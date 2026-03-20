البرازيل و«نايكي» يلعبان لعبة مختلفة تمامًا! لماذا تعتبر الشراكة التاريخية بين «السيليساو» و«جوردان» حدثًا هائلًا في عام كأس العالم

كان التعاون مع خط منتجات كرة السلة التابع لشركة نايكي مثمراً بشكل خاص بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان. وقد بدأت هذه الشراكة، التي تتسم بالربحية والابتكار في آن واحد، في عام 2018 بتوقيع اتفاقية لإطلاق مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية التي تحمل العلامتين التجاريتين معاً.

وقد ظهر شعار "Jumpman" الخاص بجوردان على ملابس باريس سان جيرمان الخارجية والثالثة والرابعة بدلاً من شعار "Swoosh" الخاص بـ Nike في السنوات التي تلت ذلك، حتى أنه ظهر على قميصهم الرئيسي في موسم 2021-22 عندما كان النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار يمارسون مهنتهم في بارك دي برانس - وهو حلم مطلق من منظور التسويق.

وبالطبع، امتد التعاون إلى ما هو أبعد من الملعب، في إشارة إلى شعبية كرة السلة في فرنسا من خلال أحذية رياضية تحمل العلامتين التجاريتين معًا مخصصة للملعب، واستفاد من ازدهار ملابس الشارع من خلال سترات و بنطلونات رياضية.

كانت مجموعة الملابس الرياضية الفاخرة Jordan Wings x PSG لعام 2025 أيقونية بشكل خاص، حيث تم إطلاقها في العام الذي أنهى فيه النادي نحسه في دوري أبطال أوروبا.

قال جيسون مايدن، رئيس قسم التصميم في نايكي، في ذلك الوقت: "بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسنا، تواصل جوردان براند تخطي حدود العظمة. من خلال تعاوننا المستمر مع باريس سان جيرمان، نرتقي بالرياضة والأناقة والثقافة."