Luka Modric Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

"سيطرة على جواهر البلقان وإنهاء معارك غرفة الملابس".. ريال مدريد ينتظر "سحر" لوكا مودريتش الإداري

هل يعود لوكا مودريتش إلى ريال مدريد؟!..

بينما يترقب العالم أجمع، الفصل الأخير من حكاية الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ يُطبخ في العاصمة الإسبانية مخطط آخر، قد يُعيد رسم خارطة مستقبل نادي ريال مدريد.

نعم.. الحديث زاد في الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية اعتزال مودريتش كرة القدم نهائيًا، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ بينما أكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد وعده بـ"منصب إداري"، إذا أراد هو ذلك.

مودريتش مثّل العملاق الإسباني كـ"لاعب"، في الفترة من 2012 إلى 2025؛ قبل الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي.

وفي أروقة "سانتياجو برنابيو"، لا ينظرون إلى اعتزال الأسطورة الكرواتية كخسارة فنية؛ بل البداية الحقيقة لتنفيذ "استراتيجية إدارية"، تعيد الانضباط الغائب عن قلعة المرينجي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن أن يستفيد نادي ريال مدريد من لوكا مودريتش، بعد الاعتزال..

    اقتناص مواهب البلقان وشرق أوروبا قبل الجميع

    من غير الواضح المنصب الذي يُمكن أن يتولاه الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، في العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إذا قرر اتخاذ هذه الخطوة، بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

    إلا أنه بالتأكيد سيكون منصبًا قريبًا من فريق كرة القدم؛ سواء كان مديرًا رياضيًا أو تنفيذيًا، أو حتى كشافًا للفئات السنية.

    وإذا افترضنا أن مودريتش تولى منصب "الكشاف" مثلًا؛ فإن ذلك قد يسمح لريال مدريد باقتناص مواهب مهمة للغاية، من دول البلقان وشرق أوروبا.

    البلقان وشرق أوروبا منجمًا للمواهب الكروية، حيث يُعد مودريتش هو "الأيقونة المطلقة" هُناك؛ ما يجعل اختياره الأسماء البارزة التي تخدم ريال مدريد من تلك المنطقة، أفضل وأسرع من غيره.

    إعادة ترميم خط وسط نادي ريال مدريد

    العملاق الإسباني ريال مدريد صنع مجده، في فترة قيادة الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش والنجم الألماني توني كروس، خط وسط الفريق الأول لكرة القدم.

    لكن.. مع اعتزال كروس في 2024، ثم رحيل مودريتش صيف عام 2025؛ فشل ريال مدريد في تعويضهما، ما أثر على مسيرة الفريق بشكلٍ كبير.

    وإذا تولى مودريتش منصبًا إداريًا في ريال مدريد؛ فإنه قد يكون له رأيًا مؤثرًا كأحد أساطير الوسط، في كيفية إعادة ترميم هذا الخط المُتهالك.

    هذا الرأي قد يتمثّل في تصعيد موهبة شابة ما من الفئات السنية، أو التعاقد مع نجم عالمي في سوق الانتقالات؛ إلى جانب إمكانية إعادة توظيف بعض لاعبي الفريق الحاليين، بما يخدم المنظومة التكتيكية والفنية.

    المهم.. عودة الأسطورة الكرواتية إلى ريال مدريد "إداريًا"، قد يصاحبها إنهاء أزمة خط وسط الفريق الأول، بشكلٍ أو آخر.

    حل مشاكل غرفة الملابس وسد الفجوة مع الإدارة

    في العام الأخير.. شاهدنا الكثير من المشاكل داخل العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: غياب القيادة الحقيقية؛ ما أدى إلى اشتعال المعارك بين اللاعبين داخل غرفة الملابس.

    * ثانيًا: فجوة واضحة بين غرفة الملابس والإدارة؛ ما أدى إلى التركيز في أمور خارج المستطيل الأخضر.

    لذا.. عودة الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش إلى ريال مدريد، في منصب إداري أو تنفيذي؛ قد يحل هذه المشاكل، بشكلٍ كبير للغاية.

    السبب في ذلك؛ هو أن مودريتش يحظى بحب واحترام في غرفة ملابس ريال مدريد، إلى جانب تقديره كثيرًا من الإدارة.

    وبالتالي.. يستطيع الأسطورة الكرواتية أن يكون حلقة الوصل بين اللاعبين والإدارة؛ إلى جانب التدخل كشخصية قيادية لحل أي مشكلة داخل غرفة الملابس، قبل أن تتفاقم بشكلٍ أكبر.

    تحسين صورة ريال مدريد أمام العالم من جديد

    كما ذكرنا.. العملاق الإسباني ريال مدريد شهد الكثير من المشاكل، في العام الأخير؛ وهو ما كان له تأثيرات سلبية، على النحو التالي:

    * أولًا: صورة النادي أمام العالم.

    * ثانيًا: استهتار اللاعبين أنفسهم.

    ومع عودة الأسطورة الكرواتية إلى ريال مدريد، في منصب إداري أو تنفيذي أو حتى مؤسسي - إذا حدث ذلك -؛ فإنه قد يُحسن من صورة النادي، بشكلٍ كبير.

    وصورة مودريتش الذهنية إيجابية للغاية؛ حيث يُنظر إليه كونه لاعبًا قتاليًا، ويتمتع بأخلاق رياضية جيدة.

    كل ذلك من شأنه أن يُحسن من الصورة المؤسسية للميرينجي، خاصة إذا قام مودريتش بتمثّيل النادي في حدث ما؛ مع تعلُّم نجوم ريال مدريد من قتاليته، وعدم تكرار الاستهتار الذي ظهروا عليه موسم 2025-2026.

    كلمة أخيرة.. لوكا مودريتش لا يملك "عصا سحرية" ولكن!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا أمثلة لما يُمكن أن يقدّمه الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ إذا اعتزل كرة القدم بعد كأس العالم 2026، وقرر العودة إلى النادي في منصب إداري.

    وبالطبع.. مودريتش لا يملك "عصا سحرية"؛ حيث أن مشاكل ريال مدريد متعددة، ولا يمكن أن يحلها شخص واحد فقط.

    لكننا نتحدث هُنا عن أن الأسطورة الكرواتية؛ قد يكون "نقطة البداية" لعودة الاستقرار إلى الميرينجي، بالتوازي مع بعض القرارات الأخرى.

    وهذا سيتطلب وجود تنسيق كامل، بين جميع أفراد المنظومة داخل ريال مدريد؛ مع إعطاء مودريتش الصلاحيات، لا أن تكون عودته مجرد صورة فقط.

    وأساسًا.. فلورنتينو بيريز دعا لانتخابات مبكرة في ريال مدريد، وذلك بعد الهجوم الجماهيري ضده؛ حيث يتنافس الآن على منصب رئيس ريال مدريد، ضد رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار، لمعرفة من سيفوز في الانتخابات، وحقيقة اعتزال مودريتش نهائيًا؛ قبل البدء في مُتابعة موقف الأسطورة الكرواتية من العودة إلى ريال مدريد في منصب إداري، من عدمه.