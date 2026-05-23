Michael Olise Bayern Munich Harry Kane GFX GOAL ONLYGOAL AR
معتز الجمال

البافاري بطلًا لكأس ألمانيا | حضور مورينيو يربك حسابات بايرن ميونخ.. وهاري كين "يصرخ" فخرًا قبل المونديال!

تُوج بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ21 في تاريخه، عقب انتصاره العريض على شتوتجارت بثلاثية نظيفة سجلها النجم الإنجليزي هاري كين.

أنهى العملاق البافاري غيابه عن الفوز بهذا اللقب منذ موسم (2019-2020)، ليحرز الثنائية المحلية للمرة الـ14 في تاريخه العريق، بعدما توّج بلقب الدوري الألماني في الشهر الماضي.

  • من يُضيع يُعاقب

    يمكن عنونة هذه المواجهة بـ "قانون كرة القدم القاسي: من يضيع يُعاقب". في الشوط الأول، ظهر بايرن ميونخ بصورة باهتة هجومياً رغم استحواذه السلبي (69%)، حيث فشل في تسديد أي كرة على المرمى، وعانى من بطء في التحضير.

    في المقابل، قدم شتوتجارت شوطاً تكتيكياً مميزاً، واعتمد على التحولات السريعة والضغط المتقدم، وخلق خطورة حقيقية بـ 7 تسديدات (منها 3 على المرمى). لكنه فشل في هز الشباك خلال الشوط الأول حين جاءته الفرصة، ولم يستغل أن البايرن لم يكن في أفضل أحواله على الإطلاق.

    هذا الفشل الهجومي لشتوتجارت قابله عقاب بافاري صارم في الشوط الثاني كان بطله الأوحد هاري كين. تخلى بايرن عن الاستحواذ العقيم لصالح اللعب المباشر والعمودي، لتتغير لغة الأرقام تماماً.

    صنع البايرن 3 فرص خطيرة، وسدد 8 كرات (4 منها على المرمى أسفرت عن ثلاثة أهداف)، بينما انهار شتوتجارت بدنياً وذهنياً واكتفى بتسديدة يتيمة طوال الشوط الثاني.

    البايرن رفع من إيقاع المواجهات الثنائية، وحسّن من جودة التمرير في الثلث الأخير، ليُجهز على أحلام خصومه ويثبت أن النهائيات تُكسب بالفاعلية في اللحظات الحاسمة.

  • هاري كين.. من العزلة إلى "الهاتريك"

    قدم هاري كين درساً في المرونة الذهنية وكيفية تحويل الإحباط إلى انفجار هجومي. في الشوط الأول كان الإنجليزي معزولاً تماماً بـ 23 لمسة فقط، وبلا أي تسديدة على المرمى، حيث نجحت دفاعات شتوتجارت في تهميش دوره كمحطة هجومية.

    لكن في الشوط الثاني، تحول كين إلى "وحش كاسر" داخل الصندوق، لينهي المباراة كأفضل لاعب في اللقاء. من 21 لمسة إضافية فقط في الشوط الثاني (الإجمالي 44)، سجل ثلاثة أهداف (55'، 80'، 90+2')، مسدداً 5 كرات (3 على المرمى وواحدة في العارضة). لم يكتفِ بالتسجيل فقط، بل تحسن دوره في صناعة اللعب وقدم تمريرتين مفتاحيتين في الشوط الثاني بعد غياب تام في الأول.

    وفي الدقيقة (90+2)، حين سكنت كرته الشباك معلنة عن "الهاتريك" وختام الموسم الكروي تماماً، أطلق هاري كين صرخة هائلة دوت في أرجاء الملعب الأولمبي. لم تكن مجرد صرخة احتفال باقتناص الكأس، بل كانت إعلاناً صريحاً ومجلجلاً: "أنا أفضل لاعب في العالم هذا الموسم".

    كين، الذي أنهى موسمه الأسطوري مسجلاً 61 هدفاً في 51 مباراة بقميص بايرن ميونخ، لم يكتفِ بحسم الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بل تُوج عن جدارة بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى. لغة الأرقام التي يتحدث بها الإنجليزي لا تقبل الجدل؛ فقد أعاد كتابة التاريخ ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 61 هدفاً في موسم واحد مع نادٍ في الدوريات الخمسة الكبرى منذ الأسطورة ديكسي دين عام 1928.

