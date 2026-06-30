استعدوا لذكرى 98: على برشلونة عدم نسيان نجم النرويج.. وليت كوت ديفوار لعبت بـ"وحشية الأفارقة"!

في ليلة حبست الأنفاس، وعاشت فيها كرة القدم أعلى درجات الإثارة؛ حجز المنتخب النرويجي مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب النرويج الأول لكرة القدم فاز (2-1) على نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ثنائية النرويج في الشباك الإيفوارية، جاءت عن طريق أنطونيو نوسا وإرلينج هالاند، في الدقيقتين 39 و86 تواليًا؛ بينما سجل الأفيال هدفهم الوحيد بواسطة أماد ديالو، في الدقيقة 74.

وبصفةٍ عامة.. لم يكن المنتخب الإيفواري سيئًا أبدًا، رغم بعض الأخطاء "الساذجة"؛ في الوقت الذي تعاملت فيه النرويج بهدوءٍ شديد، مع مجريات المباراة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النرويج على كوت ديفوار..