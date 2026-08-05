البورصة تنتعش! .. طرابزون سبور يجني أول أرباحه بعد إعلان صفقة محمد صلاح

لم يكد الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور على منصة "إكس" ينشر صور ومقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح على متن طائرة خاصة متجهة إلى إسطنبول، حتى تفاعلت الأسواق المالية بشكل فوري مع الخبر.

وكشفت شبكة "الشرق بلومبرج"، في تقرير لها أن سهم نادي طرابزون سبور التركي في البورصة المحلية، ارتفع بنسبة 4% مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة، وهو ما يعكس القوة التسويقية الهائلة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر في المنطقة.

وأوضح التقرير، أن الشركة المسؤولة عن إدارة النادي تحقق إيرادات ضخمة من حقوق البث التلفزيوني، وعوائد الملاعب، والإعلانات، بالإضافة إلى إدارة مجمعات رياضية كبرى في مدن طرابزون وأنقرة وإسطنبول، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تساهم صفقة صلاح في زيادة هذه الموارد بشكل غير مسبوق، خصوصًا مع التوقعات بارتفاع مبيعات القمصان وحقوق الرعاية الجديدة.

ويقوم نظام النادي التركي على العضوية، حيث يظل النادي هو المالك المسيطر على الشركة من خلال الحصة الأكبر، بينما يتم تداول جزء من الأسهم في البورصة للمستثمرين الآخرين، وهو ما يجعل الجماهير والمستثمرين شركاء في هذا النجاح الاقتصادي الذي أحدثه وصول أسطورة ليفربول السابقة إلى الأراضي التركية.