البرتغال تكتشف الخائن! .. روبرتو مارتينيز يوضح سبب استبعاد مسرب التشكيل من قائمة كأس العالم
واقعة في اليورو
تعرض المدافع البالغ من العمر 22 عامًا أنتونيو سيلفا لانتقادات شديدة عقب الكشف عن قيامه بالإفصاح قبل الأوان عن التشكيلة التكتيكية للفريق قبل مباراة البرتغال ضد جورجيا في بطولة يورو 2024. ورغم أن هذا الأمر تسبب في إحباط كبير داخل المؤسسة في ذلك الوقت، أكد مارتينيز أن التحقيق الداخلي خلص إلى أن هذا الخرق الأمني كان مجرد حادثة غير مقصودة على الإطلاق. وشدد الجهاز الفني بشدة على أن هذا الخطأ الإداري الذي وقع في الماضي لم يكن له أي دور في قرار استبعاد المدافع من قائمة الفريق المشاركة في البطولة الحالية.
مارتينيز يدافع عن الإجراء التأديبي التي اتُخذت بحق المدافع
وفي معرض حديثه عن التداعيات الداخلية للبطولة التي أقيمت في ألمانيا، نفى المدرب الإسباني بشدة الشائعات المتداولة حول وجود أي مشاكل انضباطية متبقية. وفي حديثه لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، قال مارتينيز: «عندما تكون هناك بطولة وتتسرب معلومات، فإن الوضع يصبح خطيرًا للغاية. في ذلك الوقت، قمنا بالتحقيق وتبين أن الأمر كان مجرد حادث. لم يكن ذلك بسبب انعدام الانضباط.
وأتبع: "حدث ذلك في يورو 2024 وهذا ليس جزءاً من القرار الآن. لقد مر عامان. يحدث ذلك في ديناميكيات المجموعات ومن المهم تذكر الأمر الأهم: كان حادثاً وليس عملاً ينم عن انعدام الانضباط. تعلم أنطونيو من ذلك، لكن هذا ليس جزءاً من القرار الآن".
تشكيلة مورينيو تعكس التسلسل الهرمي
وقد واجه اللاعب الدولي الذي خاض 20 مباراة دولية موسمًا محليًا صعبًا للغاية تحت قيادة جوزيه مورينيو في بنفيكا، حيث خسر مكانه الأساسي مرارًا وتكرارًا لصالح توماس أراوخو البالغ من العمر 24 عامًا. وقد حسمت أوضاع النادي في النهاية مصير مارتينيز مع المنتخب، مما دفعه إلى تفضيل أراوخو في قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة النهائية. وقد توقفت مسيرة سيلفا المهنية فجأة منذ تلك الليلة المصيرية المليئة بالأخطاء ضد جورجيا، على الرغم من أنه خاض سبع مباريات دولية لاحقاً قبل ظهوره الأخير في مباراة تحضيرية في مارس.
مباراة افتتاح بطولة هيوستن تقترب
تواجه البرتغال اختبارًا صعبًا في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026 بعد أن أُدرجت في المجموعة K التي تشهد منافسة شديدة إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا. وسيبدأ منتخب مارتينيز مشواره في البطولة على ملعب NRG في هيوستن يوم 17 يونيو قبل خوض مباريات المرحلة التالية من دور المجموعات. وفي الوقت نفسه، يواجه سيلفا، الذي استبعد من التشكيلة، فترة استراحة صيفية مهمة لاستعادة مستواه قبل أن يحاول العودة بقوة إلى حسابات المنتخب الوطني.