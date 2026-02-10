Goal.com
الإرث: المكسيك - أرض الأهداف التي استضافت كأس العالم أكثر من أي دولة أخرى

هذا هو Legacy، البودكاست وسلسلة البرامج الخاصة بـ GOAL للاحتفال بالعد التنازلي لكأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تحدد شكل اللعبة العالمية. هذا الأسبوع، نسافر إلى المكسيك، الدولة الوحيدة التي استضافت ثلاث بطولات لكأس العالم. من انتصار بيليه في عام 1970 إلى سحر دييجو مارادونا في عام 1986، وصولاً إلى الاحتفال المقرر في عام 2026، هذه قصة دولة لا تكتفي بممارسة كرة القدم فحسب، بل تعيشها؛ أرض الأهداف والتاريخ والعاطفة التي لا تنتهي.

المكسيك. أرض التاريخ والشمس المشرقة والفرح... والعاطفة التي لا تعرف حدوداً.

في عام 2026، سيعود عالم كرة القدم إلى أمريكا الشمالية. ستستضيف ثلاث دول أكبر بطولة على هذا الكوكب: كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من بين هذه الدول، هناك دولة واحدة فقط استضافت البطولة مرتين من قبل، وبالتالي ستصبح الدولة الوحيدة التي تستضيف كأس العالم ثلاث مرات: المكسيك، المضيف الأبدي لهذه اللعبة الجميلة.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    الفخر بالتاريخ

    عندما انطلقت الكرة لأول مرة في كأس العالم 1970، لم تفتح المكسيك ملاعبها فحسب، بل فتحت قلبها أيضاً. كانت هذه أول بطولة كأس عالم تقام في أمريكا اللاتينية خارج البرازيل، وشارك فيها نجوم مثل بيليه وفرانز بيكنباور وجايرزينهو وتوستاو.

    اكتشف العالم استاد أزتيكا، كاتدرائية من الخرسانة والأصداء. هناك، في جو يونيو الدافئ، توجت إحدى أكثر فرق كرة القدم أسطورية، حيث رفعت البرازيل بقيادة بيليه كأس العالم للمرة الثالثة. وهكذا أصبح أزتيكا أرضاً مقدسة.

    بعد ستة عشر عامًا، في عام 1986، اختار القدر المكسيك مرة أخرى. كان البلد الذي لا يزال يعاني من آثار زلزال عام 1985 يفيض بالأمل. وبالتالي، كانت تلك النسخة من كأس العالم أكثر من مجرد كرة قدم؛ كانت رمزًا للصمود.

    كانت أيضاً دييجو أرماندو مارادونا يرقص أمام الإنجليز، ويلمس الكرة بيد الله وقلب عبقري. كانت ابتسامة ملايين المكسيكيين الذين، على الرغم من كل شيء، تدفقوا إلى الشوارع حاملين الأعلام على ظهورهم والأحلام في قلوبهم. وبينما كان العالم يتحدث عن مارادونا، كان المكسيكيون يتحدثون عن الأمل. لأن كأس العالم تلك لم تكن تقام على الملعب فحسب، بل كانت تقام في الشوارع، في قلوب الناس الذين كانوا بحاجة إلى الإيمان بأن الفرح يمكن أن يعود.

    كأسان عالميان؛ قصتان لا تُنسى. والآن، في عام 2026، تعود مرة أخرى.

    • إعلان
  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    عودة الحزب

    عندما أعلنت الفيفا أن المكسيك، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، ستستضيف كأس العالم 2026، لم يكن ذلك مجرد قرار لوجستي. كان ذلك اعترافاً بالشغف والثقافة والشعب الذي يعيش كرة القدم كما لو كانت ديانة.

    للمرة الثالثة، ستتجه أنظار العالم نحو أرض الفلفل الحار والمارياتشي والأهداف التي يهتف لها الجمهور بأعلى صوته. ستصبح المكسيك الدولة الوحيدة في التاريخ التي تستضيف ثلاث بطولات كأس العالم - وهذا إنجاز ليس بالهين.

    ستكون كأس العالم هذه مختلفة، مع 48 فريقًا و16 مجموعة و104 مباراة. لكن بالنسبة للمكسيكيين، ستكون كل مباراة تُلعب على أرضهم بمثابة رحلة عاطفية. من ملعب أزتيكا الضخم في مكسيكو سيتي، إلى ملعب BBVA في مونتيري، إلى ملعب أكرون في غوادالاخارا - ثلاث مراحل، ثلاثة قلوب تنبض في انسجام.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    المرحلة المثالية

    لا تقتصر المكسيك على توفير الملاعب فحسب، بل توفر الأجواء أيضاً. هنا، لا يُشاهد كرة القدم، بل تُعاش. من صيحات "¡Si se puede!" التي تردد صداها في المدرجات، إلى الأطفال الذين يركلون كرة بالية في الشارع، أصوات المباراة حقيقية وعاطفية.

