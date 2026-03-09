البريطانيون في الخارج: ترينت ألكسندر-أرنولد وماركوس راشفورد يتعرضان لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية، بينما يتألق فيكايو توموري في فوز ميلان في ديربي ميلانو

تعافى ريال مدريد من خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني بفوزه على سيلتا فيغو 2-1 خارج أرضه يوم الجمعة، ليبقي على آماله في الفوز باللقب. لكن الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق لرجال ألفارو أربيلوا، حيث لم يتمكنوا من حسم المباراة إلا بفضل هدف فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، واستفادوا من حظ كبير حيث سكنت تسديدة الأوروغواياني الشباك بعد انحرافها بشكل غريب.

كان سيلتا يستحق نقطة التعادل، حيث عانى ريال مدريد مرة أخرى من عدم التماسك، خاصة في الدفاع. كان هدف بورخا إغليسياس في الدقيقة 25، الذي ألغى هدف أوريليان تشواميني المبكر، مثالاً على ذلك، حيث تم تجاوز ترينت ألكسندر-أرنولد بسهولة شديدة في الهجمة.

تفوق ويليوت سويدبرغ على لاعب المنتخب الإنجليزي في استقبال تمريرة طويلة على الجانب الأيسر، قبل أن يقطع الكرة بقدمه اليمنى ويرسل عرضية منخفضة لإغليسياس الذي سجلها بهدوء. كان ألكسندر-أرنولد متساهلاً للغاية في الدفاع، وهذا أقل ما يقال، ولم يقتصر الأمر على تلك اللعبة فقط، بل لم يسجل سوى تدخل واحد طوال المباراة.

لا يزال الظهير السابق لليفربول يبدو كسمكة خارج الماء في مدريد، كما لاحظت الصحافة الإسبانية. وكتبت صحيفة ماركا في تقييم لاذع لأدائه الأخير: "إنه يساهم كثيرًا في الهجوم ولكنه يضعف الدفاع كثيرًا. كان ضعيفًا للغاية في هدف التعادل الذي سجله سيلتا".

وذهبت صحيفة دياريو سبورت إلى أبعد من ذلك: "وضع ترينت مقلق للغاية. الإنجليزي يمثل مشكلة في دفاع ريال مدريد، كما أظهر هدف سيلتا الأول. كان ضعيفًا جدًا في الدفاع وتفوق عليه خصمه تمامًا في كل جوانب المباراة. وما زاد الطين بلة أنه فقد القليل الذي كان يساهم به في الهجوم. إذا تعافى [داني] كارفاخال قليلاً، فسوف يعود إلى التشكيلة الأساسية".

إذا لم يحسن ألكسندر-أرنولد أداءه بشكل ملحوظ في الأسابيع المقبلة، فمن المؤكد أنه سيخسر فرصته في الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2026.