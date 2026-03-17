"الإرث": كيف استمتعت كندا، إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2026، بعودة قوية في قطر

بدأ الأمر في عام 2019، عندما فازت كندا على الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 34 عامًا. وبدلاً من أن يقود الفريق في الاحتفال، عرض المدرب آنذاك جون هيردمان على "الرجال الحمر" مقطعًا يجمع سلسلة من "أعمال التضحية" التي قام بها الفريق.

أولاً، كان جوناثان ديفيد يطارد مايكل برادلي وهو يحاول فرض سيطرته على المباراة. ثم كان رد فعل مقاعد البدلاء الكندية على خطأ قاسٍ. جادل هيردمان، في ذلك الوقت، بأن تلك اللحظات - ذلك النوع من العزيمة - هي التي ستقود كندا إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1986. وبعد ثلاث سنوات، ثبت أنه كان على حق.

استضافت كندا جامايكا في ملعب BMO في ظروف جوية قارسة البرودة، وشرعت في سحق فريق "ريجي بويز" بشكل كامل. سجل كايل لارين وتاجون بوكانان وجونيور هويليت الأهداف أمام جمهور غفير في طقس تقل فيه درجة الحرارة عن الصفر.

كانت كندا، المتصدرة لتصفيات الكونكاكاف، المرشحة الأوفر حظاً. وصل الكثيرون مقتنعين بأن الأمر الحتمي سيصبح حقيقةً أخيراً، لكن كان عليهم الفوز رغم ذلك. وفي ثلوج تورونتو، جن جنون "لي روج".

كان هذا، بالطبع، الهدف من جميع مقاطع الفيديو التي نشرها هيردمان. لم تكن هناك انتصار كامل حتى تأهلت بلاده إلى كأس العالم.

هيردمان، الذي كان يعارض بشدة إعلان أي نوع من الفوز في أي مرحلة من فترات تدريبه، أطلق العنان لمشاعره أخيرًا في مقابلة بعد المباراة: "أعتقد أننا إذا دعمنا بعضنا البعض... فقد حان الوقت لكي يدعم الجميع كرة القدم ويتحدوا. لأننا يمكن أن نكون قوة عظمى. وقد حان الوقت."

تظل تلك المباراة، التي أقيمت في 27 مارس 2022، هي المباراة الأكثر شهرة في تاريخ المنتخب الكندي. بالطبع، سبق لهم المشاركة في كأس عالم مصغرة من قبل، لكن عام 1986 كان بمثابة أثر من العصور القديمة مقارنة بكرة القدم الحديثة. كان هذا لحظة حقيقية، اليوم الذي أصبحت فيه كندا دولة كروية مرة أخرى. ومنذ ذلك الحين، لم ينظروا إلى الوراء.