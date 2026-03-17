Goal.com
مباشر
Legacy Canada GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

ترجمه

"الإرث": كيف استمتعت كندا، إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2026، بعودة قوية في قطر

هذا هو «ليغاسي»، سلسلة المقالات والبودكاست التي تقدمها GOAL في إطار العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح التي تحرك الدول التي تشكل هوية كرة القدم العالمية. اليوم، نتعمق في كيفية توقف كندا عن انتظار الإذن، وتعلمها الإيمان بنفسها من جديد، وتحويلها لحلم كأس العالم إلى لحظة فارقة — مع مسرح أكبر ينتظرها الآن على أرضها.

بدأ الأمر في عام 2019، عندما فازت كندا على الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 34 عامًا. وبدلاً من أن يقود الفريق في الاحتفال، عرض المدرب آنذاك جون هيردمان على "الرجال الحمر" مقطعًا يجمع سلسلة من "أعمال التضحية" التي قام بها الفريق.

أولاً، كان جوناثان ديفيد يطارد مايكل برادلي وهو يحاول فرض سيطرته على المباراة. ثم كان رد فعل مقاعد البدلاء الكندية على خطأ قاسٍ. جادل هيردمان، في ذلك الوقت، بأن تلك اللحظات - ذلك النوع من العزيمة - هي التي ستقود كندا إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1986. وبعد ثلاث سنوات، ثبت أنه كان على حق.

استضافت كندا جامايكا في ملعب BMO في ظروف جوية قارسة البرودة، وشرعت في سحق فريق "ريجي بويز" بشكل كامل. سجل كايل لارين وتاجون بوكانان وجونيور هويليت الأهداف أمام جمهور غفير في طقس تقل فيه درجة الحرارة عن الصفر.

كانت كندا، المتصدرة لتصفيات الكونكاكاف، المرشحة الأوفر حظاً. وصل الكثيرون مقتنعين بأن الأمر الحتمي سيصبح حقيقةً أخيراً، لكن كان عليهم الفوز رغم ذلك. وفي ثلوج تورونتو، جن جنون "لي روج".

كان هذا، بالطبع، الهدف من جميع مقاطع الفيديو التي نشرها هيردمان. لم تكن هناك انتصار كامل حتى تأهلت بلاده إلى كأس العالم.

هيردمان، الذي كان يعارض بشدة إعلان أي نوع من الفوز في أي مرحلة من فترات تدريبه، أطلق العنان لمشاعره أخيرًا في مقابلة بعد المباراة: "أعتقد أننا إذا دعمنا بعضنا البعض... فقد حان الوقت لكي يدعم الجميع كرة القدم ويتحدوا. لأننا يمكن أن نكون قوة عظمى. وقد حان الوقت."

تظل تلك المباراة، التي أقيمت في 27 مارس 2022، هي المباراة الأكثر شهرة في تاريخ المنتخب الكندي. بالطبع، سبق لهم المشاركة في كأس عالم مصغرة من قبل، لكن عام 1986 كان بمثابة أثر من العصور القديمة مقارنة بكرة القدم الحديثة. كان هذا لحظة حقيقية، اليوم الذي أصبحت فيه كندا دولة كروية مرة أخرى. ومنذ ذلك الحين، لم ينظروا إلى الوراء.

  • USSR v Canada 1986 FIFA World CupHulton Archive

    الفشل الذي يتبعه الألم

    لم يكن من المفترض أن تتأهل كندا في عام 1986. فإذا كان التأهل إلى كأس العالم 2022 إنجازاً، فإن مشاركتها قبل 36 عاماً كانت معجزة. لم يكن جميع لاعبي ذلك الفريق محترفين، أما من كانوا محترفين فقد جاءوا من دوري NASL - وهو دوري كان قد أوقف نشاطه في عام 1985.

