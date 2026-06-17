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أحمد فرهود

البرتغال والكونغو: روبرتو مارتينيز المتهم الأول في "فشل الأجيال الذهبية".. وعلى برشلونة الاطمئنان بعد ضربة ريال مدريد

فقرات ومقالات
البرتغال
روبرتو مارتينيز
بيرناردو سيلفا
ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
كأس العالم

خيبة أمل برتغالية في بداية المونديال..

لم يكن أشد المتشائمين من عشاق منتخب البرتغال، يتوقع أن تنتهي السهرة المونديالية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمثل هذه الخيبة التي عاشوها، بعد التعادل الإيجابي (1-1).

نعم.. منتخب البرتغال اكتفى بنقطة وحيدة فقط، من مباراته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الحادية عشر" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وتقدم البرتغاليون بهدفٍ مبكر، بواسطة متوسط الميدان الشاب جواو نيفيش في الدقيقة السادسة؛ قبل أن يُعادل المهاجم يوان ويسا للكونغوليين، في الدقيقة 45+5.

وبصفةٍ عامة.. ظهر المنتخب البرتغالي بلا هوية فنية أو روح قتالية؛ بينما أثبتت جمهورية الكونغو أنها ستكون "رقمًا صعبًا" في هذه المجموعة، التي تضم كولومبيا وأوزباكستان أيضًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل البرتغال والكونغو..

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    روبرتو مارتينيز مدرب محظوظ على مستوى المنتخبات.. ولكن!

    ربما يكون المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، واحدًا من أكثر المدربين المحظوظين على مستوى المنتخبات؛ حيث أنه قاد "جيلين ذهبيين" في فريقين مختلفين، هما:

    * منتخب بلجيكا: من أغسطس 2016 إلى ديسمبر 2022.

    * منتخب البرتغال: من يناير 2023 وحتى وقتنا هذا.

    بلجيكا كانت تمتلك آنذاك جيلًا ذهبيًا، بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ بداية من حراسة المرمى وخط الدفاع، ووصولًا إلى وسط الميدان والهجوم.

    ويكفي القول إن هذا الجيل الذهبي، كان يضم الحارس تيبو كورتوا؛ بالإضافة إلى نجوم أمثال "فنسنت كومباني، كيفين دي بروينه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو، دريس ميرتنز ويوري تيليمانس"، وغيرهم الكثير.

    والحقيقة أن مارتينيز حقق بعض النتائج الإيجابية، مع هذا الجيل البلجيكي الرائع؛ كاحتلال "المركز الثالث" في بطولة كأس العالم 2018، والوصول إلى طالمربع الذهبي" لدوري الأمم الأوروبية 2021.

    لكن.. نحن لا نكذب عندما نقول إن ذلك الجيل البلجيكي، كان يمتلك نجومًا أفضل من منتخبات عريقة كثيرة؛ وهو الأمر الذي كان كفيلًا لجعله يحقق إنجازات أكبر من تلك التي تحدثنا عنها، لو بعض التخبطات الفنية والتكتيكية من مارتينيز.

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    تحت قيادة مارتينيز.. بداية مخيبة للبرتغال في كأس العالم 2026

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. سنتطرق للحديث عن الجيل البرتغالي الحالي؛ الذي يقوده المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، منذ يناير من عام 2023 وحتى الآن.

    الجيل البرتغالي الحالي، وتحديدًا ذلك المنتخب الذي يخوض منافسات كأس العالم 2026؛ ربما يكون من بين "الأفضل في التاريخ"، نظرًا للنجوم الذين يضمهم.

    وتضم قائمة منتخب البرتغال المونديالية، أسماءً عالمية كبيرة للغاية؛ أبرزهم على الإطلاق:

    * حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

    * خط الدفاع: روبن نيفيش، جواو كانسيلو ونونو مينديش.

    * خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيش، برونو فيرنانديش وروبن نيفيش.

    * خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو، جواو فيليكس، برناردو سيلفا وفرانشسكو كونسيساو.

    ورغم ذلك.. شاهدنا مستوى سيئ للغاية من المنتخب البرتغالي؛ وذلك خلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    وقد يقول البعض إنها المباراة الأولى فقط؛ إلا أن الحقيقة أننا نُشاهد هذا الأداء المخيب في كثير من مباريات البرتغال، تحت قيادة مارتينيز.

