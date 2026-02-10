الإرث: المكسيك - أرض الأهداف التي استضافت كأس العالم أكثر من أي دولة أخرى

عندما انطلقت الكرة لأول مرة في كأس العالم 1970، لم تفتح المكسيك ملاعبها فحسب، بل فتحت قلبها أيضاً. كانت هذه أول بطولة كأس عالم تقام في أمريكا اللاتينية خارج البرازيل، وشارك فيها نجوم مثل بيليه وفرانز بيكنباور وجايرزينهو وتوستاو.

اكتشف العالم استاد أزتيكا، كاتدرائية من الخرسانة والأصداء. هناك، في جو يونيو الدافئ، توجت إحدى أكثر فرق كرة القدم أسطورية، حيث رفعت البرازيل بقيادة بيليه كأس العالم للمرة الثالثة. وهكذا أصبح أزتيكا أرضاً مقدسة.

بعد ستة عشر عامًا، في عام 1986، اختار القدر المكسيك مرة أخرى. كان البلد الذي لا يزال يعاني من آثار زلزال عام 1985 يفيض بالأمل. وبالتالي، كانت تلك النسخة من كأس العالم أكثر من مجرد كرة قدم؛ كانت رمزًا للصمود.

كانت أيضاً دييجو أرماندو مارادونا يرقص أمام الإنجليز، ويلمس الكرة بيد الله وقلب عبقري. كانت ابتسامة ملايين المكسيكيين الذين، على الرغم من كل شيء، تدفقوا إلى الشوارع حاملين الأعلام على ظهورهم والأحلام في قلوبهم. وبينما كان العالم يتحدث عن مارادونا، كان المكسيكيون يتحدثون عن الأمل. لأن كأس العالم تلك لم تكن تقام على الملعب فحسب، بل كانت تقام في الشوارع، في قلوب الناس الذين كانوا بحاجة إلى الإيمان بأن الفرح يمكن أن يعود.

كأسان عالميان؛ قصتان لا تُنسى. والآن، في عام 2026، تعود مرة أخرى.