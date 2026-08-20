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EPL Player of the Year 2:1Getty/GOAL
هيثم محمد

البريميرليج 2026-27 | آرسنال سيفوز باللقب ماشيًا .. والسر فيما يملك المدفعجية ويفتقده سيتي وليفربول والبقية

فقرات ومقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال ضد كوفينتري سيتي
آرسنال
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
ليفربول
توتنهام هوتسبير

هل ينجح رجال أرتيتا في الحفاظ على اللقب أم نشهد بطلًا جديدًا في إنجلترا؟

ساعات قليلة هي كل ما يفصلنا عن انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2026-27 بافتتاحية ستجمع حامل اللقب آرسنال مساء الجمعة ضد الوافد الأحدث للأضواء كوفنتري سيتي على "الإمارات".

وبعد سنوات تعودنا فيها على جملة "مانشستر سيتي مرشح فوق العادة للقب مع بيب جوارديولا" يتغير المشهد ويبدو آرسنال متفوق على بقية الكبار في مساعيه للحفاظ على لقبه.

  • Bruno Guimaraes Arsenal GFXGOAL

    سوق انتقالات مهيبة .. كالمعتاد

    قبل عشرة أيام تقريبًا من انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، قاربت مصروفات أندية البريميرليج من مليارين ونصف يورو، رقم يبتعد كثيرًا عن أي من الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا، ويبقى مرشحًا لكسر الرقم القياسي المسجل في صيف 2023، إذ كُسر وقتها حاجز الثلاثة مليارات.

    تشيلسي هو الأكثر إنفاقًا ويفصله خمسة وعشرين مليونًا ليكسر النصف بليون يورو، ويليه توتنهام ب311 مليونًا، ثم هناك آرسنال ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد الذي قد يتخطاهما إذا أتم صفقة مانو كونيه أو كارلوس باليبا في الساعات المقبلة بمقابل يتخطى سبعين مليون يورو، وهذا فيما يخص السداسي الكبير.

    يتشارك كل المتنافسين الكبار في البريميرليج في عامل الصرف بقوة لتعزيز الصفوف في سوق الانتقالات، وهو ما يزيد التنافسية محليًا، ويخلق تفوقًا قاريًا انعكس في الهيمنة على الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بالسنوات الأخيرة، مع بلوغ آرسنال أيضًا نهائي دوري الأبطال بآخر نسخه.

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  • Carrick Man Utd priorities 2:1Getty/GOAL

    وجوه جديدة قديمة

    قبل انطلاقة الموسم الجديد، قامت تسعة فرق من أصل عشرين مشاركين في البريميرليج بتغيير جهازها الفني، وهو رقم لم يحدث من قبل، وعلى صعيد الستة الكبار، فقط احتفظ آرسنال ومانشستر يونايتد بميكيل أرتيتا ومايكل كاريك، مع الأخذ في الاعتبار أن الأخير عُين منتصف الموسم كمؤقت وتم تأكيده في منصبه.

    توتنهام هو الآخر إذا اعتبرناه بحكم تاريخه وشعبيته من الكبار جاء بمدربه روبرتو دي زيربي في الأسابيع الأخيرة من الموسم الفائت لإنقاذه من الهبوط، ولكن هذا الصيف يمكن اعتباره بداية الإيطالي الحقيقية بإعادة بناء سبيرز عقب صفقات من العيار الثقيل مثل ساندرو تونالي وبول فان هيكي وبقاء ميكي فان دي فين، ولكن الحديث عن منافسة الفريق هذا الموسم ستكون أمرًا مستبعدًا وهو الذي نجا من فضيحة الهبوط فقط بالأسبوع الأخير، والأوقع أن يركز على العودة للمقاعد الأوروبية.

    وبالعودة ليونايتد مع كاريك، قدم الفريق ملامح مبشرة في النصف الثاني من الموسم الفائت، وعزز صفوفه بأمثال أندري سانتوس ويوري تييلمانس والعائد من برشلونة ماركوس راشفورد، ويعد الأكثر استقرارًا بعد آرسنال، ولكن هل يملك ما يكفي لمنافسة حامل اللقب؟

    قلة خبرات كاريك ورفع سقف الطموحات بالتفكير في المنافسة قد تكون نقاط ليست في صالح "الشياطين الحمر"، الفريق قد يكون حاضرًا في سباق الصدارة ولكن ليس بالمرشح القوي للفوز به بالنظر لفارق الخبرات والزاد البشري مع البقية، وهدفه سيكون بالأساس تثبيت أقدامه بالمربع الذهبي بعد سنوات من التيه والتخبط.

  • Xabi Alonso Chelsea 2:1Getty/GOAL

    مشروعات جديدة وشابة

    يبدأ الثلاثي ليفربول، مانشستر سيتي، وتشيلسي عهدًا جديدًا بتعيين أندوني إيراولا، إنزو ماريسكا، وتشابي ألونسو على التوالي.

    في ليفربول، رحل أخيرًا أرني سلوت وحل محله مدرب رايو فايكانو وبورنموث السابق، رجل بفكر عصري أثبت نفسه بقوة مع "التشيريز" ولكن الحديث عن قيادة فريق "أنفيلد" يختلف، وهو الذي يعيش مرحلة انتقالية عقب تراجع كبير مع سابقه الهولندي، سواء على سبيل النتائج أو الأداء، ومع رحيل أبرز نجومه في الأعوام الماضية محمد صلاح دون ضم معوض واضح حتى الآن.