    تأهلت دولتان فقط من اتحاد CONCACAF إلى كأس العالم في ذلك الوقت، ومع تأهل المكسيك بالفعل بصفتها الدولة المضيفة، بقيت كندا لتنافس بقية دول المنطقة التي لم تكن الولايات المتحدة فيها قوة كروية بعد.

    تجاوزت كندا الدور الأول بسهولة، ثم وجدت نفسها في دور المجموعات مع هندوراس وكوستاريكا - وهما دولتان تتمتعان بثقافة كرة قدم راسخة أكثر بكثير. حصدت "لي روج" نقطة ثمينة في كوستاريكا، وتبع ذلك فوز 1-0 في هندوراس، بفضل هدف سجله جورج باكوس، عامل غاز بدوام كامل. أدى ذلك إلى مباراة نهائية على أرضها ضد هندوراس، حيث كان الفوز يعني التأهل.

    باعت كندا جميع تذاكر الملعب المؤقت الذي يتسع لـ 13,000 متفرج في سانت جونز، نيوفاوندلاند، وحققت فوزاً صعباً بنتيجة 2-1 لتضمن أول مشاركة لها في كأس العالم. كان ذلك الفريق، حتى مع وجود نواة من اللاعبين المخضرمين في دوري NASL وبعض اللاعبين الذين أبهروا في أولمبياد 1984، لا يزال يفتقر إلى الخبرة بشكل مؤلم. حتى أنهم واجهوا صعوبة في ترتيب مباريات تحضيرية.

    كما يتذكر المدرب توني وايترز: "ما فعلناه هو أننا شكلنا فريقًا مؤقتًا، وكنا نذهب إلى أي مكان يدفع لنا مقابل الحضور ويكافئنا عند وصولنا. لذا قمنا بجولة في شمال إفريقيا. وذهبنا إلى آسيا أيضًا. أي فرصة للحصول على مباراة تدر أموالًا حتى نتمكن من تحويل بعض تلك الأموال إلى جيوب اللاعبين."

    اعتقدت شركات المراهنات أن فرص كندا في تسجيل هدف ضئيلة، وتبين أنها على حق، حيث خرجت "لي روج" من دور المجموعات دون تسجيل أي هدف. وهنا يُفترض أن تنطلق معظم الدول، حيث تلهم الجيل القديم الجيل الجديد لتحقيق نتائج أفضل. لكن بدلاً من ذلك، تراجعت كندا.

    فشلت في التأهل عام 1990 بعد خسارتها في مباريات الذهاب والإياب أمام غواتيمالا، في حين باءت حملاتها في عامي 1994 و1998 بالفشل أيضاً. وفي الوقت نفسه، تبين أن الفوز غير المتوقع بكأس الذهب عام 2000 لم يكن سوى فجر كاذب.

    • إعلان
  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-CAN-PRESSERAFP

    حلم هيردمان

    ثم، في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، طرأ تغيير بفضل تعيين مدرب مهم. كان أوكتافيو زامبرانو قد قدم أداءً جيدًا في كأس الذهب 2017، حيث قاد كندا إلى تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2009، ولكن عندما أصبح هيردمان متاحًا، سارع الاتحاد الكندي لكرة القدم إلى التعاقد معه.

    كان الإنجليزي المرموق قد حقق نجاحًا كبيرًا مع المنتخب الكندي للسيدات، حيث جعل منه قوة حقيقية على الساحة العالمية، وكان مرشحًا لعدد من المناصب الرفيعة في ذلك الوقت - ليس أقلها منصب مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات. ومع ذلك، كان الاتحاد الكندي لكرة القدم حريصًا على الاحتفاظ بهردمان، وعينه مدربًا للمنتخب الوطني للرجال في يناير 2018 بعقد مدته ثماني سنوات بقيمة مذهلة.

    كانت مهمته بسيطة: إعادة بناء كرة القدم الكندية. وكانت مهمة صعبة للغاية. كان لدى "لي روج" المواهب، لكن الفريق كان في حالة من الفوضى.

