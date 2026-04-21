الإرث: كيف غير ديفيد بيكهام وجه كرة القدم الأمريكية إلى الأبد.. "أنا هنا لأحدث فرقًا"

قالوا إنه ”ذاهب إلى هوليوود ليصبح نصف نجم سينمائي“.
هذه كانت على الأقل كلمات رئيس نادي ريال مدريد رامون كالديرون، الذي شرح رحيل ديفيد بيكهام عن النادي في يناير 2007. كان مستقبل قائد منتخب إنجلترا في مدريد معرضًا للخطر منذ شهور. لم يكن بيكهام يلعب كرة قدم متسقة، بعد أن فقد حظوته لدى فابيو كابيلو. ربما كان سيغادر دائمًا.
المشكلة هي أن كالديرون كان محقًا.
كان وصول بيكهام إلى لوس أنجلوس لتوقيع عقد مدته خمس سنوات مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي حدثًا لامعًا. لم يكن قادرًا على تجنب ثقافة المشاهير التي شكلت حياته الكروية لسنوات، وبانضمامه إلى جالاكسي، تبنى هذه الثقافة بكل بساطة. ما كان منتقدوه في إسبانيا يستخدمونه منذ فترة طويلة كسلاح لضربه، أصبح الآن ملكًا لبيكهام، مع القدر المناسب من كرة القدم.
كانت النظرة الأوروبية - ولا تزال - ساخرة للغاية. بالنسبة للبعض، بدا هذا وكأنه هروب، خطوة للتقاعد، قبول بأنه لم يعد قادراً على الاستمرار. لكن عند النظر إلى الوراء، يبدو الأمر أشبه بخطوة رائدة. أراد بيكهام شيئاً جديداً، شيئاً مختلفاً. هناك خط واضح يربط بين قصة شعره، وسياراته الفاخرة، ونظارته الشمسية، ووصوله إلى لوس أنجلوس. لم يكن ذلك عشوائياً. كان ذلك بيكهام.
وبالنسبة لأمريكا، يا لها من صفقة رائعة. كانت دوري كرة القدم الأمريكية لا تزال في مراحلها الأولى. كان هناك ما يشبه الاستقرار في ذلك الوقت، ولكن لم يكن هناك الكثير من الجودة. كانت الدوري لا تزال تبحث عن هويتها. لم يكن بيكهام نقطة البداية. ولكنه كان بالتأكيد المحفز الذي احتاجته دوري كرة القدم الأمريكية. لقد غير وصوله الطريقة التي يُنظر بها إلى الدوري وأجبر الهيكل نفسه على التطور. لم يعد بإمكان دوري كرة القدم الأمريكية أن تظل صغيرة. كان عليها أن تفكر بشكل أكبر، وتسوق نفسها بشكل أفضل، وتبدأ الطريق الطويل والشاق نحو الشرعية العالمية.