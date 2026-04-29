الأهلي يحقق النخبة الآسيوية والتعاون يخطف اللقب "على الجاهز" .. لفتة غريبة في ملعب سكري القصيم أمام الاتحاد

بينما كان "الراقي" يحتفل بمجده القاري الحقيقي، كان "سكري القصيم" يضع ملصق "فخر آسيا" في ملعبه قبل استضافة الاتحاد في الجولة 30 من دوري روشن، مدعوماً بسخرية غير مبررة من المذيع الداخلي، قبل أن ينقلب السحر على الساحر ويتجرع أصحاب الأرض هزيمة مريرة بهدفين نظيفين.

تفاصيل المشهد الاستفزازي بدأت قبل صافرة البداية، حين أطلق المذيع الداخلي لملعب التعاون كلمات ساخرة تجاه الاتحاد قائلاً: "سنستضيف ضيفنا الذي اِعتدنا العبور فوقه نحو المجد".

هذه العبارات التي ترافقت مع ملصق "فخر آسيا"، تجاهلت حقيقة تاريخية وهي أن العبور الآسيوي للتعاون في مشاركاته الثلاث اليتيمة لم يكن "فوق" الاتحاد، بل "من خلاله" بشكل أكثر دقة.















