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أحمد فرهود

سحر مارينو بوسيتش يفسد خطة إدارة الأهلي أمام الفتح.. "فعل ما عجز عنه ماتياس يايسله وهذا النجم لا يرحل!"

فقرات ومقالات
الأهلي
مارينو بوسيتش
ماتياس يايسله
فرانشيسكو ترينكاو
فالنتين أتانجانا إيدوا
الفتح ضد الأهلي
الفتح
دوري روشن السعودي

الأهلي يبدع بعد التوقف الدولي..

ما أجملك يا الأهلي، عندما تقدم الكرة المعهودة عنك؛ حيث تسحر العيون وتخطف قلوب عشاق كرة القدم، بكل ما تحمله من معانٍ.

نعم.. عملاق جدة الأهلي كثيرًا ما قدم لوحات فنية مبهرة، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لكنه يحرمنا من ذلك في بعض الأحيان، بسبب الانشغال بالمشكلات الإدارية.

المهم؛ فريق الأهلي الأول لكرة القدم عاد إلى "وجهه الممتع" من جديد، وهذه المرة ضد نادي الفتح مساء اليوم الجمعة.

الأهلي اكتسح مستضيفه الفتح (4-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

رباعية الأهلي في شباك "النموذجي"؛ جاءت بواسطة كل من "البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو (هدفين)، الإنجليزي إيفان توني وزياد الجهني"، في الدقائق 31 و50 و60 و89 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الخامس"، برصيد 15 نقطة من 8 مباريات؛ بينما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط فقط، في "المركز السابع عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي الكبير ضد الفتح..

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يعود إلى عصر "ما قبل الهبوط" ضد نادي الفتح!

    كسر عملاق جدة الأهلي لعنة ملعب "ميدان تمويل الأولى"، الخاص بفريق الفتح الأول لكرة القدم.

    نعم.. الأهلي فشل في تحقيق أي انتصار على أرضية ملعب الفتح، في آخر 3 زيارات رسمية؛ قبل مواجهة الليلة "9 أكتوبر 2026"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وجاءت آخر 3 زيارات أهلاوية لملعب "النموذجي"، قبل مباراة الليلة بالطبع؛ على النحو التالي:

    * الجولة الخامسة من مسابقة الدوري "2023-2024": الفتح (5-1) الأهلي.

    * الجولة الثانية من مسابقة الدوري "2024-2025": الفتح (1-0) الأهلي.

    * الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري "2025-2026": الفتح (2-1) الأهلي.

    والأرقام السابقة تؤكد أن الأهلي، لم يكن يعرف طعم الانتصار على أرضية "ميدان تمويل الأولى"؛ منذ العودة إلى دوري المحترفين السعودي، عقب هبوطه التاريخي.

    وآخر انتصار قبل مباراة الليلة؛ يعود إلى الجولة العشرين من مسابقة دوري المحترفين السعودي 2021-2022، بهدف واحد مقابل لا شيء.

    وها هو الفريق الأهلاوي يعود لتحقيق الانتصار مجددًا، على أرضية ملعب نادي الفتح؛ وهذه المرة بنتيجة (4-0)، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي 2026-2027.

    أي أن المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش؛ قاد الأهلي لتحقيق ما فشل فيه سلفه الألماني ماتياس يايسله، على مدار 3 سنوات كاملة.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ضد الفتح.. الأهلي يقدّم مباراته الأفضل مع مارينو بوسيتش!

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ دعونا نشير إلى أن عملاق جدة الأهلي قدّم واحدة من أفضل مبارياته، تحت القيادة الفنية للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش.

    والحقيقة أن روعة الأهلي ضد نادي الفتح، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط المهمة للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: استحواذ كامل على الكرة.

    * ثانيًا: الحد بشكلٍ كبير من خطورة الفتح.

    * ثالثًا: ضغط متواصل على لاعبي الخصم.

    * رابعًا: تنويع مصادر الخطورة من الجناحين والعمق.

    واعتمد بوسيتش على "اللامركزية الهجومية"، بين البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والثنائي البرازيلي ويندرسون جالينو وماثيوس جونسالفيس.

    نعم؛ هذه "اللامركزية الهجومية" بين اللاعبين الثلاثة، ظهرت في التالي:

    - عندما كان ترينكاو يلعب في العمق؛ شاهدنا جونسالفيس في الجناح الأيمن.

