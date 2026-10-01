نجوم البرتغال أمام الدنمارك | أحدهم الأكثر فرحًا برحيل كريستيانو رونالدو وآخر أكبر المتضررين .. و"غريب" كرّمه أمام أعين جيسوس!

أزمة في معسكر منتخب البرتغال؟ .. الأزمة عند القائد كريستيانو رونالدو فقط، أما الفريق ككل، فواصل قطاره حصد النقاط في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، وهذه المرة على حساب الدنمارك.

البحارة أسقطوا الدنماركيين يوم الخميس، على أرضهم، برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أصحاب الأرض سجلوا ثنائيتهم في الدقيقتين 23 و53 عن طريق ميكيل دامسجارد وراسموس هويلوند.

أما كتيبة جورج جيسوس فأحرزت رباعيتها عن طريق جواو كانسيلو، جونسالو راموس، فيتينيا وجواو فيليكس في الدقائق 13، 25، 67 و87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل المنتخب البرتغالي انفراده بصدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط "العلامة الكاملة من ثلاث جولات"، فيما تجمد رصيد الدنمارك عند ثلاث نقاط في الوصافة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الدنمارك والبرتغال، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