    كان هيردمان قد أشرف على عملية إعادة بناء من قبل مع المنتخب النسائي، وبالتالي كان يعرف بالضبط كيف يكرر نجاحه مع المنتخب الرجالي. في غضون عام من توليه المنصب، أعلن أن كندا ستشارك في كأس العالم 2022. سخر الكثيرون، بمن فيهم الأمريكيون. بالتأكيد، لا يمكن أن يكون هذا الرجل جاداً؟ ومع ذلك، بدأت النتائج تظهر.

    عندما أصبح من الواضح أن كندا ستشارك في استضافة كأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، أصبح الحلم أكثر واقعية. ساعد في ذلك أيضًا أن كندا كان لديها فريق جيد، بقيادة نجم بايرن ميونيخ الشاب ألفونسو ديفيز والعديد من اللاعبين ذوي الخبرة من حوله.

    كان هيردمان أيضًا مديرًا ممتازًا للرجال، قادرًا على إلهام الفريق. قال لوكاس كافاليني بعد فوز في عام 2019: "أعتقد أنه في كل دقيقة من اليوم، يلقي خطابًا تحفيزيًا. لهذا السبب نحن هنا. لهذا السبب نقوم بأشياء مهمة".

  • Jamaica v Canada: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport

    التأهل بأسلوب مميز

    في النهاية، بدا التأهل أمراً سهلاً إلى حد ما. فقد بنى هيردمان تشكيلة قوية حول ديفيز، ومنح دقائق لعب حقيقية للمهاجم الشاب جوناثان ديفيد، وأقنع عدداً من اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة بالالتزام باللعب مع كندا.

    وبالتالي، تغيرت هوية الفريق بشكل جذري. في الماضي، كانت كندا تعتمد على أسلوب دفاعي، بل وحتى خجول. وعلى الرغم من أن هيردمان لم يكن يحاول التفوق على الجميع، إلا أنه كان يعلم أن المرونة التكتيكية ستكون أمرًا حيويًا، بينما كان لديه في ديفيز أفضل ظهير أيسر في كرة القدم العالمية تحت تصرفه.

    بسبب ترتيبها المتدني في تصنيف الفيفا، اضطرت كندا إلى خوض جولة تمهيدية لمجرد الوصول إلى المجموعة المكونة من ثماني فرق التي ستحدد مقاعد كأس العالم. وقد أنهت هذه المهمة بسرعة، حيث سحقت هايتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين لتتأهل بسهولة إلى المرحلة النهائية التي بدت صعبة على الورق، حتى مع وجود ثلاثة مقاعد مؤهلة تلقائياً. كانت الولايات المتحدة تسعى للانتقام بعد أن فاتتها فرصة التأهل لكأس العالم 2018، وبدت متجددة تحت قيادة جريج بيرهالتر، في حين كان من المرجح دائماً أن تتأهل المكسيك. بدا أن المركز الثالث متاح للجميع، على الرغم من أن كوستاريكا كانت المرشحة المفضلة بعد مسيرتها الرائعة في كأس العالم 2014 التي وصلت فيها إلى ربع النهائي.

    بدأت كندا بتعادلين، نقطة محبطة على أرضها أمام هندوراس تلاها نتيجة مقبولة أكثر في الولايات المتحدة. ثم تغلبت بسهولة على السلفادور، وحصدت نقطة في ملعب أزتيكا أمام المكسيك، وتعثرت بتعادل سلبي أمام جامايكا. بعد خمس جولات، كانت الأداء جيداً - وكانت كندا غير مهزومة - لكنها كانت بحاجة إلى البدء في تحويل التعادلات إلى انتصارات.

    ما تلا ذلك كان سلسلة انتصارات قوية من ست مباريات، أبرزها الانتصارات على أرضها على المكسيك أولاً، ثم الولايات المتحدة بشكل حاسم. جاءت المباراة الأولى وسط ثلوج كثيفة في إدمونتون، مما دفع المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسمية استاد كومنولث بـ "آيستيكا".