    سيكون استاد أزتيكا، الذي يضم ما يقرب من 90,000 مقعد وعقود من التاريخ، مرة أخرى مركزًا للعواطف. لكنه لن يكون مجرد استاد، بل سيكون بوابة إلى الماضي. كل لبنة، كل خطوة، كل زاوية في أزتيكا تحمل قصة رويت آلاف المرات، بين الأجداد والأحفاد، بين الدموع والعناق.

    سيُظهر ملعب BBVA، الأنيق والعصري، مع جبال مونتيري التي ترتفع في الخلفية، للعالم المكسيك المعاصرة. وسيكون ملعب أكرون في غوادالاخارا، بمنحنياته المستقبلية، نقطة التقاء بين التقاليد والحداثة.

    ستقدم كل مدينة شيئًا فريدًا. مكسيكو سيتي، القلب الذي لا ينام أبدًا؛ غوادالاخارا، مهد المارياتشي والتكيلا؛ مونتيري، رمز الجهد والابتكار. ثلاثة وجوه، شغف واحد.

  • TOPSHOT-FBL-MEXICO-WC2026-BBVA-STADIUMAFP

    مدن مضيفة ساحرة

    كل مدينة مكسيكية تستضيف كأس العالم لن توفر الملاعب فحسب، بل ستوفر طريقة مميزة للاستمتاع بالمباريات.

    في مكسيكو سيتي، كرة القدم تقترب من الأسطورة. إنها نبض مدينة لا يتوقف أبدًا. من أكشاك التامالي التي توقظ الصباح إلى أبواق السيارات التي تحدد إيقاع الحياة، يبدو أن كل شيء في العاصمة ينبض على إيقاع الكرة. المباريات هنا ليست مجرد مباريات؛ إنها انعكاس للأمة نفسها.

    سيكون استاد سيوداد دي مكسيكو في مركز الاهتمام، ولكن كل الأحياء المحيطة به، وشاشات المقاهي، والمطاعم المتواضعة ستصبح امتدادًا لهذا الصخب الجماعي.

    في غوادالاخارا، يمتزج كرة القدم مع الفن والتقاليد. "لؤلؤة الغرب" تتنفس كرة القدم منذ أيام مجد تشافا رييس وشيفاس الذهبية. سيريناد مارياتشي ونزهات شابولتيبيك ستشكل المشهد المناسب للجماهير من جميع أنحاء العالم. هناك، سيُظهر ملعب أكرون مكسيكاً حديثة ونابضة بالحياة؛ مكسيكاً تتطلع إلى المستقبل دون أن تغفل عن جذورها.

    ومونتيري، "سلطانة الشمال"، مدينة تمثل العمل الجاد والطموح والإيمان بالتقدم. في مدرجات استاد BBVA، مع ارتفاع سيرو دي لا سيلا خلفه، ستتردد الأناشيد كالرعد بين الفولاذ والسماء. جماهير مونتيري لا تكتفي بالتشجيع؛ إنها تدفع وتحتضن وتطالب وتجعل الفريق ملكها.

    ثلاث مدن. ثلاث طرق لفهم بلد. في كل واحدة منها، سيكون الشعور بالكرة مختلفًا، لكن الرسالة ستكون واحدة: المكسيك مستعدة لتصنع التاريخ مرة أخرى.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    معبد كرة القدم

    عندما نتحدث عن الملاعب في المكسيك، هناك ملعب لا يحتاج إلى تعريف. إنه عملاق من الخرسانة يتنفس التاريخ، وقد شهد مرور أجيال وأساطير عبر بواباته، وهو استاد مدينة مكسيكو، المعروف تاريخياً باسم استاد أزتيكا، وهو أكثر بكثير من مجرد ملعب؛ إنه ملاذ لكرة القدم العالمية.

    هنا، في عام 1970، رفع بيليه كأس العالم للمرة الثالثة، مؤكداً مكانة البرازيل كأعظم فريق في عصره. وهنا أيضاً، في عام 1986، تحدى مارادونا قوانين كرة القدم بـ"يد الله" وأحرز أعظم هدف على الإطلاق. عبقريان، لحظتان خالدتان، مسرح واحد.

    الآن، بعد ما يقرب من 40 عامًا، سيفتح هذا العملاق - الذي تم تجديده وتحديثه، لكنه لا يزال ساحرًا كما كان دائمًا - أبوابه للعالم مرة أخرى. سيشعر استاد مدينة مكسيكو مرة أخرى بزئير الجماهير، وصدى الهتافات، وعاطفة أمة بأكملها تنبض كقلب واحد.

