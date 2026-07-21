وأكد المدرب السابق لنادي النصر أن تشكيلته المقبلة ستشبه إلى حد كبير التشكيلة السابقة، تاركًا الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام القائد المخضرم كريستيانو رونالدو.
"أنا لست غبيًا" .. جورج جيسوس يتحدث عن خطته مع المنتخب البرتغالي وموقفه من كريستيانو رونالدو
جيسوس يخطط لإجراء تغييرات طفيفة
أكد المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي جيسوس، الذي وقع عقدًا مدته أربع سنوات لتولي قيادة المنتخب الوطني حتى كأس العالم 2030، أنه لن يجري تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق قبل ظهوره الأول في دوري الأمم.
ويرى المدرب البالغ من العمر 71 عامًا أن ضيق وقت التحضير يجعل إجراء تجارب كبيرة خطوة محفوفة بالمخاطر بعد خروج المنتخب من دور الـ16 في كأس العالم 2026. ويشير هذا النهج العملي بقوة إلى أن رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا لا يزال جزءًا من خططه الأساسية.
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المدرب يتحدث عن استمرارية تشكيلة الفريق
طمأن المدرب السابق للنصر الجماهير بأنه لن يغير سوى عدد قليل من الأسماء ضمن التشكيلة التي شاركت في أمريكا الشمالية.
وفي حديثه إلى قناة 11، صرح جيسوس قائلاً: «قد يعتقد الناس أن المدرب الجديد سيأتي ويغير الكثير من اللاعبين. هذا لن يحدث. أنا لست غبياً. علاوة على ذلك، ليس لدي الوقت الكافي لجلب العديد من اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم هذه المرة».
وتابع: «خلال السنوات الأربع المقبلة، سيظهر بلا شك لاعبون جدد، لكن لن يبتعدوا كثيراً عن أولئك الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في كأس العالم 2026. لاعبان أو ثلاثة لاعبين جدد، شيء من هذا القبيل، ولن يبتعد الأمر كثيراً عن ذلك».
التركيز يتجه نحو الأداء
مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق، بما في ذلك نجم النصر كريستيانو رونالدو، يطالب جيسوس برفع مستوى الأداء بشكل ملحوظ للحفاظ على القدرة التنافسية على الساحة الأوروبية.
وفي معرض حديثه عن مستويات المنتخب الوطني، أضاف جيسوس: "إذا لم يلعب المنتخب الوطني بشكل أفضل مما لعب في كأس العالم، فلن أتمكن أنا أيضًا من تحقيق نتائج أفضل. علينا، أنا وطاقمي الفني، أن نلعب بشكل أفضل، وإلا فسنظل نطارد حلمًا نراوده منذ سنوات.
"لدينا لاعبون رائعون، لكننا لا نفوز كثيرًا. فزنا ببطولة أمم أوروبا قبل 10 سنوات، وفزنا مرتين بدوري الأمم، وهي ليست أهم مسابقة، لكنها أصعبهم لأنك تواجه دائمًا أفضل الفرق الأوروبية. في العام الماضي وحده، وصلت البرتغال وفرنسا وألمانيا وإسبانيا إلى النهائيات".
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عصر جديد سيبدأ قريبًا
سيخوض المدرب أول اختبار له في المباراة الافتتاحية للبرتغال ضمن المجموعة A4 من دوري الأمم الأوروبية، والتي ستجمعها مع ويلز في 24 سبتمبر.
وأصبح مستقبل رونالدو مع المنتخب الوطني الآن بين يدي جيسوس، بعد أن فازا معاً بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يشكل لقاءهما مجدداً في صفوف المنتخب الوطني ركيزة أساسية في المرحلة الانتقالية الأولى نحو العصر الجديد لـ«البحارة».
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