    بهذه الحصيلة المرعبة، التي تصل إلى 66 هدفاً في 56 مباراة (على صعيد النادي والمنتخب)، ومع معانقته رابع ألقابه الرسمية في مسيرته، وجه كين رسالته للجميع بأنه يستحق "الكرة الذهبية" بلا منازع.

    صرخة الفخر التي أطلقها نجم البافاري في ليلة برلين لم تكن سوى تتويج لموسم استثنائي، وإشارة واضحة تنذر جميع الخصوم باستعداده التام، ووصوله لقمة النضج الكروي والتهديفي، قبل خوض غمار كأس العالم المقبلة.


  • مايكل أوليس.. قلب بايرن النابض

    كان مايكل أوليس بمثابة الدينامو الذي لا يهدأ والقلب النابض في تشكيلة بايرن ميونخ، وظهر كأكثر لاعبي الخط الأمامي ثباتاً في المستوى. في الشوط الأول كان الأنشط حركياً رغم افتقاد الفريق للمسة الأخيرة.

    استمر هذا النسق التصاعدي في الشوط الثاني، لينهي المباراة بأرقام مميزة. رغم أنه فقد الاستحواذ 21 مرة، إلا أن هذا كان ضريبة محاولاته المستمرة لكسر الخطوط والمراوغة (نجح في 3 مراوغات). كما أظهر تطوراً كبيراً في دقة تمريراته (80% بإجمالي 45 تمريرة دقيقة)، وتفوق في المواجهات الثنائية الصعبة (فاز بـ 10 مواجهات أرضية و3 هوائية).

    ورغم أنه لم يسجل، إلا أنه كان بطل الهدفين الأول والثالث بكل تأكيد، حيث أرسل عرضية مثالية إلى هاري كين حولها النجم الإنجليزي برأسية متقنة إلى داخل الشباك، قبل أن يرسل عرضية أخرى ارتطمت بيد مدافع شتوتجارت، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها كين إلى "الهاتريك".

    مجهود أوليس البدني الجبار، وإجباره للخصم على ارتكاب 5 أخطاء ضده، كانا من أهم عوامل إرهاق دفاع شتوتجارت، مما مهد الطريق لزملائه لحسم اللقاء في الشوط الثاني.

    عناد بايرن ميونخ لن تكسره عيون مورينيو


    أشعل حضور جوزيه مورينيو نهائي كأس ألمانيا التكهنات، خاصة مع اقتراب عودته المرتقبة لقيادة ريال مدريد خلفًا لألفارو أربيلوا بقرار من فلورنتينو بيريز لإعادة الانضباط لغرفة ملابس الميرينجي.

    راقب المدرب البرتغالي النجم الفرنسي مايكل أوليس عن قرب من مدرجات الملعب الأولمبي في برلين، حيث ذكرت تقارير صحفية إنه يضع أوليس كأحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يربك حسابات العملاق البافاري.

    وجاءت التصريحات الصارمة لأولي هونيس، رئيس بايرن الشرفي لتأكيد الأمر، إذ صرّح بأنه "يمكنه أن يراقبه عن كثب كما يشاء، لكن ذلك لن يجدي نفعا"، مشددًا على أن المهاجم الفرنسي "ليس للبيع".

    هذا التمسك البافاري ليس مجرد عناد دبلوماسي، بل ينبثق من القيمة الفنية الهائلة للاعب الذي انضم من كريستال بالاس في يوليو 2024 بصفقة بلغت 53 مليون يورو، ويمتد عقده في أليانز أرينا حتى 30 يونيو 2029.

    أوليس بات ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة الفريق البافاري، وهو ما تترجمه أرقامه الإعجازية؛ حيث خاض 52 مباراة بمختلف المسابقات، وساهم في 52 هدفًا بشكل مباشر عبر تسجيله 22 هدفًا وتقديم 30 تمريرة حاسمة. هذه الإنتاجية المرعبة تجعل الإدارة تغلق الباب تمامًا أمام أي إغراءات مدريدية، لتظل رغبة مورينيو مجرد حلم يصطدم بكبرياء وعناد ميونخ.