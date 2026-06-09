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أحمد فرهود

"الأهلي طورني وشعرتُ بالقلق بسبب منتخب البرازيل ولكن!".. روجر إيبانيز يتحدث عن انتقاله للدوري السعودي

روجير إيبانيز
الأهلي
البرازيل
دوري روشن السعودي
كأس العالم

ماذا قال روجر إيبانيز؟!..

استغل النجم البرازيلي روجر إيبانيز، ظهوره في أحد المؤتمرات الصحفية، استعدادًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026؛ من أجل الحديث عن عملاق جدة الأهلي خاصة، ودوري روشن السعودي للمحترفين بصفةٍ عامة.

إيبانيز انضم إلى الأهلي صيف عام 2023؛ حيث قدّم مستويات مبهرة معه، ما قاده للانضمام إلى المنتخب البرازيلي في المونديال.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عن تواجد المنتخب البرازيلي في "المجموعة الثالثة"؛ إلى جانب كل من المغرب، اسكتلندا وهايتي.

  • مخاوف روجر إيبانيز عند الانتقال للسعودية

    وفي هذا السياق.. اعترف النجم البرازيلي روجر إيبانيز، بأنه كان لديّه تخوفًا من عدم الانضمام إلى المنتخب الوطني مجددًا؛ وذلك عندما انتقل إلى عملاق جدة الأهلي، صيف عام 2023.

    إيبانيز أشار إلى أن مخاوفه؛ جاءت بسبب أنه انتقل إلى وجهة جديدة - لأول مرة في مسيرته -، بالإضافة إلى لعبه في مسابقة لا تزال تنمو عالميًا.

    وأضاف إيبانيز: "لكن بعد 6 أشهر فقط مع الأهلي؛ علمتُ أنني في المكان المناسب بالفعل".


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  • Roger IbanezGetty Images

    الأهلي نجح في تطوير شخصية روجر إيبانيز

    واستكمالًا لتصريحاته.. أشاد النجم البرازيلي روجر إيبانيز، بعملاق جدة الأهلي؛ مؤكدًا أن هذا النادي طور شخصيته، حيث أصبح أحد قادة الفريق الأول لكرة القدم.

    ومن خلال تطوير شخصيته؛ نجح إيبانيز في الانضمام إلى قائمة منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • الدوري السعودي أصبح أحد أقوى المسابقات عالميًا

    ليس هذا فقط.. النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، شدد على أن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ تمكن من أن يصبح أحد أقوى المسابقات، على مستوى العالم.

    واستشهد إيبانيز بمشاركة الكثير من اللاعبين، الذين ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، ببطولة كأس العالم 2026؛ للتأكيد على قوة هذه المسابقة، ونموها الكبير في السنوات الأخيرة.



  • Roger Ibanez Al AhliGetty Images

    مسيرة روجر إيبانيز مع النادي الأهلي

    النجم البرازيلي روجر إيبانيز، البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي روما الإيطالي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة إيبانيز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ28.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الأهلاوي؛ لعب المدافع البرازيلي 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 14 هدفًا وصانعًا 9 آخرين.

    وتوّج روجر إيبانيز بـ3 ألقاب مع الأهلي؛ هم دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتان"، وكأس السوبر السعودي "مرة".

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