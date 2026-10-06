انتقد لاعب المنتخب الفرنسي السابق كريستوف دوجاري بشدة كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن غرور المهاجم الأسطوري يدمر سمعته، وعبّر بطل كأس العالم 1998 عن إحباطه من الدراما المستمرة المحيطة بنجم النصر والمنتخب البرتغالي.
"غروره يلتهمه حيًا" .. أسطورة فرنسا يهاجم رونالدو بسبب أزمته الأخيرة مع جيسوس
دوجاري ينتقد رونالدو بشدة
وصل الوضع المحيط بمستقبل رونالدو الدولي إلى نقطة الغليان، ما دفع مهاجم فرنسا السابق دو[اري إلى التعبير عن خيبة أمله العميقة. وخلال حديثه في البرنامج الإذاعي الفرنسي Rothen s'enflamme، لم يتوانَ دوجاري في انتقاده للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، الذي ابتعد مؤخرًا عن منتخب البرتغال في أعقاب سلسلة من الخلافات مع المدير الفني جابرييل جيسوس.
وقال دوجاري خلال ظهوره على RMC Sport: «لقد أتعبني هذا الأمر. من الفظيع أن تكون قليل الاحترام إلى هذا الحد تجاه مواطنيك، تجاه أمتك». وأشار مهاجم ميلان وبرشلونة السابق إلى أن تصرفات رونالدو الحالية تمثل ابتعادًا حادًا عن الصورة الاحترافية الجماعية التي أمضى عقدين في بنائها.
وتساءل دوجاري: «إنه أمر فظيع لأنه ليس الصورة التي كان يقدمها. كان يقدم صورة الشاب السليم، لاعب الفريق، الشخص العظيم والكريم. والآن، لدي انطباع بأنه تحوّل، وأن غروره يلتهمه حيًا خلال هذه الأشهر الأخيرة. في حين كان بإمكانه أن يخرج من الباب الكبير، أما الآن فقد انتهى الأمر، لقد تدمّر كل شيء. كيف تريدون منه أن يعود؟ ليفعل ماذا؟».
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الصراع من أجل تقبّل دور المساند
وذهب دوجاري أبعد من ذلك، مؤكدًا أنّ لاعبًا بمكانة رونالدو ينبغي أن يمتلك الوعي الكافي لإدراك اللحظة التي يتراجع فيها مستواه.
وأشار الفرنسي إلى أنّ البرتغال بدت، على ما يبدو، أكثر تماسكًا وفاعلية من دون قائدها في النوافذ الدولية الأخيرة.
وأضاف دوجاري: "من موهبة لاعب كبير مثل رونالدو أيضًا أن يدرك متى لم يعد قادرًا على تقديم المستوى المطلوب. وهذا هو الحال منذ ثلاث منافسات دولية حتى الآن. منتخب بلاده أكثر فاعلية من دونه".
وأعرب المهاجم السابق عن استيائه من أن تسمح شخصية أسطورية لخلاف حول وقت اللعب بأن يُفسد التزامها تجاه المنتخب، مضيفًا: "ينبغي أن يكون في مرحلة تمرير الخبرة، أي تسليم الراية. كل هذا فقط لأنّ المدرب أخبرك بأنه سيُشركك في النصف ساعة الأخيرة ثم غيّر خططه... ما الرسالة التي توجهها إلى الشباب البرتغالي؟".
رونالدو يغادر معسكر المنتخب الوطني
وعلى الرغم من محاولات المدرب التقليل من حجم الأزمة، فإن الموقف تصاعد بسرعة عندما أبلغ جيسوس وسائل الإعلام بأن رونالدو لن يكون أساسياً أيضاً في المباراة التالية ضمن دوري الأمم أمام الدنمارك.
وبعد وقت قصير من هذا الإعلان، أقدم المهاجم الأسطوري على خطوة جذرية بمغادرة معسكر منتخب البرتغال إثر حديث خاص مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينسا.
وأشعلت هذه المغادرة تقارير عن خلاف كبير، تشير إلى أن المهاجم المخضرم شعر بأن طريقة التعامل مع دوره كانت تفتقر إلى التواصل الجيد ومهينة له على المستوى الشخصي.
وقد حاول جيسوس منذ ذلك الحين إصلاح الأمور، مؤكداً أن الباب يبقى مفتوحاً أمام العودة، لكن يبدو أن الضرر الذي لحق بعلاقتهما في العمل كبير.
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البرتغال تتألق رغم الفوضى خارج الملعب
بينما سيطرت على السرد المحيط بالمنتخب الوطني حالة الإحباط التي تنتاب رونالدو، فإن النتائج على أرض الملعب تروي قصة مختلفة. فمنذ المغادرة المفاجئة لمهاجم النصر من المعسكر، نجح الفريق بقيادة جورج جيسوس في الحفاظ على سلسلة مثيرة للإعجاب من النتائج الجيدة.
حققت البرتغال ثلاثة انتصارات متتالية وحجز بسهولة مقعده في ربع نهائي دوري الأمم. ولم يزد هذا النجاح إلا من ثقة أولئك الذين يعتقدون أن الفريق جاهز للانتقال إلى حقبة جديدة بقيادة مواهب شابة مثل جونسالو راموش وبرونو فيرنانديش، اللذين تقدما للمسؤولية في غياب القائد المخضرم.
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