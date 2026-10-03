انتصار خادع للبرازيل: فينيسيوس فخ أسقط الهند بـ"لعبة تنس" .. ولا تنازل عن "حل إندريك" يا إستيفاو!

مباراة "ودية" مليئة بالمكاسب ورسائل الإنذار لكارلو أنشيلوتي، خرج منها منتخب البرازيل فائزًا ضد الهند بنتيجة (4-0)، في غياب مهاجم برشلونة "الفتّاك" رافينيا، الذي أصيب أمام أستراليا، إلا أن العيون باتت منصبّة على فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الذي اعترف بأنه يعاني من أزمة ثقة.
المنتخب البرازيلي لم يستغرق وقتًا طويلًا في كسر عناد أصحاب الأرض، بعدما دكّ شباك الهنود برباعية إستيفاو وبيدرو جوليرمي وصامويل لينو (هدفين)، في الدقائق 28 و42 و58 و90+5.
وبينما بدت علامات الاستياء على وجه فينيسيوس، بدا نجم ريال مدريد، وكأنه لعب دورًا مختلفًا مع أنشيلوتي في مباراة الهند، في الوقت الذي خرج منه المدرب الإيطالي، بمكاسب يمكن البناء عليها للمستقبل. كيف ذلك؟ لنعرف معًا في السطور التالية..