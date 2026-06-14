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Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
معتز الجمال

سوار رئيس الوزراء.. تكريم مؤثر للراحل ديوجو جوتا في معسكر البرتغال بكأس العالم

البرتغال
ديوجو جوتا
فيتينيا
كأس العالم

تخليدًا لذكراه

قرر لاعبو المنتخب البرتغالي بشكل رسمي ارتداء أساور خاصة تحمل اسم الراحل ديوجو جوتا خلال جميع مباريات بطولة كأس العالم 2026، في لفتة إنسانية ومبادرة تكريمية قدمها لهم لويس مونتينيجرو، لتخليد ذكرى نجمهم طوال منافسات المونديال.

وكشف تقرير صحفي تفاصيل اللفتة الإنسانية التي قام بها مونتينيجرو لتكريم اللاعب الذي فقد حياته إثر حادث سير مأساوي وقع في شهر يوليو من العام الماضي بمقاطعة زامورا الإسبانية، وهو الحادث الأليم الذي أودى أيضاً بحياة شقيقه أندريه سيلفا.


  • تصريحات فيتينها

    قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات دور المجموعات، يخوض المنتخب البرتغالي تدريباته في معسكره بحديقة جاردنز نورث كاونتي ديستريكت في بالم بيتش جاردنز بولاية فلوريدا. وخلال هذه الحصص، ظهر جميع لاعبي الفريق، بدءاً من الأسطورة كريستيانو رونالدو، وهم يرتدون السوار الخاص الذي قدمه مونتينيجرو كهدية.

    تحدث فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، خلال مؤتمر صحفي قبيل المباراة الافتتاحية لمنتخب البرتغال في كأس العالم أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية، كاشفاً عن تفاصيل التكريم الخاص الذي تلقاه أفراد قائمة المنتخب من قِبل القيادات الحكومية في البلاد، وقال: "في الواقع، قصة السوار تتلخص في الآتي: عندما ذهبنا للقاء رئيس الوزراء، قدم لنا هذا السوار. لقد حرصوا على أن يكون سوارًا يمكننا ارتداؤه على أرض الملعب. إنه يحتوي على كافة المعلومات التقنية اللازمة للسماح لنا بدخول أرضية الميدان، إلى جانب أسماء جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الاسم الاستثنائي لديوجو جوتا. لقد ترك لنا حرية الاختيار في مسألة ارتدائه من عدمه، وكيفية استخدامه، سواء خلال يومنا العادي أو أثناء المباريات. لقد تقبلنا هذه الهدية بعاطفة كبيرة وقررنا جميعًا ارتداءه".


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  • ماذا ينتظر رفاق رونالدو في المونديال؟

    من المقرر أن يستهل رفاق كريستيانو رونالدو مشوارهم في المونديال بمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة 11 يوم 17 يونيو الجاري، وسيرتدون هذا التذكار في كافة مبارياتهم. وعقب المواجهة الافتتاحية، ستتجه أنظار الفريق نحو استكمال التحدي، حيث سيلتقي المنتخب لاحقاً مع أوزبكستان وكولومبيا بحثاً عن بطاقة التأهل وصناعة مجد كروي جديد.

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