم الدوسري وليس من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط النصر، لذا تم احتساب التسلل".
أزمة الوقت المحتسب بدل من الضائع
في نهاية الديربي، اعترض لاعبو الهلال بقوة على الحكم الليتواني دوناتاس رومساس، لإطلاق صافرة النهاية بعد مرور ثوانٍ قليلة من الثماني دقائق المحتسبة كوقت بدل من الضائع، رغم أنها شهدت هدف التعادل للزعيم، بجانب اشتباكات بين لاعبي الفريقين.
في هذا الشأن، أكد محمد كمال ريشة أنه كان من المفترض مد الوقت المحتسب بدل من الضائع لأكثر من ثماني دقائق، مضيفًا لصحيفة "الرياضية": "بعد هدف التعادل، في الدقيقة 90+8، كان يفترض أن يضيف الحكم دقيقة أخرى على أقل تقدير، لأن بعض الوقت ضاع خلال الدقائق الثماني، ولذلك رأينا بعض لاعبي الهلال يناقشونه بعد صافرة النهاية حول ذلك".
الهلال يحيي آماله بالتعادل
حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.
هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:
* الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.
* الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.
لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:
* خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.
* تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.
وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).