    ليس من قبيل المصادفة أن يعود هذا المعبد إلى الأضواء، فقد شهد عشبه اللحظات التي حددت شكل اللعبة الحديثة. وعندما تطلق صافرة البداية في عام 2026، لن تكون مجرد بداية مباراة، بل ستكون لم شمل العالم مع التاريخ.

    لن يستضيف استاد سيوداد دي مكسيكو كأس العالم فحسب، بل سيشعر به ويتنفسه ويعيشه من جديد. لأن هناك أماكن يُلعب فيها كرة القدم فحسب، وأماكن أخرى - مثل هذا الملعب - حيث تعيش كرة القدم إلى الأبد.

  • Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    روح اللعبة

    الحديث عن كأس العالم في المكسيك هو الحديث عن شعبها، هؤلاء المشجعين الذين يحولون كرة القدم إلى تجربة متعددة الحواس، الذين يسافرون آلاف الأميال لمتابعة فريقهم وهم مطليون بالألوان، متأنقون، يضحكون ويبكون. المكسيكيون لا يذهبون إلى المباريات، بل يذهبون للاحتفال بالحياة. هم الذين يحولون المدرجات إلى كرنفال، ويلوحون بالأعلام حتى تختفي أصواتهم، ويغنون "Cielito Lindo" حتى عندما تكون النتيجة غير مواتية.

    في روسيا، في قطر، في جنوب إفريقيا؛ كانوا دائماً هناك. وسواء فازت المكسيك أو خسرت، فإن العرض في المدرجات هو عرضهم. إنهم خامس أكبر مجموعة من المشجعين في كأس العالم، ولكنهم ربما الأوائل من حيث الشغف. لأن كرة القدم بالنسبة لهم ليست مجرد رياضة، إنها هوية، طريقة لإخبار العالم: "ها نحن ذا، نحن المكسيك".

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    المضيفون المشاركون

    لأول مرة على الإطلاق، ستتشارك ثلاث دول في استضافة البطولة عام 2026. كندا والولايات المتحدة والمكسيك؛ ثلاث ثقافات، ثلاث رؤى للعبة.

    في كندا، لا يزال كرة القدم يحاول أن يجد مكانه بين الهوكي والبيسبول، بينما في الولايات المتحدة، هو حدث متنامي وسط سوق عملاق ذو إمكانات لا حدود لها. في المكسيك، كرة القدم هي لغة يتحدثها الجميع قبل أن يتعلموا المشي.

    سيكون هذا المزيج مذهلاً؛ الدقة الرائعة للشمال، الفن المسرحي الرائع للولايات المتحدة، والفوضى الدافئة والعاطفية للجنوب، كل ذلك معًا، ليخلق كأس عالم أكبر وأكثر تنوعًا وأكثر إنسانية من أي وقت مضى.

    وعلى الرغم من أن المباريات ستنتشر عبر قارة بأكملها، إلا أن هناك شيئًا لا يمكن أن تقدمه سوى المكسيك: الروح.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    الإرث

    كل كأس عالم يترك أثراً، ولكن في المكسيك، هذا الأثر يصبح دائماً جزءاً من التاريخ. جلبت بطولة عام 1970 الحداثة: ملاعب جديدة، بنية تحتية، سياحة. تركت بطولة عام 1986 ذكريات: شوارع مطلية، أطفال يحلمون بأن يصبحوا مارادونا أو هوغو سانشيز. في عام 2026، من المرجح أن يكون الإرث هو "التواصل".

    ستكون فرصة لإظهار المكسيك بشكل أكثر عالمية وتكنولوجية وانفتاحًا لجذب الزوار والاستثمارات والثقافة، وكذلك لإلهام جيل جديد لم يعش تلك البطولات الأسطورية، ولكنه سيكبر وهو يشاهد هذه البطولة بعيون متسعة.

    وفوق كل شيء، لإثبات أن كرة القدم لا تزال أداة للوحدة. لأنه إذا كان هناك شيء واحد يميز الشعب المكسيكي، فهو قدرته على إيجاد السعادة وسط الفوضى.

  • Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MXGetty Images Sport

    أصنام جديدة

    في كل ملعب حي، هناك طفل يرتدي قميصاً أخضر يحلم بتسجيل هدف في ملعب أزتيكا، طفل لا يعرف ماذا كان عام 1970 أو 1986، ولكنه سيحيا قريباً كأس العالم الخاص به.

    بالنسبة لهم، ستكون هذه البطولة مرآة تعكس ما يمكن أن يصبحوا عليه. لأن كرة القدم لا تُلعب على الملعب فحسب، بل تُلعب في عقول أولئك الذين يحلمون.

    ومن يدري؟ ربما يكون من بين هؤلاء الأطفال النجم المكسيكي الكبير القادم، اللاعب الذي سيهز أمة بهدفه، ويحمل آمالها، ويرفعها إلى آفاق جديدة. لن تكون كأس العالم 2026 مجرد احتفال بالماضي، بل ستكون وعدًا بالمستقبل.

