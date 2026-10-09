سحر مارينو بوسيتش يفسد خطة إدارة الأهلي أمام الفتح.. "فعل ما عجز عنه ماتياس يايسله وهذا النجم لا يرحل!"

ما أجملك يا الأهلي، عندما تقدم الكرة المعهودة عنك؛ حيث تسحر العيون وتخطف قلوب عشاق كرة القدم، بكل ما تحمله من معانٍ.

نعم.. عملاق جدة الأهلي كثيرًا ما قدم لوحات فنية مبهرة، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لكنه يحرمنا من ذلك في بعض الأحيان، بسبب الانشغال بالمشكلات الإدارية.

المهم؛ فريق الأهلي الأول لكرة القدم عاد إلى "وجهه الممتع" من جديد، وهذه المرة ضد نادي الفتح مساء اليوم الجمعة.

الأهلي اكتسح مستضيفه الفتح (4-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

رباعية الأهلي في شباك "النموذجي"؛ جاءت بواسطة كل من "البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو (هدفين)، الإنجليزي إيفان توني وزياد الجهني"، في الدقائق 31 و50 و60 و89 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الخامس"، برصيد 15 نقطة من 8 مباريات؛ بينما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط فقط، في "المركز السابع عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي الكبير ضد الفتح..