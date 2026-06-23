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Adhe Makayasa

"الإحباط أكبر من الجميع ورونالدو تصرف مثل القادة".. روبيرتو مارتينيز يدافع عن كريستيانو!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
كأس العالم
روبرتو مارتينيز

دافع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، بشدة عن المهاجم كريستيانو رونالدو الذي يتعرض لانتقادات شديدة، وذلك قبل المباراة الحاسمة الثانية لفريقه في دور المجموعات بكأس العالم ضد أوزبكستان. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب التعادل المخيب للآمال في المباراة الافتتاحية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد المدرب أن البيانات الإحصائية تبرر وجود المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا في التشكيلة، على الرغم من الانتقادات المتزايدة من الرأي العام.

  • مارتينيز ينفي مزاعم وجود خلافات داخل الفريق

    دخل منتخب البرتغال البطولة باعتباره أحد المرشحين للفوز باللقب، لكنه واجه ضغوطًا شديدة بعد تعادله الضعيف 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأثارت هذه النتيجة المخيبة للآمال عاصفة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاقمت عندما صرح لاعب الوسط جواو نيفيش بأن رونالدو «مجرد لاعب آخر، موجود هنا للمساعدة»، مما أدى إلى موجة من السخرية على الإنترنت بعد أن أُخرجت تصريحاته تمامًا عن سياقها. ومع ذلك، تحرك المدرب بسرعة لتهدئة أي شائعات عن خلافات داخلية قبل رحلتهم المرتقبة إلى تكساس.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المدير يشيد بالقائد المخضرم

    يصر مارتينيز على أن رونالدو لا يزال الرأس الحربة المثالي لخط هجوم المنتخب الوطني خلال دورة البطولة الحالية.

    وقال: «نحن أكثر تماسكًا، وأقوى. نحن نلعب في كأس العالم، وبالطبع هناك الكثير من الضجة والتوتر، فهذا جزء من اللعبة. تركيزنا منصب على الفريق. نحن أكثر تماسكًا مما كنا عليه قبل وصولنا.

    "لا يوجد توتر. إنه قدوة، بصفته قائداً. وقد تصرف كقائد، بفضل خبرته الواسعة. إنه يريد المساهمة، وهو نموذج يحتذى به لفريقنا. يفتح المساحات بحركاته. والأرقام تدعمه.

    "ربما يكون هو أفضل مثال على كيفية التعافي، وكيفية التدريب. لكن هذا لا يزيل الشعور بالإحباط الذي نشعر به جميعًا، كفريق واحد."

  • كانسيلو يطالب برد فوري

    على الرغم من أن المهاجم الأسطوري سجل خمسة أهداف خلال حملة تأهل البرتغال، إلا أنه فشل في التسجيل في آخر عشر مباريات خاضها في البطولات الكبرى. ويدرك الفريق تمامًا أن هناك حاجة إلى تحسينات هجومية، حيث يطالب اللاعبون المخضرمون برد فعل فوري على أرض الملعب لإنقاذ مشوارهم في البطولة.

    وأضاف الظهير جواو كانسيلو: "لم نخلق فرصًا، وهذا أمر غير معتاد في فريق مثل فريقنا. لدينا لاعبون ذوو جودة عالية، من بين الأفضل في العالم، وعلينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب. غدًا، الفوز هو كل ما يهم. ليس لدينا أي مجال للخطأ".

  • Cristiano Ronaldo Joao Neves Portugal Congo drGetty

    مباراة لا بد من الفوز بها تنتظرنا

    تتوجه البرتغال يوم الثلاثاء إلى ملعب هيوستن وهي تدرك أنه لا مجال لها للخطأ أمام منتخب أوزبكستان الذي تعرض لهزيمة بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا. يدخل هذا العملاق الأوروبي المباراة دون أي هزيمة في آخر ست مباريات خاضها، لكنه في حاجة ماسة إلى الفوز لإعطاء دفعة قوية لمسيرته في كأس العالم وتجنب خوض مباراة أخيرة متوترة في دور المجموعات أمام كولومبيا.

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