    - ذهاب ترينكاو إلى الجناح الأيمن؛ صاحبه دخول جونسالفيس إلى العمق.

    - أحيانًا كان جونسالفيس يذهب إلى الجناح الأيسر؛ ليتحول جالينو إلى عمق الملعب.

    حتى بعد استبدال جونسالفيس وجالينو في الشوط الثاني، مع الدفع بكل من الأرميني إدوارد سبيرتسيان وفراس البريكان؛ ظلت خطة "اللامركزية الهجومية" مستمرة في الأهلي، ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم.


  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ترينكاو يعيد اكتشاف نفسه.. واحذر يا الأهلي من رحيل أتانجانا!

    والآن.. لنركز على لاعبين اثنين في صفوف عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفتح؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذا الثنائي الذي يجب التركيز عليه؛ هما متوسط الميدان الفرنسي فالنتين أتانجانا، والجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو.

    * فالنتين أتانجانا

    بخصوص أتانجانا؛ فنحن نشاهد التطور الكبير في مستوى هذا اللاعب الفرنسي الشاب، مع كل مباراة للفريق الأهلاوي.

    أتانجانا أصبح بمثابة "رئة الأهلي"؛ حيث يتحرك في كل مكان بوسط الميدان ويربط بين الدفاع والهجوم، وهو ما شاهدنا ضد الفتح بالفعل.

    وهُنا.. أصبحت الإدارة الأهلاوية مطالبة بالحفاظ على هذا اللاعب بأي شكل؛ خاصة بعد الاهتمام الإنجليزي الكبير بالتعاقد معه، وفقًا للتقارير الصحفية.

    * فرانشيسكو ترينكاو

    أما فيما يتعلق بترينكاو؛ فهو ربما اكتشف نفسه أخيرًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من بوابة مواجهة الفتح مساء اليوم الجمعة.

    هذا الاكتشاف لا يتعلق بتسجيله هدفين في مباراة واحدة، لأول مرة منذ الانضمام إلى الفريق الأهلاوي؛ وإنما بالتالي:

    - أولًا: التألق عندما مُنح الحرية للتحرك بين الجناح والعمق.

    - ثانيًا: التألق عندما تلقى تعليمات بالمشاركة في اللعب وعدم انتظار الكرة.

    لذا.. قد تكون مواجهة الفتح هي البداية الفعلية لفرانشيسكو ترينكاو مع الأهلي، تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مارينو بوسيتش.. مدرب الأهلي "يفسد" مخطط الإدارة ضد الفتح!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يقودنا مباشرة إلى الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي.

    بوسيتش يتعرض لانتقادات عنيفة، منذ توليه منصبه صيف 2026؛ وسط أنباء من مصادر قوية مقربة للنادي، تفيد بتفكير إدارة الأهلي الجديدة في "إقالته".

    لكن كما طرحنا في تقرير سابق؛ فإن فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي استمرت لمدة 3 أسابيع كاملة، قد تكون فترة إعداد جديدة للأهلي مع بوسيتش.

    والجميع يعلم أن بوسيتش تولى الإدارة الفنية للأهلي، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله بشكلٍ مفاجئ، من أجل قيادة النادي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد.

    أي أن المدير الفني الهولندي لم يستطع إعداد الأهلي قبل بداية الموسم الحالي، وهو ما قد يكون أثر على أداء ونتائج الفريق الأول بالفعل؛ الأمر الذي اختلف في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي، ضد نادي الفتح.

    وضد الفتح، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ شاهدنا بصمة بوسيتش تظهر بصورة واضحة، على النحو التالي:

    * أولًا: انضباط تكتيكي كبير فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: خطة هجومية واضحة للجميع، تقوم على "اللامركزية".

    * ثالثًا: رفع مستوى الكثير من لاعبي فريق الأهلي الأول.

    لذا؛ قد يغيّر بوسيتش الكفة لصالحه في النهاية، بعد فترة الإعداد التي قام بها خلال التوقف الدولي.

    بمعنى.. بوسيتش قد يكون أفسد خطة الإدارة الأهلاوية الجديدة بـ"إقالته"، وذلك بعد المستوى المبهر الذي قدمه الفريق ضد الفتح.

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