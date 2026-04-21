الإرث: كيف غير ديفيد بيكهام وجه كرة القدم الأمريكية إلى الأبد.. "أنا هنا لأحدث فرقًا"

هذه قصة عن كرة القدم الأمريكية ودوري MLS. لكنها أيضاً قصة عن بيكهام. حتى يومنا هذا، لا يزال بيكهام يتعرض للانتقاد في أوروبا بسبب هذه الخطوة. شاهدوا الفيلم الوثائقي عنه، وسترون أنه لا يزال يُنظر إليه بشكل سلبي من قبل البعض بسبب اختياره الذهاب إلى أمريكا. فابيو كابيلو، كما هو معروف، أشار إلى أن اللعب في دوري MLS سيقضي على فرصته في تمثيل المنتخب الوطني.

السياق مهم. في ذلك الوقت، كانت MLS دوريًا بعيدًا عن الوعي العالمي. كان مستقبل بيكهام في مدريد غير مستقر. لكن الشيء الجيد - والذي غالبًا ما يُنسى - هو أن بيكهام كان لا يزال لاعب كرة قدم ممتازًا كان بإمكانه اختيار أي نادٍ في أوروبا. بالطبع، لم يكن ليتمكن من اللعب في أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن ماذا عن إيطاليا؟ فرنسا؟ ألمانيا؟ كانت تلك الدوريات دائمًا ممكنة، وقد جربها لاحقًا على أي حال.

ثم جاء الاجتماع الذي غير كل شيء. في عام 2006، أخبر تيم ليويك، الذي كان حينها شريكًا في ملكية نادي لوس أنجلوس غالاكسي، مفوض MLS دون غاربر أن لوس أنجلوس مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة واستقدام لاعب أوروبي شهير. وقال إن بيكهام يمكن أن يكون ليس فقط اللاعب الرئيسي في جالاكسي، بل أيضًا وجه الدوري. كانت هناك بعض التفاصيل الفنية - سنعود إليها لاحقًا - لكن غاربر اقتنع بالفكرة.

لكن ما لم يكن واضحًا على الفور هو النادي الذي سينضم إليه بيكهام. كان فيل أنشوتز، أحد مؤسسي MLS، يمتلك ثلاثة من أصل 13 فريقًا في الدوري في ذلك الوقت. كانت الخيارات مفتوحة نظريًا. لذلك سافر غاربر إلى مدريد مع ليويك ومسؤول تنفيذي آخر في الدوري لتقديم خطة. سيكون بيكهام وجه الدوري. سيجدون طرقًا لجعله يكسب أموالًا طائلة. وكان هناك شعور دائمًا بأن لوس أنجلوس هي المكان المناسب، لا سيما بسبب نمط حياة بيكهام الشهير وحقيقة أن زوجته فيكتوريا كانت أكثر شهرة منه.

التقى غاربر وبيكهام وفيكتوريا على العشاء. تم عرض الرؤية. تم إقناع بيكهام بسهولة. ولماذا لا يكون كذلك وهو في سن 31؟ كان هذا أمرًا جديدًا، لم يحدث من قبل. لطالما كان بيكهام رائدًا في مجال الموضة. كما أصرت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) على أن تبلغ قيمة عقده وقيمته التجارية أكثر من 250 مليون دولار. ربما كان هذا الرقم مبالغًا فيه، لكن الفكرة كانت واضحة: كان هذا تغييرًا في وتيرة حياة شخص ربما أصبح سئمًا من مشهد كرة القدم الأوروبية.

لكن بيكهام قال إن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال اعتزاله اللعب: "لن أذهب إلى هناك لأكون نجمًا. أنا قادم إلى هناك لأكون جزءًا من الفريق، لأعمل بجد، وآمل أن أفوز بأشياء. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بكرة القدم. أنا قادم إلى هناك لأحدث فرقًا. أنا قادم إلى هناك لألعب كرة القدم"، قال في ذلك الوقت.

كان ذلك في يناير 2007، وكان كل شيء قد انتهى. عند انتهاء عقده مع مدريد، كان بيكهام سيغادر.



