الإرث: سعي مصر وراء حلم كأس العالم الذي لا ينتهي

وبعد تلك الصيحة الأولى، ساد صمت طويل. اندلعت الحروب، وأغرق صوت المدافع أصوات المباراة. وبينما كانت الأمة منشغلة بإعادة بناء نفسها، كان المصريون يتابعون كأس العالم عبر الصحف فقط.

استمرت أجيال من اللاعبين في الظهور - ومن بينهم صالح سليم وتها إسماعيل وحسن شحاتة ومحمود الخطيب - وفي أفريقيا، كانت مصر هي البطل. لكن كأس العالم ظل بعيد المنال، مثل نجم يمكنك رؤيته ولكن لا يمكنك الوصول إليه أبدًا.

لكن في عام 1990، بعد غياب دام 56 عاماً، عاد الفراعنة أخيراً إلى كأس العالم. بقيادة القائد محمود الجهري، كتبت مصر فصلاً جديداً في تاريخها الرياضي.

كانت التصفيات صعبة، لكن الهدف الذي سجله حسام حسن ضد الجزائر سمح للفريق بكسر حاجز الزجاج. كانت تلك الليلة من نوفمبر، عندما فاضت الشوارع بالناس، ورفرفت الأعلام من كل شرفة، وملأت الهتافات السماء، ليلة لا تُنسى.

في يونيو 1990، عادت مصر إلى إيطاليا - وتحديداً إلى باليرمو - لمواجهة بطل أوروبا، هولندا. انتهى الشوط الأول دون أهداف، لكن في الدقيقة 58، سجل ويم جونك هدفاً للهولنديين بعد تمريرة عرضية من العظيم ماركو فان باستن. لكن بعد ذلك جاءت الدقيقة 83 التي لا تُنسى، عندما تعرض حسام حسن لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وأشار الحكم إلى نقطة الجزاء.

تقدم مجدي عبد الغني، أخذ نفسا عميقا، وسدد بقوة... هدف! صرخ المعلق: "هدف لمصر!" بعد سنوات، أصبح ذلك اللحظة مصدر فخر ومرح في آن واحد، حيث استمر عبد الغني في تذكير الجماهير بها في كل مقابلة، وكأنها الإنجاز الكروي الوحيد لمصر.

لكن في تلك اللحظة، كان الأمر أكثر من مجرد هدف؛ كان جسراً من الماضي، من فوزي إلى عبد الغني، من جيل إلى آخر. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن في قلوب المصريين، بدا الأمر وكأنه انتصار.