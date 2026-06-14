شفرة الريال ولعنة برشلونة: رسالة فينيسيوس لبيريز أمام المغرب .. غياب نيمار "فائدة" ورافينيا يبحث عن ترياق فليك!

من التنافس إلى التناقض، حال متبدلة بين فينيسيوس ورافينيا دياز، أحدهما صنع الثورة أمام المغرب، والآخر بدا تائهًا في قلب الملعب.

مباراة مثيرة بكل المقاييس، تعادل فيها المغرب والبرازيل، بهدف لمثله، على ملعب ميتلايف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتمكن إسماعيل صيباري من منح التقدم لأسود الأطلس، بصناعة براهيم دياز، في الدقيقة 21، قبل أن يرد فينيسيوس جونيور بهدف التعادل في الدقيقة 32.

قمة درامية لثنائي ريال مدريد وبرشلونة، ورسائل من قلب المباراة، نستخلصها عبر النسخة العربية من موقع GOAL، بأبرز النقاط حول أداء فينيسيوس جونيور ورافينيا، في لقاء المغرب..