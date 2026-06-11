على الطريقة الإنجليزية .. البرتغال تلجأ لـ"سلاح جديد" من أجل إعادة بريق رونالدو في كأس العالم 2026!

رغم أن كرة القدم لا تعترف بالحسابات، وخاصة في بطولة بجحم كأس العالم، إلا أن منتخب البرتغال سيكون محلّ ترقب كبير من قِبل عشاق اللعبة، لمتابعة ما ستنتهي معه الرقصة الأخيرة للأسطورة كريستيانو رونالدو، وما إذا كان سيحقق اللقب في أراضي الولايات المتحدة.

كتيبة روبرتو مارتينيز، التي حققت لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025، باتت أمام فرصة متميزة لتحقيق لقب كأس العالم، وإن كان عليها أن تواجه منافسة شرسة - بلغة الحسابات - أمام منتخبات مثل فرنسا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين.

ومن أجل ذلك، فإن هناك سلاحًا غير متوفر في جميع المنتخبات، إلا أنه موجود في البرتغال، والذي يهدف لتطوير جزئية مهمة، من أجل زيادة غلته التهديفية، والاقتراب من حلم اللقب الأول.