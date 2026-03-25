يستعد كارلو أنشيلوتي لخوض أول بطولة كأس العالم له كمدرب. وسيخوضها مع منتخب يُعد بطبيعته دائمًا من بين المرشحين للفوز، ألا وهو البرازيل. وقد أثارت التشكيلة الأخيرة التي أعلنها المدرب جدلاً واسعًا في البلاد، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استبعاد نيمار. وقد أبدى مهاجم تاريخي آخر في المنتخب البرازيلي، روماريو، رأيه في هذا الشأن، حيث وجه تحذيرًا للمدرب السابق لميلان وريال مدريد.
البرازيل منقسمة حول نيمار، وروماريو يهاجم أنشيلوتي دون أن يذكر اسمه: «على ذلك السيد أن يحذر...»
"عدم استدعاء نيمار؟ على ذلك السيد أن يحذر... المنتخب الوطني مخصص لأفضل اللاعبين. المنتخب البرازيلي هو مكان أفضل اللاعبين وأكثرهم موهبة، ولا ينبغي لأي مدرب أن يستغني عن لاعب بموهبة نيمار.فليحذر... من الأفضل أن يكون لديك نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء أي لاعب آخر. النجم يجب أن يلعب، دائماً. ما زلت آمل أن أرى نيمار يثبت على أرض الملعب، في الدوري البرازيلي، أنه يستحق مكانًا في التشكيلة النهائية حتى نحقق اللقب العالمي السادس"، قال روماريو لصحيفة "جورنال أو ديا".
كان ذلك بمثابة تحذير من بطل العالم لعام 1994 إلى مدرب يقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة الفريق إلى اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2002. أما أنشيلوتي، من جانبه، فلا يلتزم بما يطلبه منه الجمهور ويواصل مسيرته، رغم علمه بأنه اتخذ قراراً غير شعبي بشأن لاعب لا يزال يُعتبر أسطورة في البرازيل، رغم الجدل الذي يثيره.
وقد أعرب لاعب برشلونة السابق عن استيائه لعدم إدراجه في القائمة، وقال إنه لن يستسلم وسيحاول إقناع المدرب بتغيير رأيه. لكن سلوكه خارج الملعب لا يزال موضع نقاش: فمؤخراً، بعد استبعاده من مباراة لفريقه سانتوس، أمضى ساعات طويلة في المقامرة.
ومع ذلك، من المناسب التذكير بأن هذه الاستدعاءات مؤقتة وقد تم الإعلان عنها لاختبار الفريق في المباريات الودية القادمة مع فرنسا وكرواتيا. وسيتعين تأكيدها أو تعديلها في غضون ثلاثة أشهر عندما يتم الإعلان عن القائمة الرسمية للفريق الذي سيصطحبه أنشيلوتي إلى المكسيك وكندا والولايات المتحدة. عندها سيواجه المدرب أصعب خيار: نيمار نعم أم نيمار لا؟