البرازيل و«نايكي» يلعبان لعبة مختلفة تمامًا! لماذا تعتبر الشراكة التاريخية بين «السيليساو» و«جوردان» حدثًا هائلًا في عام كأس العالم

هذا الصيف، سترتدي أشهر منتخبات كرة القدم على مستوى العالم شعار «جامبمان» الأيقوني الخاص بمايكل جوردان على صدور لاعبيها خلال بطولة كأس العالم، في لحظة تبدو وكأنها نقطة تحول جذرية في العلاقة بين «نايكي» و«جوردان»، وفي مسيرة نمو العلامة التجارية المتخصصة في كرة السلة داخل عالم كرة القدم.
أطلقت نايكي القميص الجديد والمبتكر للمنتخب البرازيلي x جوردان، إلى جانب مجموعة واسعة من ملابس الشارع التي تجلب أجواء "جوغا بونيتو" القوية مع التقاء عالمي كرة القدم وكرة السلة. هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتعاون فيها علامة جوردان مع منتخب وطني لكرة القدم، بعد النجاح المربح لعملها مع باريس سان جيرمان، وفي عام كأس العالم يبدو الأمر وكأنه لحظة فاصلة.