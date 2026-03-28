البرازيل تتلقى ضربة قاسية بإصابة فينيسيوس جونيور، حيث غاب مهاجم ريال مدريد عن التدريبات قبل مواجهة كرواتيا

تعيش منتخب البرازيل لحظات من الترقب بشأن حالة فينيسيوس جونيور البدنية قبل مواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء على ملعب «كامبينغ وورلد». فقد غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن الحصة التدريبية الجماعية يوم السبت، حيث بقي في صالة الألعاب الرياضية للخضوع لبرنامج تعافي متخصص بينما كان زملاؤه يتدربون على العشب في أورلاندو.

ووفقًا لشبكة ESPN، اشتكى المهاجم من ألم عضلي عقب الهزيمة الأخيرة للبرازيل أمام فرنسا. ورغم أن الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت مؤخرًا لم تكشف عن أي تمزق خطير، فقد تم تصنيف المشكلة على أنها إجهاد عضلي. وكان قرار إبعاده عن التدريبات الكاملة إجراءً احترازيًا اتخذه الجهاز الطبي لتجنب تفاقم المشكلة.