  • MEXICO-SOCCER-FANSAFP

    اللون والصوت والروح

    قليل من البلدان في العالم يمكنها تحويل حدث رياضي إلى احتفال وطني مثل المكسيك. من الجداريات التي ستغطي المدن إلى أكشاك التاكو المكتظة بالناس الذين يشاهدون التلفزيون، ومن المارياتشيس الذين يعزفون خارج الملاعب إلى الباعة الذين يصرخون "¡Fría la chela, fría!" - هذا هو جوهر كرة القدم المكسيكية.

    فوضوي، نابض بالحياة، صادق؛ كرنفال مستمر يصيب حتى الزوار. بالنسبة للعديد من الأجانب، ستكون هذه أول تجربة لهم في كأس العالم المكسيكي، وعندما يرون هذا الانفجار من الألوان، سيفهمون لماذا المكسيك هي أكثر دول القارة شغفًا بكرة القدم.

  • Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    التحديات

    بالطبع، هناك قصة أخرى، وهي قصة المنتخب المكسيكي. فريق محبوب ومشكوك فيه بنفس القدر، معبود ومنتقد، ولكنه دائمًا ما يحظى بمتابعة جماهيرية.

    يدخل El Tri عام 2026 تحت ضغط لتسجيل تاريخ جديد، لأنه إذا كان هناك شيء واحد لم يحققه كرة القدم المكسيكية بعد، فهو تجاوز المباراة الخامسة سيئة السمعة في كأس العالم. لكن هذه المرة، قد تكون الأمور مختلفة. اللعب على أرضهم، مع دعم شعبهم، وتاريخهم الذي يتردد صداه في كل هتاف، قد يكون الدافع الذي لطالما احتاجوا إليه.

    التحدي ليس رياضيًا فحسب، بل عاطفيًا أيضًا. إنه يتعلق بإثبات أن الموهبة والشغف والانضباط يمكن أن يجتمعوا معًا؛ وأن المكسيك لا تستضيف كأس العالم فحسب، بل يمكنها الفوز به.

  • WC2002-MEX-ITA-CELEBRATIONAFP

    نوع مختلف من كأس العالم

    ستكون كأس العالم 2026 الأكبر على الإطلاق، مع المزيد من الفرق والمباريات والقصص التي يمكن سردها. ولكنها ستكون أيضًا فرصة أكبر للتواصل بين الثقافات. تخيل المشجعين اليابانيين يرقصون مع المارياتشيس، والعائلات الكندية تجرب التاكو لأول مرة، والمشجعين المكسيكيين يغنون باللغة الإنجليزية جنبًا إلى جنب مع الأمريكيين في المدرجات.

    سيكون لقاء بين عوالم مختلفة، وجسر بين الثقافات، وفي قلب كل ذلك، الكرة. ذلك الجسم المستدير الذي لا يتكلم أي لغة، لكنه يوحد الملايين.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    العالم يتطلع إلى المكسيك

    في عام 2026، عندما تعرض الكاميرات من جميع أنحاء العالم أول لقطات مقربة لملعب أزتيكا، ستخفق ملايين القلوب في انسجام تام. وعندما تطلق صافرة البداية، ستتردد أصداء عامي 1970 و1986 مرة أخرى.

    سيتذكر العالم لماذا المكسيك بلد مميز، لأن كرة القدم هنا ليست ترفيهًا، بل هي هوية. لأن الهدف هنا ليس مجرد صيحة، بل هو طريقة للوجود.

    المكسيك لا تحتاج إلى إثبات أي شيء؛ إنها تحتاج فقط إلى أن تكون. أن تكون ذلك البلد الذي يحول كل مباراة إلى احتفال. أن يكون ذلك الشعب الذي يغني حتى في الهزيمة. أن تكون تلك الشعلة التي لا تنطفئ أبدًا.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH40-KSA-MEX-FANSAFP

    شغف لا يموت أبداً

    ثلاث بطولات كأس العالم. ثلاثة أجيال. شغف واحد. المكسيك، البلد المضيف الذي يحتضن، البلد الذي يغني، القلب الذي ينبض على إيقاع الكرة.

    لأنه في هذه الزاوية من العالم، كرة القدم لا تُشاهد فحسب، بل تُعاش؛ لا تُفسر، بل تُحس. وعندما يتجه أنظار العالم أجمع نحو الأزتيكا في عام 2026، سيشهد أكثر من مجرد مباراة كرة قدم. سيشهد أمة بأكملها تقع في حب اللعبة التي تحدد هويتها.

    المكسيك: أرض كرة القدم؛ أرض العاطفة؛ الأرض التي ستصنع التاريخ مرة أخرى.

