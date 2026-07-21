"أنا لست غبيًا" .. جورج جيسوس يتحدث عن خطته مع المنتخب البرتغالي وموقفه من كريستيانو رونالدو

طمأن المدرب السابق للنصر الجماهير بأنه لن يغير سوى عدد قليل من الأسماء ضمن التشكيلة التي شاركت في أمريكا الشمالية.

وفي حديثه إلى قناة 11، صرح جيسوس قائلاً: «قد يعتقد الناس أن المدرب الجديد سيأتي ويغير الكثير من اللاعبين. هذا لن يحدث. أنا لست غبياً. علاوة على ذلك، ليس لدي الوقت الكافي لجلب العديد من اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم هذه المرة».

وتابع: «خلال السنوات الأربع المقبلة، سيظهر بلا شك لاعبون جدد، لكن لن يبتعدوا كثيراً عن أولئك الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في كأس العالم 2026. لاعبان أو ثلاثة لاعبين جدد، شيء من هذا القبيل، ولن يبتعد الأمر كثيراً عن ذلك».