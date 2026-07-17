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بعد غيابه طوال المونديال .. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من حضور نهائي كأس العالم
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تم التأكيد
أكد البيت الأبيض بعد ظهر يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر نهائي كأس العالم يوم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين.
وستكون هذه أول مباراة يحضرها ترامب خلال البطولة، على الرغم من إعرابه مرارًا وتكرارًا عن دعمه لكرة القدم ولعبه دورًا بارزًا في الاستعدادات للبطولة. وقد أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو بالفعل أن ترامب سينضم إليه في تسليم الكأس للفريق الفائز.
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تقليد من تقاليد كأس العالم
ويأتي حضور ترامب في إطار تقليد عريق يتمثل في حضور رؤساء الدول نهائيات كأس العالم، لا سيما عندما تستضيف بلدانهم البطولة.
وقد شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حفل توزيع الجوائز عقب فوز الأرجنتين في عام 2022، حيث وضع «بشت» على كتفي ليونيل ميسي قبل أن يسلمه إنفانتينو الكأس.
كما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل توزيع الميداليات ورفع الكأس الذي فازت به فرنسا في موسكو عام 2018.
وكان إنفانتينو قد أكد في يونيو أن ترامب سيشارك في حفل توزيع الجوائز لهذا العام.
- Getty Images Sport
سابقة في كأس العالم للأندية
يأتي ظهور ترامب بعد ما يزيد قليلاً عن عام من احتلاله مركز الصدارة في نهائي كأس العالم للأندية التابع للفيفا، حيث سلم كأس البطولة إلى فريق تشيلسي قبل أن يبقى على المنصة لمشاركة الفريق احتفالاته.
كان تشيلسي على علم بأن ترامب سيسلم الكأس، لكن التقارير تشير إلى أنه لم يكن على علم بأنه سيبقى على المنصة أثناء رفع الكأس. واعترف نجم تشيلسي كول بالمر لاحقًا بأن استمرار وجود ترامب تسبب في إرباك اللاعبين.
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بالوجون وترامب
تربط ترامب علاقة موثقة جيدًا بإنفانتينو، الذي منحه جائزة السلام الأولى التي تمنحها الفيفا في ديسمبر 2025.
ومع ذلك، أصبحت تلك الروابط الوثيقة محور جدل مؤخرًا بعد طرد فولارين بالوجون ببطاقة حمراء مثيرة للجدل في المباراة ضد البوسنة والهرسك.
ورغم أن الفيفا تطبق قاعدة عدم جواز الاستئناف على البطاقات الحمراء الصادرة خلال مباريات كأس العالم، فقد علقت الهيئة الإدارية عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي لمدة عام.
وفي نفس يوم صدور القرار، كشف ترامب أنه طلب من الفيفا إعادة النظر في القرار. وعلى الرغم من تعليقاته، تصر الفيفا على أن قرارها بتعليق البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون كان نزيهًا، وأنه ليس أمرًا غير مألوف في عالم الرياضة.
ولم يحضر ترامب أي مباراة في كأس العالم الحالي، على الرغم من ظهور العديد من أعضاء إدارته خلال البطولة. ومن المقرر أيضًا أن يحضر حفل استقبال تنظمه الفيفا في برج ترامب يوم الجمعة قبل التوجه إلى المباراة النهائية في استاد نيويورك/نيوجيرسي بعد يومين.
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