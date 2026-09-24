البرتغال ضد ويلز | في ظهوره الأول .. جورج جيسوس يطور سلاح النصر المُرعب بهدوء لغزو أوروبا!

وضع البرتغالي جورج جيسوس نقطة بداية مثالية مع المنتخب البرتغالي، حيث سجل أول انتصار له مع البحارة بالفوز على ويلز بنتيجة (1-0)، في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
المدرب البرتغالي المخضرم لديه من سنوات الخبرة الطويلة للتعامل مع مثل هذه المواقف في بداية أي مهمة كبيرة، لكن هذه المرة الأمر يختلف كثيرًا فهو قائد لمنتخب عريق ويحتاج أمام آلاف البرتغاليين في ملعب خوسيه ألفالادي أن يثبت ذاته بأفضل صورة ممكنة.
وفي السطور التالية يرصد "Goal.com" ملامح أول ظهور وأول انتصار للبرتغال تحت قيادة جورج جيسوس..