    وقد ضمنت تلك النتائج بشكل واقعي التأهل التلقائي، وبحلول موعد مباراة جامايكا، لم يكن تأهل كندا فحسب، بل احتلالها صدارة المجموعة، أمراً شكلياً.

    قال لاعب الوسط جوناثان أوسوريو: "الناس أصبحوا يؤمنون الآن. ومن المذهل مدى إيمانهم. والأمور ستتحسن أكثر. نريد الآن الذهاب إلى كأس العالم وإثبات وجودنا حقاً".

  • 2017 MLS Cup - Seattle Sounders v Toronto FCGetty Images Sport

    تأثير دوري كرة القدم الأمريكي

    تجدر الإشارة إلى التأثير الذي أحدثته دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) على تطور كرة القدم الكندية تحت قيادة هيردمان. نعم، وُلد المدرب في إنجلترا واكتسب خبرته في نيوزيلندا، ونعم، كان لدى كندا بالتأكيد مشهد كروي متميز بحلول الوقت الذي تولى فيه مهامه. لكن رحلتهم إلى كأس العالم ما كانت لتتحقق لولا مساهمات دوري MLS.

    وبالطبع، لدى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ثلاثة أندية في البلاد - بما في ذلك نادي تورونتو إف سي، الذي حقق ثلاثية في عام 2017. لكن مجموعة اللاعبين الكنديين كانت تعتمد بشكل كبير على الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وفي حين ابتعد بيرهالتر عن المواهب المحلية لصالح الأسماء الأوروبية في منتخب الولايات المتحدة، بحث هيردمان عن الحلول في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

    استدعى 16 لاعباً من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) خلال حملة كندا الطويلة في التصفيات، و10 لاعبين في آخر مباراتين، مع أربعة لاعبين آخرين في تلك التشكيلة الذين تطوروا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) قبل الانتقال إلى أوروبا.

    استفاد هيردمان من مصدر للاعبين لم يكن موجودًا من قبل. لسنوات طويلة، كان على المواهب الكندية الانتقال إلى الجامعات الأمريكية حتى تحظى بفرصة واحدة لتصبح محترفة. ولكن بحلول عام 2007، عندما انضم نادي تورونتو إف سي إلى الدوري كفريق جديد، أصبحت هناك خيارات حقيقية - ومصدر مواهب أكثر سهولة. وعلى الرغم من أن هذا لم يسفر حتى الآن عن أي نجوم كنديين بالمعنى الحرفي للكلمة - لم يصل ديفيز إلى الشهرة العالمية إلا بعد أن أصبح لاعباً أساسياً في بايرن ميونيخ - إلا أن تلك الفرق قد وفرت عمقاً قيماً.

  • Canada v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    القصر عن الهدف

    لكن هذا لم يكن كافياً في قطر. فقد كانت قرعة البطولة قاسية على كندا، التي وُضعت في مجموعة تضم بلجيكا ذات التصنيف العالي، وكرواتيا ذات الخبرة الواسعة، والمغرب الذي برز باعتباره المفاجأة الكبرى للبطولة.

    أعرب هيردمان عن ثقته في نجاح فريقه قبل البطولة قائلاً: "سنواجه عمالقة كرة القدم العالمية، ولا شك في ذلك، ونحن هنا بمثابة داود. لكن داود كان مقدراً له دائماً أن يهزم جالوت، بناءً على فهمه التام لنقاط قوته".

    أعطت الخسارة بفارق ضئيل أمام بلجيكا الأمل، وبعد أن سجل ديفيز أول هدف للبلاد في كأس العالم بعد دقيقتين من بداية المباراة مع كرواتيا، كان الأمل يملأ المكان. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً. سجلت كرواتيا أربعة أهداف، ثم سحقت المغرب كندا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. فشلوا مرة أخرى في حصد أي نقطة، وبعد كل الإثارة التي رافقت التأهل، رأوا كل شيء ينهار. 

