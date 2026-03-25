البرازيل منقسمة حول نيمار، وروماريو يهاجم أنشيلوتي دون أن يذكر اسمه: «على ذلك السيد أن يحذر...»

كان ذلك بمثابة تحذير من بطل العالم لعام 1994 إلى مدرب يقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة الفريق إلى اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2002. أما أنشيلوتي، من جانبه، فلا يلتزم بما يطلبه منه الجمهور ويواصل مسيرته، رغم علمه بأنه اتخذ قراراً غير شعبي بشأن لاعب لا يزال يُعتبر أسطورة في البرازيل، رغم الجدل الذي يثيره.





وقد أعرب لاعب برشلونة السابق عن استيائه لعدم إدراجه في القائمة، وقال إنه لن يستسلم وسيحاول إقناع المدرب بتغيير رأيه. لكن سلوكه خارج الملعب لا يزال موضع نقاش: فمؤخراً، بعد استبعاده من مباراة لفريقه سانتوس، أمضى ساعات طويلة في المقامرة.





ومع ذلك، من المناسب التذكير بأن هذه الاستدعاءات مؤقتة وقد تم الإعلان عنها لاختبار الفريق في المباريات الودية القادمة مع فرنسا وكرواتيا. وسيتعين تأكيدها أو تعديلها في غضون ثلاثة أشهر عندما يتم الإعلان عن القائمة الرسمية للفريق الذي سيصطحبه أنشيلوتي إلى المكسيك وكندا والولايات المتحدة. عندها سيواجه المدرب أصعب خيار: نيمار نعم أم نيمار لا؟