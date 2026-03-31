البرازيل في مأزق كبير: منتخب كارلو أنشيلوتي لا يزال يعاني قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين من انطلاق كأس العالم

بدأت هتافات «نيمار» بعد لحظات قليلة من تسجيل هوغو إكيتيكي الهدف الثاني لفرنسا في مرمى البرازيل على ملعب جيليت. كان هذا آخر ما كان كارلو أنشيلوتي يرغب في سماعه، لكنه على الأرجح أول ما كان يتوقعه في ظل هذه الظروف. فقد سيطر قرار المدرب الإيطالي باستبعاد هداف «السيليساو» التاريخي من تشكيلته الأخيرة على الأجواء التي سبقت المباراة الودية المرتقبة يوم الخميس في فوكسبورو.

لذا، لم يكن من المستغرب على الإطلاق سماع اسم نيمار يتردد في أرجاء الملعب بينما كان فينيسيوس جونيور وزملاؤه يكافحون أمام فريق مكون من 10 لاعبين. ومع ذلك، فإن فكرة أن نيمار كان سيحدث فرقاً في تلك المباراة كانت فكرة تبعث على السخرية.

لا يزال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً غير لائق بدنياً للعب على أعلى مستوى في كرة القدم في الوقت الحالي - لكن المطالبات المتزايدة باستدعائه للمشاركة في كأس العالم 2026 توضح تماماً حجم المشاكل التي تواجهها البرازيل قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين من مباراتها الافتتاحية ضد المغرب في إيست رذرفورد...

    "أعظم مدرب في التاريخ"

    في 12 مايو 2025، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أنه تمكن أخيرًا من التعاقد مع المدرب المنشود. بعد عامين من المفاوضات، وافق أنشيلوتي على تولي قيادة منتخب "السيليساو". وأشاد رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز بتعيين المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، واصفًا إياه بأنه "أكثر من مجرد خطوة استراتيجية".

    "إنه إعلان للعالم بأننا مصممون على استعادة المركز الأول على منصة التتويج"، صرح رودريغز. "إنه أعظم مدرب في التاريخ والآن هو مسؤول عن أعظم فريق على هذا الكوكب. معًا، سنكتب فصولًا جديدة مجيدة لكرة القدم البرازيلية."

    لكن القصة حتى الآن كانت قصة صراع وعدم يقين، مع قلة الأدلة التي تشير إلى أنها ستنتهي بنهاية سعيدة. على العكس من ذلك، قد تنتهي القصة بنهاية مفاجئة إلى حد ما، لأنه في حين يقول أنشيلوتي إنه منفتح على تمديد عقده إلى ما بعد كأس العالم، هناك الآن احتمال كبير بأن ينتهي به الأمر بقضاء وقت أقل في تدريب البرازيل مما أنفقه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في السعي وراءه.


    المدربون المؤقتون

    كان الحلم دائمًا أن يتولى أنشيلوتي المهمة في أقرب وقت ممكن بعد خروج منتخب البرازيل، الذي أبدع في الأداء، بقيادة تيتي من كأس العالم 2022 في مرحلة ربع النهائي. لكن أنشيلوتي لم يكن لديه أي نية لمغادرة ريال مدريد في ذلك الوقت بالذات، مما دفع رودريغز إلى اتخاذ عدد من الخطوات الغريبة في سعيه لاستقرار منتخب البرازيل، مع ترك الباب مفتوحًا في الوقت نفسه أمام أنشيلوتي.

    ومع ذلك، فإن تعيين رامون مينيزيس غير المؤهل كمدرب مؤقت في فبراير 2023 كان أمراً، وإعطاء فرناندو دينيز نفس الدور كان أمراً آخر تماماً. كان دينيز يقوم بعمل رائع في فلومينينسي، لكن تعيينه مدرباً مؤقتاً لم يكن منطقياً، نظراً لأنه كان من الواضح أن الأمر سيتطلب الكثير من الصبر حتى يتمكن من تطبيق فلسفته الكروية المعقدة على المستوى الدولي، حيث الوقت المتاح في الملاعب التدريبية شحيح للغاية.

    وليس من المستغرب أن دينيز لم يثبت أنه الحل السريع لمشاكل البرازيل العديدة، وتم إقالته في منتصف مدة عقده الذي مدته عام واحد.

    لحظة حزينة لكرة القدم البرازيلية

    خليفة دينيز، دوريفال جونيور، تم تعيينه على الأقل في منصب بدوام كامل، لكن المدرب الذي كان يُفترض أنه خيار آمن أفسد المهمة، حيث تم إقالة مدرب فلامنغو السابق بعد 18 شهراً فقط من توليه المنصب. وقد حُسم مصيره بعد الهزيمة المؤلمة بنتيجة 4-1 على أرضه أمام غريمه اللدود الأرجنتين في تصفيات كأس العالم - لكن النهاية كانت متوقعة منذ الهزيمة الكارثية أمام أوروغواي في ربع نهائي كأس أمريكا الجنوبية.

