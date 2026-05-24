الإكوادور | رقص الشياطين ورؤوس الأعداء المنكمشة .. ومنتخب مدجج بالأسلحة البدنية!

إذا تعمقت في التراث الشعبي لجمهورية الإكوادور ستجد نفسك أمام مزيج مذهل يجمع بين الرعب الأنثروبولوجي والكوميديا السوداء في آن واحد.

تبدأ الغرابة في الأيام الستة الأولى من شهر يناير من كل عام في مدينة بيلارو، حيث يرتدي آلاف السكان أقنعة شياطين مرعبة مصنوعة يدويًا من الطين والورق وينزلون للرقص في حشود ضخمة، وهو طقس بدأ قديمًا كنوع من التمرد الشعبي الساخر ضد المستعمرين الإسبان والطبقات الإقطاعية.

ولا تتوقف الإثارة هنا، بل تتجلى في ليلة 31 ديسمبر، حيث يقوم السكان بحرق دمى ضخمة من القش والورق تمثل السياسيين أو شخصيات يكرهونها لطرد الطاقة السلبية، بينما ينزل الرجال إلى الشوارع بفساتين سوداء وشعر مستعار متقمصين دور "أرامل العام القديم" لقطع الطرق على السيارات والرقص طلبًا للأموال في مشهد كوميدي فريد.









لكن الوجه الأكثر رعبًا في تاريخ البلاد يرجع إلى قبائل الشوار في غابات الأمازون، والتي كانت تمارس طقس حرب مروع يدعى "تسانتسا"، حيث يقوم المحاربون بقطع رؤوس أعدائهم وسحب الجمجمة والعظام، ثم غلي الجلد في أعشاب سرية وحشوه بالرمل الساخن حتى ينكمش الرأس تمامًا ويصبح في حجم قبضة اليد، لاعتقادهم أن هذه العملية تحبس روح العدو وتمنعها من الانتقام، ورغم منع هذا التقليد قانونيًا منذ عقود، إلا أنه يظل شاهدًا على هوية بلد لا يشبه أي مكان آخر في العالم.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا القبائل والطقوس الغريبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل الغريبة والمخيفة وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نلتقي هنا من أجله عادة؟ دعنا نترك الرؤوس المنكمشة وأرامل العام القديم خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب الإكوادور.