    حتى مع وصول برادلي باركولا المرتقب، ودخول أسماء مثل رونالد أراوخو وجيريمي جاكيه وفيكتور مونوز لضخ دماء شابة، وتعافي هوجو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني من الإصابات الطويلة، يبدو ليفربول كصاحب التشكيل الأكثر هشاشة ضمن الكبار، ومع مدرب جديد ونجوم باحثون عن نفسهم بعد مثل أليكساندر إيساك وفلوريان فيرتس، لا يبدو بأنه سيكون قادرًا على مجابهة آرسنال.


    Iraola Slot Liverpool GFXGetty Images


    الوضع في سيتي يختلف، رحل بيب جوارديولا بعد عشرة أعوام من الإنجازات وأخذ معه القائد رودري، ليتركا فراغًا كبيرًا سيكون على ماريسكا تقديم الكثير لسده، وستكون مهمة لأعوام وليس لموسم وحيد.

    سيتي يدخل الموسم المقبل تحت شعار عصر جديد عقب انتهاء حقبة بيب، والإدارة إذا كانت تقرأ المشهد بذكاء لن تطلب الكثير من المدرب الإيطالي وفريقه، خصوصًا مع قلة التدعيمات بضم فقط إليوت أندرسون حتى الآن، والأوقع هو التركيز على تثبيت السفينة بالتواجد في زمرة المنافسة محليًا وقاريًا حتى الشهور الأخيرة من الموسم وتفادي انهيار الفريق، خصوصًا مع اقتراب صدور الحكم في ال115 قضية الخاصة باللعب النظيف بحسب التقارير، وما قد يتسبب فيه ذلك من تبعات سلبية.

    وبالانتقال إلى تشيلسي، وصل تشابي ألونسو ومعه ماكسينس لاكروا، فالنتين باركو، بيب إتشفاريا، ماركو باليسترا، مورجان رودجرز، جيوفاني كويندا، داني ويلبك، وجوردان هندرسون في محاولة جديدة من إدارة البلوز لتقديم مشروع "مستقر" عقب الانقلاب على ماريسكا رغم فوزه بالألقاب.

    ألونسو نفسه قادم من تجربة غير ناجحة من ريال مدريد وقرار اختياره بيئة تشيلسي غير المستقرة أثار علامات التعجب بين الإعلام والجماهير سواء، ومع فريق يغير جلده ومعظم تشكيله الأساسي كما يفعل منذ وصول تود بولي سيكون صعبًا أن ينطلق مع عامه الأول إلى اللقب مباشرة، قد ينافس ويساعده الغياب القاري بعد المركز العاشر الموسم الفائت، ولكن الفوز يبدو مستبعدًا.


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  • Mikel Arteta Arsenal GFXGOAL

    آرسنال وسلاح الاستقرار

    من كان يتخيل أن يصبح أرتيتا هو من يرفع راية الاستقرار والخبرة في البريميريج! المدرب الإسباني الذي كانت الحجة الأساسية المرتبطة في فشله بتحقيق البطولات هي قلة خبراته مقارنة بالمشاريع الأخرى أصبح الآن هو أقدمهم وأكثرهم استقرارًا واستمرارية.

    يدخل حامل اللقب الموسم المقبل بنفس الفريق تقريبًا دون تغيير، بل وعزز صفوفه بإيلان ميسلييه في حراسة المرمى، برونو جيمارايش في الوسط، كريستيان تسوليس في الجناح، ويقترب من ضم إيزري كونسا، والبحث مستمر عن إضافة هجومية أخرى عقب فشله في مساعيه لضم فينيسيوس.

    تستمر الانتقادات إلى أرتيتا بسبب أسلوب لعبه المتحفظ والمفتقد للجماليات، ولكن الذي أثبت فعاليته الموسم الماضي بتحقيق البريميرليج أخيرًا وبلوغ نهائي دوري الأبطال والخسارة من بي إس جي فقط بركلات الترجيح رغم فارق الإمكانيات الهائل بين التشكيلتين، ولا يوجد مؤشرات أن المدرب الأيبيري سيغير من قناعاته، ومقولة "لا تغير فريقًا فائزًا" تنطبق بشدة على الفريق الحالي لآرسنال، هو فقط بحاجة لتعديلات بسيطة بضم رأس حربة أفضل من فيكتور جيوكيريس، وجناح بعد رحيل ليوناردو تروسار واقتراب مغادرة جابرييل مارتينيلي، وإن كانت أحد أبرز نقاط قوته الموسم الفائت هي الفوز بالمتاح بغض النظر عن الأسماء.

    مباراة الدرع الخيرية واكتساح سيتي بثلاثية كانت مؤشر أولي على الفارق الكبير بين آرسنال وأقرب ملاحقيه "على الورق"، وأن آرسنال بإمكانه تحقيق اللقب مشيًا بأقل مجهود إذا لم يواجه إصابات أو مشاكل كبرى على مدار الموسم، وفكرة تكرار مشوار الموسم الماضي وإعادة بلوغ نهائي الأبطال تبدو واقعًا ممكنًا خصوصًا إذا عزز صفوفه هجوميًا بالأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

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