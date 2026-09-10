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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

بعد الإصابة ضد أتلتيكو .. إيراولا يكشف حقيقة مزعجة عن بداية باركولا في ليفربول

برادلي باركولا
ليفربول
أندوني إيراولا
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد
الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم بي إس جي السابق خرج مُصابًا في دوري الأبطال

انتهت مباراة برادلي باركولا الأولى المرتقبة بشدة على أرضية آنفيلد بالإحباط والقلق مساء الأربعاء، وهو الصفقة الصيفية البارزة لليفربول.

فقد اضطر اللاعب الذي انتقل في صفقة ضخمة بقيمة 123 مليون جنيه إسترليني إلى الانسحاب خلال الشوط الثاني من مواجهة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ما أثار على الفور مخاوف من غياب طويل الأمد، فيما قدّم المدرب أندوني إيراولا تحديثاً بشأن حالته البدنية.

  • ظهور في أنفيلد

    حقّق ليفربول فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بفضل هدفَي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر الحاسمَين.

    غير أن هذه النتيجة اللافتة طغت عليها لبرهة المخاوف المحيطة بباركولا. فقد اضطر الوافد الصيفي مقابل 123 مليون جنيه إسترليني قادمًا من باريس سان جيرمان إلى التوقف فجأة أثناء انطلاقة خطيرة نحو منطقة الجزاء قبيل مرور الدقيقة الستين.

    وسقط الجناح الفرنسي أرضًا ممسكًا بربلة ساقه اليسرى، ما أثار القلق على الفور في أرجاء أنفيلد. وبعد تلقيه علاجًا سريعًا على أرض الملعب من الطاقم الطبي، جرى استبدال نجم باريس سان جيرمان السابق بفيكتور مونيوز.

    ولحسن حظ جماهير الفريق المضيف، تمكّن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين من مغادرة أرضية الملعب سيرًا على قدميه دون الحاجة إلى نقالة. وقبل خروجه المبكر، قدّم المهاجم مشاركة أساسية أولى واعدة، إذ اختبر يان أوبلاك في وقت مبكر قبل أن يخطئ التصويب بفارق ضئيل بعد استراحة الشوطين.


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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    إيرولا يهوّن من مخاوف الإصابة

    وتحدث إيراولا عقب صافرة النهاية، فبدد سريعًا أي حالة من الهلع بشأن إصابة عضلية خطيرة. وأوضح المدرب أن خروج المهاجم لم يكن سوى نتيجة طبيعية لبرنامج صيفي مضطرب.

    وقال إيراولا موضحًا للصحافة: "إنه مجرد تشنج، لا توجد إصابة. مع برادلي، الأمر يتعلق ببناء لياقته البدنية".

    واعترف المدرب بأن الجهاز الفني لا يزال يحاول تحديد قدرات اللاعب الحالية وهو يتأقلم مع بيئته الجديدة.

    وأضاف: "لا نعرف حقًا، أو ربما لم نكن نعرف حتى الآن، كم يمكنه أن يلعب، لأنه لم يخض أي دقائق في فترة الإعداد مع باريس سان جيرمان. لقد لعب 30 [دقيقة] قبل أيام. واليوم كانت لدينا بعض علامات الاستفهام، كم عدد الدقائق التي يمكنه أن يمنحنا إياها، وربما نعرف الآن".


  • بوادر مبشّرة للقادم الجديد

    وعلى الرغم من فشله في افتتاح رصيده التهديفي في ميرسيسايد، إلا أنّ المدرب كان سعيداً بالمردود الهجومي بشكل عام. وأشار إيراولا قائلاً: "أنا سعيد جداً لأنه أتيحت له أيضاً فرصتان واضحتان جداً في مواجهة الحارس".

    وبدلاً من التركيز على الفرص الضائعة، سلّط المدرب الضوء على أهمية التحركات الذكية للاعب الجناح. واختتم قائلاً: "لم يسجل، لكنني أريده هناك. هذا هو المكان الذي يتعيّن عليه أن يصنع فيه الفارق، بالوصول إلى تلك النقاط، تلك المراكز".


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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    تنظيم دقائق مشاركة باركولا

    سيحتاج ليفربول إلى إدارة الحمل البدني لبراكولا بعناية خلال الأسابيع المقبلة، وهو يوازن بين التزاماته المحلية ومشواره في دوري أبطال أوروبا. وبالنظر إلى أنه لم يخض فترة إعداد كاملة قبل الموسم، ستكون الأولوية لبناء جاهزيته البدنية للمباريات تدريجياً تفادياً لأي إصابة عضلية حقيقية.

    ومع سلسلة من المباريات المصيرية في الأفق، بات على إيراولا الآن أن يقرر ما إذا كان سيزج بصفقته البارزة في التشكيلة الأساسية أم سيدفع به كبديل ذي تأثير كبير ريثما تتحسن جاهزيته البدنية للمباريات.

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