    بحلول وقت إقالة دوريفال، كانت البرازيل في حالة من الفوضى التامة. فقد تورط رودريغز والاتحاد البرازيلي لكرة القدم في فضيحة انتخابية محرجة للغاية تركزت حول وثائق مزورة مزعومة، بينما كان لاعبون أسطوريون من الماضي يتهمون فعلياً الجيل الحالي بالاحتيال، حتى أن رونالدينيو ذهب إلى حد الاستقالة بشكل درامي من مشجعي السيليساو قبل حملة كأس أمريكا الجنوبية الكارثية.

    "هذا كل شيء يا رفاق، لقد سئمت"، كتب اللاعب الأسطوري رقم 10 على إنستغرام. "هذه لحظة حزينة لمن يحبون كرة القدم البرازيلية. أصبح من الصعب إيجاد الحماس لمشاهدة المباريات. ربما تكون هذه واحدة من أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، فهي تفتقر إلى قادة محترمين، ولا تضم سوى لاعبين متوسطي المستوى في الغالبية العظمى".

    في هذا السياق، بدا وصول أنشيلوتي بمثابة هبة من السماء. لكن إذا كان الإيطالي لا يزال بإمكانه الادعاء بأنه أعظم مدرب في التاريخ بفضل إنجازاته مع فرق مثل ريال مدريد وميلان، فإن البرازيل لا تبدو قادرة على استعادة لقبها كأعظم فريق في العالم.

    "يمكننا منافسة الأفضل"

    كان أنشيلوتي محقاً في انزعاجه من استمرار التركيز على نيمار بعد الخسارة 2-1 أمام فرنسا. وقال للصحفيين: "ينبغي أن نتحدث عن أولئك الذين كانوا هنا، والذين لعبوا، والذين بذلوا قصارى جهدهم، والذين أظهروا أداءً متميزاً، والذين عملوا بجد".

    ومع ذلك، كان من المفهوم أن يرفع الصحفيون حواجبهم على غرار أنشيلوتي عندما أعلن المدرب أنه "راضٍ" عن الأداء في ماساتشوستس.

    وقال اللاعب الدولي الإيطالي السابق: "أعتقد أن مباراة اليوم أوضحت لي تماماً أننا قادرون على منافسة أفضل الفرق في العالم". "لعبنا ضد فريق قوي للغاية يتمتع بقدرات عالية، وتنافسنا حتى اللحظة الأخيرة، بينما كان الخصم يضيع الوقت لتأمين الفوز".

    لا شك أن فرنسا كانت مذنبة بإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، لكن ذلك كان فقط لأنها كانت تلعب بعشرة لاعبين - وهو أيضًا السبب الذي جعل البرازيل قادرة على ممارسة أي ضغط على الإطلاق في النصف ساعة الأخيرة. قبل طرد دايوت أوبامكانو في الدقيقة 55، لم تتمكن "السيليساو" من تهديد مرمى "البلوز". فقد اقتصرت نسبة استحواذها على الكرة في الشوط الأول على 35.4 في المائة فقط، ولم تسدد أي تسديدة على المرمى.

    لذا، في حين أن المباراة ربما "أقنعت" أنشيلوتي بقدرة البرازيل على تشكيل تهديد جدي في كأس العالم، إلا أنها في الواقع لم تزد إلا في إثارة الشكوك حول قوة فريقه.

    "لا ينبغي إهدار المواهب"

    بالنسبة لبلد كان قادراً في يوم من الأيام على ضم روبرتو كارلوس وكافو في نفس التشكيلة، تعاني البرازيل اليوم من نقص صادم في اللاعبين ذوي المستوى العالمي في مركز الظهير. وبالفعل، فإن انسحاب ويسلي من مباراة الثلاثاء الودية أمام كرواتيا بسبب الإصابة يعني أنه لم يعد هناك أي ظهير أيمن تقليدي في التشكيلة، مما يترك المدافع المتعدد الاستخدامات دانيلو ليملأ على الأرجح الفراغ الذي خلفه لاعب روما.

    في خط الوسط، قد يشعر أنشيلوتي أن قراره بإعادة كاسيميرو إلى التشكيلة كان صائباً، لكن مجرد حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لا يزال يبدأ المباريات مع "السيليساو" هي إدانة قاسية لجودة الخيارات الأخرى.

    في الوقت نفسه، يمكن تلخيص كل ما تحتاج معرفته عن المرشحين لقيادة الهجوم في أمريكا الشمالية بإحصائية مذهلة إلى حد ما: سجل مدافعو البرازيل أهدافاً أكثر (ستة) منذ كأس العالم الأخيرة من جميع مهاجميهم مجتمعين (خمسة). ليس من الصعب إذن فهم سبب مطالبة العديد من المشجعين والمحللين واللاعبين السابقين بعودة مهاجم سجل 79 هدفاً في 129 مباراة دولية.

