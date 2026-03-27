نيمار نعم، نيمار لا. نيمار ربما. يواجه مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي معضلة صعبة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. في مساء أمس الخميس 26 مارس، بينما فازت إيطاليا على أيرلندا الشمالية وتأهلت إلى المباراة النهائية في التصفيات المؤهلة للبطولة (سنواجه البوسنة يوم الثلاثاء)، خاضت "السيليساو" مباراة ودية ضد فرنسا فازت فيها فريق ديدييه ديشامب بنتيجة 2-1.
البرازيل، نيمار حالة استثنائية: المشجعون يريدونه في كأس العالم، وأنشيلوتي يفتقر إلى مهاجمين قادرين على التسجيل
هتافات مشجعي البرازيل دعماً لنيمار
لم يكن نيمار موجودًا في البرازيل، حيث استبعده أنشيلوتي من التشكيلة، لكن الجماهير هتفت له بصوت عالٍ: قبل أقل من نصف ساعة من نهاية المباراة، سجل إيكيتيكي هدف التعادل الثاني لفرنسا بعد هدف مبابي في الشوط الأول، وفي تلك اللحظة انطلقت هتافات من مدرجات ملعب جيليت في فوكسبورو (ماساتشوستس، موطن فريق نيو إنجلاند ريفولوشن) دعماً لمهاجم سانتوس. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سأل الصحفيون أنشيلوتي عما إذا كان لدى نيمار أي فرصة للذهاب إلى كأس العالم، فرد قائلاً: "علينا أن نتحدث عن اللاعبين الموجودين هنا، الذين بذلوا قصارى جهدهم، وأظهروا شجاعتهم وعملوا بجد".
البرازيل في عهد أنشيلوتي: سبعة مهاجمين، صفر أهداف
وبالتالي، لا يزال هناك علامة استفهام حول اللاعب المولود عام 1992، الذي يظل مع ذلك أفضل هداف في المنتخب البرازيلي بين اللاعبين الذين ما زالوا في الخدمة: 79 هدفاً في 128 مباراة، ويأتي بعده كوتينيو الذي سجل 21 هدفاً في 68 مباراة (المركز الثالث لريتشارليسون: 20 هدفاً في 54 مباراة). يحتاج أنشيلوتي إلى مهاجم بهذه الأرقام، وبشدة: فمنذ أن أصبح مدربًا للمنتخب البرازيلي، استخدم سبعة مهاجمين، لكن لم يسجل أي منهم أي هدف حتى الآن. من ماتيوس كونها إلى إيغور جيسوس، مروراً بريتشارليسون وجواو بيدرو وفيتور روكي وكايو جورج وإيغور تياجو: 817 دقيقة إجمالاً وصفر أهداف.