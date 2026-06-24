الأفراح في البوسنة بتخطي إنجاز كيليان مبابي والأحزان قطرية .. أكرم عفيف لم يفِ بوعده وحسن الهيدوس لا يعرف "أيلوم لوبيتيجي أم يشكره!"

وداعًا قطر.. الليلة يفارق العنابي بشكل رسمي كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المنتخب البوسني وصل للمرمى القطري بهدفين في الشوط الأول؛ عن طريق الموهبة الشابة كريم ألايبيجوفيتش من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، قبل أن يضيف حارس الأدعم الهدف الثاني للخصم بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34.

قبل نهاية الشوط، قلص النجم المخضرم حسن الهيدوس الفارق محرزًا هدف قطر الوحيد في الدقيقة 42، لكن عاد إرمين ماهميتش وأحرز الهدف الثالث للبوسنة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ينتظر المنتخب البوسني نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيره من التأهل ضمن أفضل ثوالث، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن كندا "الوصيف"، فيما تتصدر سويسرا الترتيب بسبع نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة قطر أمام البوسنة والهرسك، دعونا نستطرد في السطور التالية..