    كما أن مارتينيز، لم يحقق أي إنجاز كبير مع هذا الجيل البرتغالي الذهبي؛ سوى لقب دوري الأمم الأوروبية، عام 2025.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    نهاية روبرتو مارتينيز السيئة تقترب وسط تألُق منتخب الكونغو

    ما نريد قوله من كل ما سبق.. مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ أعطت لنا مؤشرات قوية للغاية، أن منتخب البرتغال غير جاهز لتحقيق اللقب.

    هذا ليس بسبب ضعف العناصر الفنية، أو نقص النجوم في صفوف المنتخب؛ بل بسبب التعامل السيئ من المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، مع المباريات.

    نعم.. مارتينيز كثيرًا ما يتعامل بشكلٍ سيئ مع المباريات؛ سواء كان ذلك من خلال توظيف اللاعبين، أو حتى بتبديلاته غير الجيدة.

    وبعد أن فشل في تحقيق إنجاز كبير، مع الجيل الذهبي لبلجيكا، يبدو أنه يسير في نفس الاتجاه مع البرتغال؛ حيث من المقرر أن يرحل عن المنتخب الوطني، بعد بطولة كأس العالم 2026.

    لكن.. كل ذلك لا يمنعنا من الحديث عن تألُق منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث قدّم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إغلاق المساحات على مصادر الخطورة البرتغالية.

    * ثانيًا: اللعب بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم.

    * ثالثًا: الاعتماد على التحولات السريعة.

    وأساسًا.. هذه تعتبر ثاني مشاركة تاريخية لجمهورية الكونغو، في بطولات كأس العالم عبر التاريخ، وذلك بعد نسخة 1974 الشهيرة؛ والتي تعرض فيها نجوم المنتخب لتهديدات من الديكتاتور موبوتو سيسي سيكو، حاكم البلاد وقتها.

    وفي نسخة 1974.. خسر المنتخب الكونغولي مبارياته الثلاث، دون أن يسجل أي هدف؛ لذا فهو كتب التاريخ ضد البرتغال في مشاركته المونديالية الثانية عام 2026، بالحصول على أول نقطة وهز شباك الخصم.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    برناردو سيلفا.. على برشلونة الاطمئنان بعد ضربة ريال مدريد

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن النجم البرتغالي برناردو سيلفا؛ الذي أعلن العملاق الإسباني ريال مدريد التعاقد معه رسميًا، عقب نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا؛ حيث كان سيلفا لديه اتفاقًا مبدئيًا مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل تدخل ريال مدريد في الصفقة.

    وقدّم ريال مدريد عرضًا أضخم ماديًا؛ ليرفض برشلونة الدخول في مزايدة مالية أو رفع الراتب المعروض على اللاعب، الذي انتهى به المطاف في صفوف الميرينجي.

    لذا.. توجهت كل الأنظار إلى مباراة منتخب البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * عشاق ريال مدريد: لمتابعة الحالة البدنية قبل الفنية للاعبهم الجديد.

    * عشاق برشلونة: لمتابعة هل ارتكب ناديهم خطأً بعدم المزايدة في الصفقة أم لا.

    وأساسًا.. لا يُمكن أن يختلف اثنان على "عظمة" برناردو سيلفا الكروية؛ لكن مع ذلك.. مواجهة الكونغو الديمقراطية أثبتت أن هذا اللاعب الذي اقترب من سن الـ32 عامًا، لم يعد مثل السابق أبدًا.

    سيلفا لم يستطع أداء أدوار الجناح الأيمن، بعدما لعبه المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز في هذا المركز، خلال الشوط الأول ضد الكونغو - قبل سحبه من الملعب -؛ حيث تأكد أن هذا اللاعب يجب الاستفادة منه أكثر، في مركز صانع الألعاب ومحرك الهجمات.

    وبما أن برشلونة يمتلك نجومًا متألقين أساسًا، في مركز صناعة اللعب أو محرك الهجمات؛ فربما لن يخسر الفريق كثيرًا من فقدان صفقة سيلفا، رغم أن ضمه كان سيعطي عمقًا أكبر للقائمة.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية كيف سيتم توظيف سيلفا مع ريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.