    منذ ذلك الحين، بدأت الأمور تتدهور. قاد هيردمان كندا إلى نهائيات دوري الأمم الكونكاكاف 2023، لكن لم تكن هناك سحرية أمام الولايات المتحدة هناك، ثم تم إقصاؤهم في نصف النهائي. ترك هيردمان منصبه لاحقًا في أكتوبر 2023 وتولى تدريب نادي تورونتو إف سي، حيث واجه صعوبات جمة قبل أن يُجبر على الاستقالة في عام 2024 بعد أن اتضح أنه كان متورطًا عن علم في الفضيحة الكبرى التي أحاطت باتحاد كرة القدم الكندي، حيث تم ضبطهم وهم يستخدمون طائرات بدون طيار للتجسس على تدريبات المنافسين. تم ذكر هيردمان في التقرير، وتلقى "تنبيهًا كتابيًا" لعلمه بالوضع، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد دبر العملية.

    ادعى جيسي مارش، خليفة هيردمان، لاحقًا أنه "لم يكن على علم كبير بما كان يجري"، مع بدء عملية إعادة الضبط الثقافي التي يقودها.

  • Wales v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    مستقبل مشرق؟

    وصل مارش وهو يحمل ضغينة لم يسبق لها مثيل. كانت الشائعات تشير إلى أن الأمريكي كان المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب المدير الفني الشاغر للمنتخب الأمريكي قبل تعيين ماوريسيو بوكيتينو، مما دفع المدرب السابق لفريق ليدز يونايتد إلى شن حملة علاقات عامة شرسة، أوضح خلالها بالتفصيل مدى سوء تضليله من قبل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الذي عمل لديه سابقاً كمدرب مساعد.

    تولى مارش منصب المدير الفني للمنتخب الكندي في مايو 2024، قبل أقل من شهر من انطلاق كأس أمريكا الجنوبية، وعلى الرغم من المواهب الموجودة في تشكيلته، بدا أن كندا ستخسر أمام بعض أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية. لكنه قاد "الرجال الحمر" إلى بلوغ نصف النهائي بشكل غير متوقع، حيث خسروا أمام الأرجنتين التي فازت باللقب في النهاية.

    ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف كندا عن التقدم. كانت كأس الذهب 2025 مخيبة للآمال، لكن في مبارياتها الودية قبل كأس العالم 2026، بدت "المنتخب الأحمر" فريقًا صعب الهزيمة. يعاني ديفيز من الإصابات، لكن الأمل معقود على أن يكون لائقًا وجاهزًا بحلول الصيف، بينما يستمر مارش في الاستفادة من دوري MLS، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة قليلاً.

    ليس سراً أن الاتحاد الكندي لكرة القدم يعاني من ضائقة مالية، وقد خفف الاتحاد من هذا العبء من خلال جعل الأندية الثلاثة المشاركة في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) تساهم في راتب مارش. ويصر المدرب على أنه لا يوجد أي التزام باستخدام مواهب الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) في المقابل، على الرغم من أن هذا الترتيب لا يزال يؤكد على وجود توافق في الآراء في جميع أنحاء البلاد، مدعومًا بالأندية الثلاثة الكبرى التي تعتبره موطنها.

    أثبت مارش أنه مدرب ناجح، لكنه كُلف بمهمة صعبة تتمثل في خلافة أسطورة كرة القدم الكندية. ومع ذلك، فهو يعتقد أنه قادر على تحقيق ما فشل هيردمان في تحقيقه. إذا كان عام 2022 هو أفضل يوم في تاريخ كرة القدم الكندية، فربما يكون هناك أيام أفضل في الأفق تحت قيادة مارش.

المباريات الودية
كندا crest
كندا
كندا
آيسلندا crest
آيسلندا
أيسلندا
0