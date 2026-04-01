إندريك يتنفس خارج أوروبا و"المنبوذ" يتألق .. البرازيل استعادت هويتها ضد كرواتيا ونجم الأهلي فشل في اختبار أنشيلوتي

إندريك يعتبر من أغرب علامات الاستفهام في أوروبا هذا الموسم، عانى مع ريال مدريد وتعرض للتهميش مع تشابي ألونسو، يخرج إلى ليون طمحًا في الحصول على فرصة اللعب بانتظام والحصول على حريته أخيرًا.

انطلاقة خيالية عاشها إندريك مع ليون، كان أهم لحظاتها الهاتريك الشهير في شباك ميتز في 25 يناير الماضي، قبل أن يتحول اللاعب إلى شبح، أو بمعنى أدق لنسخة مكررة من المرات القليلة التي لعب خلالها مع ريال مدريد.

وصل صاحب الـ19 سنة إلى فترة التوقف الدولي وهو لم يسجل مع ليون منذ 25 يناير، لتعود الشكوك مرة أخرى حول موهبته، وتتحول مطالب تحويل إعارته إلى بيع دائم من جماهير ليون، لانتظار بفارغ الصبر لانتهاء فترته مع النادي حتى يرحل تمامًا.

ومع ذلك، قاوم إندريك هذه العاصفة، وتألق في مواجهة كرواتيا عند نزوله في الدقيقة 76، ليقوم بصناعة الهدف الثالث الرائع الذي سجله جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال.

وبالحديث عن مارتينيلي نفسه، سنجد أن اللاعب يمر بظروف مشابهة مع آرسنال، الجماهير يأست من مستوياته المحبطة، ,إخفاقه المستمر في المراوغات واستغلال الفرص التي تتاح له، ليتحول إلى لاعب منبوذ، ومع ذلك شاهدنا نسخة مختلفة منه ضد كرواتيا.





صاحب الـ24 سنة سجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 25 مشاركة، وهو رقم مُروع للغاية، جعل الجماهير في لندن تتمنى رحيل اللاعب في أقرب وقت ممكن، واستقدام خفيتشا كفاراتسخيليا أو أنتوني جوردون أو أي لاعب آخر.

البرازيلي أخفق في أغلب الفرص التي أتيحت له مع المدرب ميكيل أرتيتا، ولكنه قرر تغيير هذه الصورة المحبطة بهدف رائع في شباك كرواتيا، يضاهي ما قدمه في البريميرليج هذا الموسم بشكل كامل، وربما سيؤثر عليه إيجابيًا من الناحية الذهنية قبل العودة لخوض مراحل الحسم مع آرسنال.



