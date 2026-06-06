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محمود خالد

قنبلة موقوتة في البرتغال: الراية تكرس لعنة رونالدو أمام تشيلي .. وبرونو يورطه في سؤال "اللعب أساسي أم بديل"!

فقرات ومقالات
البرتغال
تشيلي
المباريات الودية
كريستيانو رونالدو
برونو فيرنانديش

ودية الـ10 لاعبين..

اختبار جديد لإثبات وجود البرتغال كقوة عظمى "منتظرة" في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على تشيلي بنتيجة (2-1)، في مباراة ودية أقيمت على ملعب ناسيونال دو جامور في مدينة لشبونة.

وسط مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، جاءت ثنائية البرتغال عن طريق جونسالو جيديش وبرونو فيرنانديش، في الدقيقتين 58 و75، بينما وقع كيبيدا، على هدف رائع للضيوف في الدقيقة 90+2.

وبسبب اشتباكات بين الطرفين، تقرر استكمال المباراة من كل فريق بعشرة لاعبين، بعد طرد رافائيل لياو وإيفان رومان في الدقيقة 45+2.

ويستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026، حيث يواجه الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط من ودية البرتغال وتشيلي..

  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    الراية تحرم رونالدو من كسر اللعنة

    مع كل مشاركة لمنتخب البرتغال، تأتي صدارة الحديث عن "القائد" كريستيانو رونالدو، وسؤال متكرر لم يجد حلًا "هل لا يزال جديرًا بحمل ألوان بلاده في كأس العالم، أم سيكون في صراع مع العمر الذي يجعله غير قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة؟".

    وقرر روبرتو مارتينيز أن يعطي مؤشرًا جديدًا على هذا الأمر، بمنح كريستيانو رونالدو 45 دقيقة أمام تشيلي، ويمكن القول إن صاحب الـ41 عامًا، لم يقصر، بل قدم أكثر من لقطة، بين تسديدة تصدى لها الحارس لورانس فيجوروكس، وأخرى سجل فيها هدفًا، تم إلغاؤه بداعي التسلل.

    راية التسلل حرمت كريستيانو رونالدو من كسر لعنته مع تشيلي، حيث لم يسبق أن سجل في شباك منافسه اللاتيني، بالعودة إلى نصف نهائي كأس القارات 2017، حينما خسرت البرتغال بركلات الترجيح.

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  • Rafael Leao Portugal ChileGetty

    بعيدًا عن الأنانية .. احذروا قنبلة البرتغال الموقوتة

    قبل ثورة التغييرات مع انطلاقة الشوط الثاني، لنتحدث قليلًا عن التشكيل الأساسي الذي دخل المباراة، بتواجد العناصر الأساسية، على رأسهم كريستيانو رونالدو كرأس حربة، وخلفه الثلاثي رافائيل لياو، برونو فيرنانديش، فرانشيسكو كونسيساو.

    من المتعارف عليه أن المنتخب البرتغالي يمتلك كتيبة قادرة على إيجاد الحلول للوصول إلى الشباك، فضلًا عن نقطة قوته في منطقة الوسط، ولكن هناك آفة ضربت "البحارة" في أولى 45 دقيقة، وهي اللجوء إلى الأنانية، في إنهاء الهجمات، مثل فرصة رافائيل لياو الخطيرة في الدقيقة التاسعة، التي جاءت بتمريرة بالكعب رائعة من رونالدو، والثانية من كريستيانو ذاته، بالدقيقة 18، كما أن الدون اعترض على اكتفاء سامو كوستا بالتسديد، دون التمرير له في الدقيقة 24، رغم كونه في وضعية سانحة للتسديد.

    هذه الأنانية، وإن كانت صحية في بعض الفرص، إلا أن تكرارها قد يمثل ثغرة برتغالية، تتسبب في فشل الهجمات، وتحقق مقولة من يضيع يستقبل.