    "من الأفضل أن يكون لديك لاعب نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء أي لاعب آخر"، كما قال روماريو، الفائز بكأس العالم 1994، في مقابلة مع صحيفة "جورنال أو ديا". "لا يجب إهدار الموهبة. ولا يمكن للمدرب أبداً الاستغناء عنها. ما زلت أمل في أن أرى نيمار يثبت على أرض الملعب، في الدوري البرازيلي، أنه يستحق أن يكون في القائمة النهائية ويحقق اللقب العالمي السادس".

    لكن في الوضع الحالي، لم يفعل نيمار شيئاً يذكر منذ كأس العالم الأخيرة ليكسب الحق في اللعب في نسخة 2026 - والمشكلة الأكبر بالنسبة لأنشيلوتي هي أن الأمر نفسه ينطبق على العديد من الخلفاء المحتملين لنجم سانتوس كرمز للمنتخب الوطني.

    لا يزال هناك متسع من الوقت أمامه ليفعل ذلك بالضبط، حيث من غير المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن تشكيلة منتخب كأس العالم حتى نهاية مايو، ومن الجدير بالذكر وسط كل الجدل الدائر أن المدرب كان واضحاً للغاية بشأن أمله في أن يستعيد نيمار لياقته البدنية الكاملة في الأسابيع المقبلة.

    المتنافسون على العرش

    سجل ماتيوس كونها هدفاً واحداً فقط في 20 مباراة مع المنتخب البرازيلي، ولم يسجل جواو بيدرو أي هدف حتى الآن، في حين لا يزال فينيسيوس ورافينيا يتعرضان لانتقادات بسبب عدم تقديمهما مع منتخبيهما نفس المستوى الذي يقدمانه مع أنديتهما.

    تعد معاناة فينيسيوس مقلقة بشكل خاص، حيث كان من المفترض أن يخرج تعيين أنشيلوتي أفضل ما لدى جناح ريال مدريد - ومع ذلك، لا يزال الوريث الأكثر وضوحاً لنيمار يخيب الآمال. أما بالنسبة لرافينيا، فمن المتوقع أن تبعده الإصابة في أوتار الركبة التي أجبرته على الخروج في الشوط الأول من مباراة فرنسا عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع - وينبغي أن تكون جاهزية مهاجم برشلونة مصدر قلق أكبر لمشجعي السيليساو، نظراً لأنه أحد اللاعبين القلائل في التشكيلة الذين يتمتعون بالمستوى والشخصية المطلوبين للتألق في كأس العالم هذا الصيف.

    وبالطبع، سيظل التركيز بلا شك على نيمار، مما يثير غضب أنشيلوتي بشكل واضح، الذي قرر، حسب ما ورد، رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة باللاعبين غير الموجودين في تشكيلته. لكن لا توجد أي فرصة لتهدأ الجدل حول نيمار، حتى لو كان من المنطقي أكثر أن تركز وسائل الإعلام والمشجعين على مستوى أداء ولياقة إندريك في ليون، وإستيفاو في تشيلسي.

    بل إن لاعب الوسط السابق فيليبي ميلو ذهب إلى حد الادعاء بأن نيمار، حتى لو كان على ساق واحدة، سيظل خياراً أفضل في مركز رقم 10 من أي لاعب آخر - وهو ما لن يساعد كثيراً في بث الثقة في نفوس المهاجمين البرازيليين الذين يعانون من ضعف في التسجيل.

    لكن الحقيقة هي أن العديد من أعضاء المنتخب البرازيلي يرغبون في رؤية نيمار ضمن تشكيلة كأس العالم - بما في ذلك جواو بيدرو وفابينيو وكاسيميرو - لذا سيكون هناك بلا شك إغراء لأنشيلوتي لإدراج نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لمجرد إرضاء الصحافة والمشجعين وحتى لاعبيه.

    ومع ذلك، لم يتمكن نيمار من قيادة البرازيل إلى المجد في كأس العالم قبل أربع سنوات، لذا لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأنه قادر على فعل الشيء نفسه هذا الصيف. هذا منتخب أضعف من الذي اصطحبه تيتي إلى قطر، كما أنه يعاني من انخفاض مقلق في الثقة.

    كان من المفترض أن يؤدي تعيين أنشيلوتي إلى رفع المعنويات وتحسين النتائج، لكنه لم يتمكن سوى من الفوز بأربع مباريات فقط من أصل تسع مباريات أشرف عليها حتى الآن، وانتهى الأمر بالبرازيل في المركز الخامس في تصفيات الكونميبول، على الرغم من أنها كانت في المركز الرابع عندما تولى المهمة.

    لذا، انسوا حقيقة أن نيمار غير موجود في تشكيلة أنشيلوتي. ما يثير القلق حقاً هو أن البرازيل تفتقر إلى الزخم والثقة والاستقرار أيضاً.

