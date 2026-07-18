بعد لافتة لاعبي الأرجنتين: رسالة دفاع من البيت الأبيض .. وجزر فوكلاند ترفض "استغلالها سياسيًا"

ووجه البيت الأبيض، دفاعًا عن حق المنتخب الأرجنتيني في رفع لافتة تدعي السيادة على جزر فوكلاند، حيث أثار اللاعبون جدلًا كبيرًا عقب نهاية مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026، برفقة لافتة مكتوب عليها "جزر فوكلاند أرجنتينية"، على إثر الفوز على إنجلترا، بنتيجة (2-1)، الأمر الذي تسبب في خلاف بين حكومة الولايات المتحدة والمسؤولين البريطانيين الذين طالبوا بإجراء تحقيق صارم في ذلك الحدث.

وتطرق أندرو جولياني، رئيس فريق العمل المعني بالفيفا في البيت الأبيض، إلى الموقف، بإشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تعاقب على مثل هذه التعبيرات. وفي حديثه للصحفيين حول ما إذا كان اللاعبون مخطئين، صرح جولياني: «نحن نؤمن بحقوقنا، بموجب التعديل الأول للدستور هنا في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني كانت لديه الفرصة والقدرة على "إصدار تلك التصريحات" أثناء المنافسة على الأراضي الأمريكية خلال البطولة، مستشهدًا بالحماية الدستورية لحرية التعبير في البلاد.