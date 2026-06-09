"الأهلي طورني وشعرتُ بالقلق بسبب منتخب البرازيل ولكن!".. روجر إيبانيز يتحدث عن انتقاله للدوري السعودي

استغل النجم البرازيلي روجر إيبانيز، ظهوره في أحد المؤتمرات الصحفية، استعدادًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026؛ من أجل الحديث عن عملاق جدة الأهلي خاصة، ودوري روشن السعودي للمحترفين بصفةٍ عامة.

إيبانيز انضم إلى الأهلي صيف عام 2023؛ حيث قدّم مستويات مبهرة معه، ما قاده للانضمام إلى المنتخب البرازيلي في المونديال.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عن تواجد المنتخب البرازيلي في "المجموعة الثالثة"؛ إلى جانب كل من المغرب، اسكتلندا وهايتي.