    هناك نقطة ثانية، رافائيل لياو، قنبلة البرتغال الموقوتة، الذي يبدو أنه لا يزال محملًا بضغوط موسمه مع ميلان، الذي كان للنسيان، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومحاولته لإثبات الذات، في رحلة كأس العالم.

    تلك الرغبة قد انقلبت إلى وحشية، وتهور بلا داعٍ في ضرب أحد لاعبي تشيلي أثناء مشادة بين الطرفين، ما يؤكد أن مهاجم لياو، قد يكون من النوع الذي يسهل استفزازه، وإيقاع في خطر المشاجرة التي قد تكلفه بطاقة حمراء.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    كانسيلو ونيفيش: قرارات الهلال خاطئة

    كلاهما ضحية لقرارات خاطئة في الهلال، ربما ذلك العنوان الأنسب لوصف الثنائي جواو كانسيلو، المعار الذي توج بالليجا مع برشلونة، وروبن نيفيش.

    الأول أكد أن إدارة الهلال لم تفِ بوعدها له، بعدم إعادته للقائمة المحلية، ليكون برشلونة هو بوابته لاستعادة التألق، واستكمال حلمه مع البحارة، وكانت ودية تشيلي خير شاهد على ذلك؛ سواءً بالاستعانة به كظهير أيسر في بداية اللعب، ثم انتقاله للعب يمينًا، وتحركاته مع فرانشيسكو كونسيساو، بالإضافة إلى براعته في استغلال ثغرات المساحات والضغط العكسي.

    الدقيقة 52، شاهدة على لقطة متميزة لكانسيلو، بين بدء هجمة، ثم التحرك بين المدافعين، قبل استغلال عرضية ليضع كرة خلفية مزدوجة، تألق حارس تشيلي في التصدي لها.

    أما عن روبن نيفيش، فقد أثبت خطأ سيموني إنزاجي في الاعتماد عليه كقلب دفاع بشكل كبير، خلال الموسم الماضي، بعدما أثبت بأنه المحور القادر على مفاجأة الجميع، بتمريرته البينية التي ترجمها جونسالو جيديش إلى هدف.

  • كلمة أخيرة..

    اختبار جديد يثبت من خلاله البرتغاليون بأنهم أصحاب حلول متعددة، وأن غياب أي لاعب لن يعيق المنظومة بالكامل، إذا ما جاء حلم المنافسة على كأس العالم.

    في وجود رونالدو، برزت تحركات فرانشيسكو كونسيساو ولياو، وفي غيابه، أثبت برونو فيرنانديش بأنه قائد ميداني بكل معنى الكلمة، ليس فقط بفضل هدفه، وإنه ببراعته في توزيع الفرص بين زملائه، فضلًا عن تحركات بيدرو نيتو بعرض الملعب، وثنائية برونو - دالوت، وكذلك جيديش الذي كان يساهم أيضًا، ولا يكتفي بتهديد المرمى.

    استحواذ وضغط وخطورة على المرمى، صفات امتاز بها أداء المنتخب البرتغالي، إلا أنه يجب التوعية لأزمة الأنانية التي ربما كانت حاضرة بشكل أكبر في وجود رونالدو، وكأنها إشارة أرادوا أن يثبتوا بها بأن المنتخب ليس "الدون" فقط، وهو الأمر الذي قد يبقى سلاحًا ذي حدين.

    ودية تشيلي تمثل وضع البرتغال بصورة عامة، الأدوار المزدوجة في وجود رونالدو بين دعمه وإثبات الذات معه، والجماعية في غيابه وسط إبداع برونو في إحكام السيطرة في العمق، يجعل التساؤل يظل حاضرًا، بشأن ما إن كان الدون يستحق اللعب لمدة 90 دقيقة، أم أن الأفضل بالنسبة له، أن يشارك بديلًا بما لا يؤثر على مستوياته، في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظره بالرقصة الأخيرة في كأس العالم 2026.

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