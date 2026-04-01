Cristiano Ronaldo Portugal GFXGetty/GOAL
علي سمير

انسوا أسطورة "البرتغال أفضل من دون رونالدو".. جواو فيليكس يبدع بلمسة أسطورية وهدف الهلال هو مفتاحكم بكأس العالم!

نفس السؤال يظهر عندما تفوز البرتغال من دون رونالدو

بعد تعادل البرتغال الباهت مع المكسيك من دون أهداف يوم الأحد الماضي، ظهرت الكثير من الشكوك حول فريق المدرب روبرتو مارتينيز من دون نجم الفريق الأول وأسطورته كريستيانو رونالدو.

ولكن جاءت فرصة ثانية لهذه المجموعة من أجل إثبات نفسها، لأن رونالدو عمره الآن 41 سة ولن يستمر في الملاعب مدى الحياة، وبالفعل تم استغلالها بالانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، ضمن استعدادت الفريقين لمونديال 2026.

البرتغال تخطت مضيفتها بكل أريحية، عن طريق ثنائية سجل منها فرانشيسكو ترينكاو الهدف الأول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف جواو فيليكس نجم النصر الثاني بالدقيقة 59 من زمن اللقاء.

انتصار هام من دون رونالدو أمام فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، يحمل الكثير من الدلائل التي نستعرضها معًا كالتالي ..

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    مؤشر جيد في غياب رونالدو

    كريستيانو لم يلعب هذه المباراة بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة، وكلنا نعرف ماذا يحدث في كل مرة يغيب فيها نجم النصر عن معسكر بلاده حتى ولو في المباريات الودية.

    البعض يقف ليترقب الوضع، ينتظر نتائج الفريق سواء بالهزيمة أو الخسارة، قبل الانقسام إلى طرفين متناقضين ..

    الطرف الأول ينتظر الخسارة، حتى يؤكد أن مصير البرتغال سيكون الهلاك التام من دون رونالدو، وأن الفريق لا يمكنه الوصول إلى أي شيء في غيابه، متجاهلًا السياق لإثبات وجهة نظره.

    والطرف الآخر ينتظر فوز البرتغال، وهو ما حدث اليوم، ليقول بكل أريحية :"الإحلال والتجديد أمر ضروري، كريستيانو انتهى ووجوده أصبح عائقًا أمام اللاعبين الشباب".

    ونحن هنا حتى نقف بعيدًا عن الجانبين، والتأكيد على أن الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني بالضرورة أن البرتغال أفضل من دون رونالدو، لأن نفس الفريق عانى منذ بضعة أيام أمام المكسيك في غيابه.

    إذن، التوقف الدولي الحالي يؤكد لنا التناقض الواضح في مستوى البرتغال دون خدمات نجم النصر المخضرم، وصعوبة الحكم على هذا الفريق من خلال وديتين فقط!

    • إعلان
  Bruno FernandesGetty

    مفتاح البرتغال في كأس العالم

    بغض النظر عن جدية الحديث عن رونالدو وخليفته ومستوى البرتغال من دون، يجب التطرق إلى لاعب آخر، من الضروري أن نمنحه ما يستحق من إشادة وهو برونو فيرنانديش.

    صانع ألعاب مانشستر يونايتد الذي تألق هذا الموسم بغض النظر عن كوارث الشياطين الحمر مع روبن أموريم قبل قدوم مايكل كاريك، يثبت لنا مرة أخرى أنه سيكون من أهم مفاتيح اللعب لبلاده في المونديال.

    العنصر الأميز في برونو الذي يظل هدفًا للهلال السعودي هو أنه لا يتأثر كثيرًا بمستوى فريقه، بل يتحمل المسؤولية على أكتافه ويعزف منفردًا مهما كانت الظروف، وهي صفة تمتع بها رونالدو في أفضل فترات مسيرته وحقبته الذهبية.

    صاحب الـ31 سنة سجل 8 أهداف وصنع 17 في 30 مباراة مع مانشستر، واليوم صنع هدفين "أحدهما بالكعب لترينكاو" وخلق فرصتين وتمتع بدقة تمرير عالية للغاية، ولكن عيبه الوحيد كان الإخفاق في العرضيات.


    المستوى الذي يقدمه برونو هذا الموسم، وتألقه مع البرتغال ضد الولايات المتحدة وغيرها، يؤكد أن دوره ربما يكون أكبر من رونالدو في كأس العالم، خاصة وأنه لا يزال في قمة العطاء من الناحية البدنية والفنية.

    أرقام البرتغالي مميزة بما لا يدع أي مجال للشك فيما يتعلق بمردوده على المستوى الدولي، سجل 28 هدفًا وصنع 26 في 87 مباراة، وهي إحصائية ممتازة للاعب في مركزه!


  Joao FelixGetty

    ماذا عن جواو فيليكس وكانسيلو؟

    أولًا، دعونا نتحدث عن كانسيلو، نجم الهلال المعار لصفوف برشلونة، كان جيدًا في بعض الأوقات من المساهمة في بناء اللعب، ولكن مرة أخرى لم يقدم المردود الدفاعي المطلوب قبل خروجه بعد نهاية الشوط الأول.

    كانسيلو لعب على الجانب الأيسر لوجود ديوجو دالوت كظهير أيمن، وكان عليه مواجهة الظهير الأمريكي السريع تيموثي وياه، والأخير تمكن من إرهاقه والتغلب عليه في الكثير من المواجهات.

    مباراة أمريكا لم تأت بأي جديد عن كانسيلو، ظهير جيد يمكنه التعامل مع الكرة والتقدم بها بأريحية في الكثير من الأحيان، لكنه متوسط دفاعيًا وفي بعض الأحيان ضعيف، مما يجعل فكرة تخلي الهلال عنه في الصيف أمرًا واردًا ويمكن تعويضه.

    وعلى النقيض تمامًا، جواو فيليكس مهاجم النصر أثبت فاعليته وأحقيته في الظهور كأساسي مع البرتغال في المونديال، وفعل ذلك على أرض الواقع بعد نزله في الشوط الثاني بدلًا من بيدرو نيتو.

    فيليكس تداخل في العديد من مواقف الخطورة على مرمى المنافس، وسدد كرتين منها واحدة على المرمى، ونجح في التسجيل بمساعدة برونو فيرنانديش، حيث استلم الكرة من ركلة ركنية ولعبها "على الطائر" لتسكن شباك الحارس ماثيو فريزي مسجلًا هدفًا عالميًا، يدخل من ضمن الأفضل بالتوقف الحالي.


    تألق فيليكس ومستواه العام مع النصر هذا الموسم، يؤكد استحقاقه للظهور مع البرتغال في المونديال كأساسي بمركز الجناح، مع تواجد رونالدو كمهاجم صريح في ظل المستويات المحبطة لجونسالو راموش الذي لم يقدم أي شيء ضد أمريكا ويعيش سلسلة كارثية حتى مع باريس سان جيرمان.