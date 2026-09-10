بعد الإصابة ضد أتلتيكو .. إيراولا يكشف حقيقة مزعجة عن بداية باركولا في ليفربول

حقّق ليفربول فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بفضل هدفَي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر الحاسمَين.

غير أن هذه النتيجة اللافتة طغت عليها لبرهة المخاوف المحيطة بباركولا. فقد اضطر الوافد الصيفي مقابل 123 مليون جنيه إسترليني قادمًا من باريس سان جيرمان إلى التوقف فجأة أثناء انطلاقة خطيرة نحو منطقة الجزاء قبيل مرور الدقيقة الستين.

وسقط الجناح الفرنسي أرضًا ممسكًا بربلة ساقه اليسرى، ما أثار القلق على الفور في أرجاء أنفيلد. وبعد تلقيه علاجًا سريعًا على أرض الملعب من الطاقم الطبي، جرى استبدال نجم باريس سان جيرمان السابق بفيكتور مونيوز.

ولحسن حظ جماهير الفريق المضيف، تمكّن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين من مغادرة أرضية الملعب سيرًا على قدميه دون الحاجة إلى نقالة. وقبل خروجه المبكر، قدّم المهاجم مشاركة أساسية أولى واعدة، إذ اختبر يان أوبلاك في وقت مبكر قبل أن يخطئ التصويب بفارق ضئيل بعد استراحة الشوطين.



